مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بث مباشر في كأس العالم 2022

وطن- مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بثّاً مباشراً، الثلاثاء، التي تترقبها الجماهير المغربية والعربية في كل مكان، في دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

وستنطلق مباراة المغرب وإسبانيا، على أرض ملعب (استاد المدينة التعليمية)، بصافرة الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني الذي سيُدير أحداث المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت الدولة المستضيفة قطر والسعودية، ستكون عند الساعة السادسة مساءً، لنقل الأحداث النارية والمرتقبة مع ختام منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستذاع المباراة المرتقبة بين المغرب وإسبانيا بثّاً مباشراً، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022، على قنوات بين سبورت ماكس المفتوحة للمجان للجميع والكأس، الناقلتين لبثّ مباريات البطولة العالمية بنسختها الـ22 العربية.

الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل لقاء الغد أمام منتخب إسبانيا

Last training session! Our Atlas Lions are ready to face Spain 🇪🇸#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/Bwh58Kt43b

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 5, 2022