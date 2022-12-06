الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
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مونديال قطر 2022

مبابي يكشف أسرار احتفال صديقه أشرف حكيمي المثير أمام إسبانيا (فيديو)

أشرف حكيمي أوصل رسالته إلى صديقه مبابي بعد هدفه في مرمى إسبانيا

كتب فارس أبو شيحة
أشرف حكيمي watanserb.com
أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي
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وطن- كشف نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، عن أسرار احتفال صديقه المغربي أشرف حكيمي، بعد تسجيله هدف التأهل للمنتخب المغربي إلى دور ال8، داخل شباك إسبانيا من ركلة جزاء.

واحتفل المغربي حكيمي، برقصة طريفة جداً بعد تسجيله هدف التأهل داخل مرمى منتخب إسبانيا (لاروخا)، والتي باتت منتشرة في مختلف الملاعب الأوروبية (القارة العجوز).

مبابي وأسرار احتفال أشرف حكيمي

واختلفت التفسيرات والروايات عن السبب وراء احتفال المغربي حكيمي بهدفه، أمام نظيره إسبانيا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، حيث أن العديد من التقارير ربط الأمر بتوجيه رسالة استفزازية إلى النجم الفرنسي أنطوان غريزمان. بعد هدفه الملغي في شباك نسور قرطاج التونسي.

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لكن تقرير نشره موقع إذاعة (RMC) الفرنسية الدولية، ذكرت بأن أشرف حكيمي أراد من خلال هذا الاحتفال المثير، توصيل رسالة إلى صديقه في باريس سان جيرمان كيليان مبابي. حيث أنه أول اللاعبين الفرنسيين الذي قاموا بالاحتفال بهذه الطريقة في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

كما وبين الموقع الفرنسي، بأن احتفال كيليان مبابي حينها بتلك الطريقة، أثار الجدل الواسع بين صفوف الجماهير في فرنسا. كما واعتبرت الجماهير بأن اللاعب يريد استفزاز الجماهير.

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كما وعاد المغربي أشرف حكيمي، احتفال صديقه كيليان مبابي، بتلك الطريقة التي استفز بها جماهير فرنسا. بعد قيامه بتسجيله هدف التأهل داخل شباك إسبانيا، وقيادة أسود الأطلس إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب والثالث أفريقياً.

تغريده كيليان مبابي

ونشر الفرنسي كيليان مبابي هداف ديوك فرنسا في مونديال كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، الأربعاء، بعد احتفال صديقه حكيمي، بهذا الهدف، تغريده عبر حسابه على موقع (تويتر)، ضمن صورة احتفال اللاعب، معلقاً عليها “حكيمي”.

تأهل المنتخب المغربي إلى دور ال8

ونجح المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بالعبور إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بعد إقصاء إسبانيا (لاروخا) بركلات الترجيح بنتيجة 3-0. عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

كما وشهدت ركلات الترجيح، تألق الحارس المغربي ياسين بونو. لاعب نادي إشبيلية الإسباني، الذي تصدى لركلتي جزاء ببراعة، كأول حارس عربي بفعل ذلك في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

يذكر بأن المنتخب المغربي، سيلتقي أمام نظيره البرتغال، السبت، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022. عقب تأهل الأخير بعد فوزه العريض على سويسرا بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

المصدروطن +صفحة كيليان مبابي + RMC
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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