الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بث مباشر في كأس العالم 2022

أسود الأطلس أمام إسبانيا مع ختام منافسات دور ال16 كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
مباراة المغرب وإسبانيا بث مباشر اليوم watanserb.com
مباراة المغرب ضد إسبانيا بث مباشر اليوم
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وطن- مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بثّاً مباشراً، الثلاثاء، التي تترقبها الجماهير المغربية والعربية في كل مكان، في دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

وستنطلق مباراة المغرب وإسبانيا، على أرض ملعب (استاد المدينة التعليمية)، بصافرة الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني الذي سيُدير أحداث المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

توقيت مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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ولكن بتوقيت الدولة المستضيفة قطر والسعودية، ستكون عند الساعة السادسة مساءً، لنقل الأحداث النارية والمرتقبة مع ختام منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بثّاً مباشراً

وستذاع المباراة المرتقبة بين المغرب وإسبانيا بثّاً مباشراً، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022، على قنوات بين سبورت ماكس المفتوحة للمجان للجميع والكأس، الناقلتين لبثّ مباريات البطولة العالمية بنسختها الـ22 العربية.

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معلّق مباراة المغرب ضد إسبانيا

وسيعلّق على مجريات أحداث مباراة المغرب وإسبانيا، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق المغربي جواد بده.

كما وسيعلق على ذات المباراة، على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

ونجح أسود الأطلس المغربي في التأهل إلى دور الـ16 كأس العالم 2022، متصدّراً لمجموعته السادسة، بعد تحقيق الفوز على كندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وتُعدّ المرة الثانية للمنتخب المغربي (أسود الأطلس)، الذي يعبر إلى دور الـ16 كأس العالم 2022، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، بعد نسخة مونديال عام 1986 المكسيك.

فيما تلقّى المنتخب المنافس إسبانيا (لاروخا)، الخسارة مع ختام منافسات دور المجموعات الماضية، أمام اليابان (الساموراي)، الذي ودّع البطولة من دور الـ16، بعد الخسارة أمام الوصيف كرواتيا بركلات الترجيح، بنتيجة 3-1.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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