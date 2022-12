مبابي يكشف أسرار احتفال صديقه أشرف حكيمي المثير أمام إسبانيا (فيديو)

- Advertisement -

وطن- كشف نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، عن أسرار احتفال صديقه المغربي أشرف حكيمي، بعد تسجيله هدف التأهل للمنتخب المغربي إلى دور ال8، داخل شباك إسبانيا من ركلة جزاء.

واحتفل المغربي حكيمي، برقصة طريفة جداً بعد تسجيله هدف التأهل داخل مرمى منتخب إسبانيا (لاروخا)، والتي باتت منتشرة في مختلف الملاعب الأوروبية (القارة العجوز).

واختلفت التفسيرات والروايات عن السبب وراء احتفال المغربي حكيمي بهدفه، أمام نظيره إسبانيا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، حيث أن العديد من التقارير ربط الأمر بتوجيه رسالة استفزازية إلى النجم الفرنسي أنطوان غريزمان. بعد هدفه الملغي في شباك نسور قرطاج التونسي.

لكن تقرير نشره موقع إذاعة (RMC) الفرنسية الدولية، ذكرت بأن أشرف حكيمي أراد من خلال هذا الاحتفال المثير، توصيل رسالة إلى صديقه في باريس سان جيرمان كيليان مبابي. حيث أنه أول اللاعبين الفرنسيين الذي قاموا بالاحتفال بهذه الطريقة في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

كما وبين الموقع الفرنسي، بأن احتفال كيليان مبابي حينها بتلك الطريقة، أثار الجدل الواسع بين صفوف الجماهير في فرنسا. كما واعتبرت الجماهير بأن اللاعب يريد استفزاز الجماهير.

كما وعاد المغربي أشرف حكيمي، احتفال صديقه كيليان مبابي، بتلك الطريقة التي استفز بها جماهير فرنسا. بعد قيامه بتسجيله هدف التأهل داخل شباك إسبانيا، وقيادة أسود الأطلس إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب والثالث أفريقياً.

ونشر الفرنسي كيليان مبابي هداف ديوك فرنسا في مونديال كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، الأربعاء، بعد احتفال صديقه حكيمي، بهذا الهدف، تغريده عبر حسابه على موقع (تويتر)، ضمن صورة احتفال اللاعب، معلقاً عليها “حكيمي”.

ونجح المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بالعبور إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بعد إقصاء إسبانيا (لاروخا) بركلات الترجيح بنتيجة 3-0. عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

كما وشهدت ركلات الترجيح، تألق الحارس المغربي ياسين بونو. لاعب نادي إشبيلية الإسباني، الذي تصدى لركلتي جزاء ببراعة، كأول حارس عربي بفعل ذلك في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

Griezmann waddles like a penguin after scoring a 99th minute equaliser against Tunisia and then it’s disallowed 😂😬 pic.twitter.com/iboZ72jpTL

— Jack Hawkins (@midgington) November 30, 2022