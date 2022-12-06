والدة أشرف حكيمي استدعته إلى المدرجات وهذا ما فعلته (فيديو)

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وطن- مجددا، احتفل أشرف حكيمى، نجم المنتخب المغربي، بعد فوز منتخب بلاده هذه المرة على إسبانيا بتقبيل والدته التى حرصت على التواجد فى المدرجات، بالمباراة التى جمعت “أسود الأطلس” على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16من بطولة كأس العالم 2022.

أشرف حكيمي يحتفل مع والدته بالنصر

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر توجه أشرف حكيمي إلى المدرجات نحو والدته.

وذلك من أجل مشاركتها فرحته وسعادته بتأهله وباقي زملائه من أسود الأطلس إلى ربع نهائي مونديال 2022، لأول مرة في تاريخ المغرب وتاريخ الكرة العربية.

اشرف حكيمي يحتفل مع والدته بعد التأهل امام اسبانيا 🇲🇦pic.twitter.com/D4Bviz83Cd — Screen Mix (@ScreenMix) December 6, 2022

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وظهر “حكيمي” وهو يقبل رأس والدته، وهي بدورها قبلت ابنها بطل المغرب وبطل الكرة العربية، بعد الإنجاز التاريخي له رفقة زملائه في المرور إلى ربع نهائي كأس العالم.

وتجمع أشرف حيكمي علاقة جميلة مع والدته، التي سارع أيضا إلى الاحتفال معها بعد الفوز المهم للمنتخب المغربي، في مواجهة كندا والتي أعلنت ترشح أسود الأطلس إلى دور الـ 16.

لقطة اليوم: أشرف حكيمي ووالدته عقب تأهل المغرب التاريخي ❤🇲🇦 pic.twitter.com/SpNySe6diu — Screen Mix (@ScreenMix) December 6, 2022

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وحقق المنتخب المغربي إنجازا ثمينا ومُستحقا في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بالتأهل إلى ربع نهائي المونديال لأول مرة في تاريخ أسود الأطلس.

جاء ذلك بعد فوز مُستحق على إسبانيا بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المدينة التعليمية.

ياعيوني والله الام وولدها❤️ اشرف حكيمي يحتفل مع والدته بعد التأهل امام اسبانيا 🇲🇦#المغرب_اسبانيا pic.twitter.com/WCmViEOIG5 — نجلاء العتيبي Najla Alotaibi (@najlaie) December 6, 2022

أسود الأطلس يروضون الماتادور الإسباني

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي مونديال 2022 بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 3/0 بركلات الجزاء الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب “المدينة التعليمية” ضمن منافسات دور الـ16.

وشهدت المباراة، تألق حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو في التصدي إلى ركلتي جزاء ليُرجح كفة أسود الأطلس في التأهل إلى دور ربع نهائي مونديال 2022.

وبينما أضاع بدر بانون أحد ركلات الجزاء، سجل للمغرب عبد الحميد صابيري وحكيم زياش وأشرف حكيمي.

وبسحب الموقع الرسمي لقنوات “بي ان سبورتس” القطرية، أصبح أسود الأطلس أول منتخب عربي يتأهل إلى دور ربع النهائي في كأس العالم.

ورابع منتخب إفريقي يتأهل لدور الـ8 في المونديال بعد الكاميرون عام 1990، والسنغال عام 2002، وغانا عام 2010.

الف مبروك المغرب وكل العرب

🇶🇦 – دور الــ[16] – المغرب (3) 0 ✘ 0 (0) اسبانيا | – ضربات الترجيح كاملة بصوت جواد بده 🔥⚽🎥 – رسمياً المغرب لدور الـ(8) pic.twitter.com/AlW4ggtqkv — سعيد آل صمع (@sma059) December 6, 2022

ووفقا لذات المصدر، فإن المغرب أول منتخب أفريقي يهزم إسبانيا في كأس العالم منذ نيجيريا في مونديال 1998.

ويواجه أسود الأطلس في مواجهة ربع نهائي كأس العالم قطر، أحد المتأهلين من المباراة الصعبة التي تجمع الآن المنتخب البرتغالي ونظيره السويسري.