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شاهد ما فعله حسن شحاتة وأحمد حسن عند رؤيتهما أمير قطر

لقاء في مدرجات استاد 974

كتب خالد الأحمد
حسن شحاتة وأحمد حسن watanserb.com
حسن شحاتة وأحمد حسن
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وطن- في لفتة طيبة منه لتكريم جيل العمالقة في كرة القدم العربية، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الكابتن حسن شحاتة مدرب المنتخب المصري السابق وصاحب الإنجازات التاريخية معه، في “استاد 974” أثناء حضورهما مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.

حسن شحاتة وأحمد حسن في قطر

وبدا الأمير تميم في فيديو متداول، وهو يصافح “شحاتة” ويشد على يده بحرارة ثم يتبادل معه إحدى النكات ويضحكان معاً.

كما أظهر الفيديو الذي حصد مشاهدات كبيرة بعد ساعات قليلة من نشره، ايضا تواجد نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن رفقة حسن شحاتة، وسلامه على الشيخ تميم هو الآخر.

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ويبدو أن “شحاتة” و”حسن” تفاجأ بتواجد أمير قطر في المدرجات بالقرب منهما، فبادرا لتحيته والسلام عليه، وهو ما قابله “آل ثاني” بكل ترحاب.

مونديال لم الشمل

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وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” حيث علق حساب باسم “اللورد حسام”:”والله لم نرى ولم يرى العالم مثيل لك في التواضع والاخلاق لله درك يابوحمد حفظك الله ورعاك”.

وعلق حساب باسم “الأهلى سيزون”:” تقدير وعظمة وتواضع من أمير قطر عندما رأى حسن شحاته فى المدرجات وقام من مكانه واتجه نحوه واحتضنه وكرمه.”

وأضاف بلهجة مصرية:” حسن شحاته رمز لكل المصريين عندما يكرم من امير قطر ولم يكرم من ناديه من رئيس النادى السحلية ـ في إشارة لمرتضى منصور ـ ماذا نقول”.

وعقب آخر :” تميم المجد مع الجمهور بكل تواضع”.

وبدوره أشاد أحمد سِليم بكابتن الزمالك حسن شحاتة الأسطورة مصرية، وقال: “لأنه عبقري في مجاله.. أُبعد عن رئاسة نادي الزمالك وعن منتخب مصر وعن رئاسة اتحاد الكرة.”

وتابع:”وهكذا العظماء في بلادنا مُهمشمون ومُبعَدون لصالح الفشلة الفسدة! علام وعطار وغيرهما.”

وعلق آخر مخاطباً أمير قطر الشيخ تميم :”كم انت كبير في اخلاقك وأدبك وذوقك الرفيع.. تميم المجد الله يعزك ويبارك فيك الكابتن حسن شحاتة رمز من رموز مصر”.

وكان أسطورة كرة القدم المصرية والمدير الفني للمنتخب الوطني الأسبق حسن شحاتة، قد كشف عن أسباب عدم تأهل الفراعنة لكأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أن المجاملة كانت سبب غياب الفراعنة عن المونديال.

فيديو وثق ردة فعل أمير قطر بعد ركلة أشرف حكيمي الحاسمة

وقال حسن شحاتة في تصريحات عبر قناة “بي إن سبورتس“: “مصر كانت قريبة جدا من التأهل لنهائيات كأس العالم، لكنها لم تتأهل بسبب (المجاملة)”

وأوضح:”بمعنى أننا نجامل المدربين الأجانب على حساب المدرب المصري، مصر تمتلك مدربين عظماء وكبار لماذا نتعاقد مع مدربين أجانب؟ أعظم إنجازات الفراعنة جاءت على أيادي مدربين مصريين”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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