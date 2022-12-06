مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بث مباشر في كأس العالم 2022

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وطن- مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بثّاً مباشراً، الثلاثاء، التي تترقبها الجماهير المغربية والعربية في كل مكان، في دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

وستنطلق مباراة المغرب وإسبانيا، على أرض ملعب (استاد المدينة التعليمية)، بصافرة الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني الذي سيُدير أحداث المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

توقيت مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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ولكن بتوقيت الدولة المستضيفة قطر والسعودية، ستكون عند الساعة السادسة مساءً، لنقل الأحداث النارية والمرتقبة مع ختام منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بثّاً مباشراً

وستذاع المباراة المرتقبة بين المغرب وإسبانيا بثّاً مباشراً، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022، على قنوات بين سبورت ماكس المفتوحة للمجان للجميع والكأس، الناقلتين لبثّ مباريات البطولة العالمية بنسختها الـ22 العربية.

الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل لقاء الغد أمام منتخب إسبانيا Last training session! Our Atlas Lions are ready to face Spain 🇪🇸#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/Bwh58Kt43b — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 5, 2022

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كما ونضع بين يديكم، روابط مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بثّاً مباشراً، بجودة عالية وبدون تقطيع، فيما يلي:

معلّق مباراة المغرب ضد إسبانيا

وسيعلّق على مجريات أحداث مباراة المغرب وإسبانيا، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق المغربي جواد بده.

كما وسيعلق على ذات المباراة، على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

ونجح أسود الأطلس المغربي في التأهل إلى دور الـ16 كأس العالم 2022، متصدّراً لمجموعته السادسة، بعد تحقيق الفوز على كندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

📸 El equipo ganador de hoy… ¡¡Y UN INFILTRADO!! 😜 A nuestro fotógrafo no se le escapa una.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/d9kesIxn2K — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2022

كما وتُعدّ المرة الثانية للمنتخب المغربي (أسود الأطلس)، الذي يعبر إلى دور الـ16 كأس العالم 2022، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، بعد نسخة مونديال عام 1986 المكسيك.

📸 ¡¡AHÍ VAN UNAS FOTAZAS DEL ENTRENO!! 😜 Pero me voy a guardar una especial para luego…#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/4vxFuKs8kQ — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2022

فيما تلقّى المنتخب المنافس إسبانيا (لاروخا)، الخسارة مع ختام منافسات دور المجموعات الماضية، أمام اليابان (الساموراي)، الذي ودّع البطولة من دور الـ16، بعد الخسارة أمام الوصيف كرواتيا بركلات الترجيح، بنتيجة 3-1.