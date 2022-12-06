مهرجان من الأهداف .. البرتغال تكتسح سويسرا بسداسية وتتأهل إلى دور ال8 (شاهد)

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وطن – حجز منتخب البرتغال البطاقة الأخيرة للمنتخبات المتأهلة إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، بعد انتصاره الكبير على سويسرا بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، مع ختام منافسات دور ال16.

أهداف البرتغال ضد سويسرا

وسجل غونسالو راموس خليفة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال (الملاحون)، الهاتريك الأول في مونديال كأس العالم 2022 قطر، في الدقائق ال17 وال51 وال67.

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كما وأحرز اللاعب المخضرم بيبي الهدف الثاني لصالح البرتغال، في الدقيقة ال33، ليصبح بذلك أكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية في تاريخ مونديال كأس العالم 2022 قطر. ووقع رافاييل غيريرو الهدف الثالث لمنتخب البرتغال، في الدقيقة ال55.

وقلص منتخب سويسرا (الساعات)، النتيجة القاسية أمام البرتغال، بهدف وحيد جاء عن طريق مانويل أكانجي في الدقيقة ال58.

البرتغال تسجل أعلى نتيجة في منافسات دور ال16

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كما وختم البرتغال (الملاحون)، بهدف سادس جاء في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، من توقيع رفائيل لياو، سددها ببراعة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن في نهاية داخل شباك مرمى الخصم سويسرا.

وتعد نتيجة منتخب البرتغال (الملاحون)، هي الأعلى في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 (الإقصائية)، كما ويأتي بعده البرازيل (راقصو السامبا)، الذي حقق الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.

تشكيلة منتخب البرتغال ضد سويسرا

ولعب المدرب البرتغالي المخضرم فرناندو سانتوس. أمام نظيره سويسرا، بتشكيلة أساسية في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

دفاع البرتغال: رافاييل غيريرو، روبن دياز، بيبي، ديوغو دالوت.

خط الوسط: برناردو سيلفا، ويليام كارفاليو، أوتافيو.

مركز الهجوم: جواو فيليكس، غونسالو راموس، برونو فيرنانديز.

وسيواجه منتخب البرتغال (الملاحون)، أمام نظيره المغرب (أسود الأطلس)، السبت، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على ميدان ملعب (استاد الثمامة).