شاهد ما فعله حسن شحاتة وأحمد حسن عند رؤيتهما أمير قطر

- Advertisement -

وطن- في لفتة طيبة منه لتكريم جيل العمالقة في كرة القدم العربية، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الكابتن حسن شحاتة مدرب المنتخب المصري السابق وصاحب الإنجازات التاريخية معه، في “استاد 974” أثناء حضورهما مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.

حسن شحاتة وأحمد حسن في قطر

وبدا الأمير تميم في فيديو متداول، وهو يصافح “شحاتة” ويشد على يده بحرارة ثم يتبادل معه إحدى النكات ويضحكان معاً.

كما أظهر الفيديو الذي حصد مشاهدات كبيرة بعد ساعات قليلة من نشره، ايضا تواجد نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن رفقة حسن شحاتة، وسلامه على الشيخ تميم هو الآخر.

فيديو نقلا عن حساب الكاتب الصحفي القطري @BoHomoud007

سمو أمير قطر🇶🇦يصافح الكابتن حسن شحاته أحد أعظم المدربين المصريين وصاحب الانجازات الكبيرة مع المنتخب المصري وذلك خلال تواجده في #استاد_974 أثناء حضوره مباراة #البرازيل_كوريا_الجنوبية #قطر_رفعتوا_الراس

pic.twitter.com/VXgu7bqCNy — #هلا_قطر (@hlaqatar) December 5, 2022

- Advertisement -

ويبدو أن “شحاتة” و”حسن” تفاجأ بتواجد أمير قطر في المدرجات بالقرب منهما، فبادرا لتحيته والسلام عليه، وهو ما قابله “آل ثاني” بكل ترحاب.

أمير قطر في لحظة ترحيب شديدة بالمعلم حسن شحاتة pic.twitter.com/udThM83qap — Ahmed Abd Elbaset (@ahmed7baset) December 5, 2022

مونديال لم الشمل

- Advertisement -

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” حيث علق حساب باسم “اللورد حسام”:”والله لم نرى ولم يرى العالم مثيل لك في التواضع والاخلاق لله درك يابوحمد حفظك الله ورعاك”.

والله لم نرى ولم يرى العالم مثيل لك في التواضع والاخلاق لله درك يابوحمد حفظك الله ورعاك ❤️ — ellord7ossam (@ellordhossam) December 6, 2022

وعلق حساب باسم “الأهلى سيزون”:” تقدير وعظمة وتواضع من أمير قطر عندما رأى حسن شحاته فى المدرجات وقام من مكانه واتجه نحوه واحتضنه وكرمه.”

وأضاف بلهجة مصرية:” حسن شحاته رمز لكل المصريين عندما يكرم من امير قطر ولم يكرم من ناديه من رئيس النادى السحلية ـ في إشارة لمرتضى منصور ـ ماذا نقول”.

تقدير وعطمه وتواضع من امير قطر لما شاف حسن شحاته فى المدرجات وقام من مكانه واتجه نحو حسن شحاته واحتضنه

وكرمه فى وسط احتفاء واحتفال جماهيرى عالمى كبير حسن شحاته الرمز المصرى ده رمز لكل المصريين لما يكرم من امير قطر ولم يكرم من ناديه من رئيس النادى السحليه ام ديل نقول ايه pic.twitter.com/wyY5OTjDzo — Al Ahly season الاهلى سيزون (@AlahlySyzwn) December 6, 2022

وعقب آخر :” تميم المجد مع الجمهور بكل تواضع”.

وبدوره أشاد أحمد سِليم بكابتن الزمالك حسن شحاتة الأسطورة مصرية، وقال: “لأنه عبقري في مجاله.. أُبعد عن رئاسة نادي الزمالك وعن منتخب مصر وعن رئاسة اتحاد الكرة.”

وتابع:”وهكذا العظماء في بلادنا مُهمشمون ومُبعَدون لصالح الفشلة الفسدة! علام وعطار وغيرهما.”

وعلق آخر مخاطباً أمير قطر الشيخ تميم :”كم انت كبير في اخلاقك وأدبك وذوقك الرفيع.. تميم المجد الله يعزك ويبارك فيك الكابتن حسن شحاتة رمز من رموز مصر”.

كم انت كبير في اخلاقك و ادبك وذوقك الرفيع تميم المجد الله يعزك ويبارك فيك الكابتن حسن شحاتة رمز من رموز مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/yjFtlBEeaH — شهداء الأهلى七十二 (@ShhdaAlahly) December 6, 2022

وكان أسطورة كرة القدم المصرية والمدير الفني للمنتخب الوطني الأسبق حسن شحاتة، قد كشف عن أسباب عدم تأهل الفراعنة لكأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أن المجاملة كانت سبب غياب الفراعنة عن المونديال.

وقال حسن شحاتة في تصريحات عبر قناة “بي إن سبورتس“: “مصر كانت قريبة جدا من التأهل لنهائيات كأس العالم، لكنها لم تتأهل بسبب (المجاملة)”

وأوضح:”بمعنى أننا نجامل المدربين الأجانب على حساب المدرب المصري، مصر تمتلك مدربين عظماء وكبار لماذا نتعاقد مع مدربين أجانب؟ أعظم إنجازات الفراعنة جاءت على أيادي مدربين مصريين”.