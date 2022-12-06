(شاهد) .. احتفال وليد الركراكي الهستيري بعد قيادة أسود الأطلس إلى دور ال8

وطن- احتفل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، بشكل هستري بعد قيادة بلاده لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب، إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.
ونشر قنوات (الكأس) القطرية، مقطع فيديو لفرحة المدرب المغربي الركراكي، الهسترية، بعد تأهل أسود الأطلس المغربي، إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.
احتفال وليد الركراكي الهستري
ويعد المنتخب المغربي، أول منتخب عربي يعبر إلى دور ال8 من منافسات كأس العالم 2022 قطر، في تاريخ مسيرته التاريخية.
وانتهت المباراة بين المغرب وإسبانيا، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف بالوقتي الأصلي والإضافي، لينجح المنتخب المغربي حسم بطاقة التأهل بعد التغلب على إسبانيا (لاروخا) بركلات الترجيح.
شاهد.. احتفال خاص بـ "رأس وليد الركراكي" صانع انجاز منتخب #المغرب#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#VamosEspana #أسود_الأطلس pic.twitter.com/geH8k1ncg4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022
كما واحتفل لاعبو المنتخب المغربي بالسجود، بعد تأهلهم إلى دور ال8 على حساب إسبانيا (لاروخا)، داخل أرضية ملعب (استاد المدينة التعليمية).
وليد الركراكي مدرب منتخب #المغرب: شكرا للاعبين عندنا فريق وروح وعائلة وجماهير وهذا هو المهم #كأس_العالم #قطر2022#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#VamosEspana #أسود_الأطلس@Benayadachraf pic.twitter.com/1fjWUZIvcT
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022
وكان أسود الأطلس المغربي، قد صعد إلى دور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، متصدراً لمجموعته السادسة. بعد تعادل أمام الوصيف كراوتيا، كما وتحقيق الفوز على بلجيكا وكندا في دور المجموعات.
وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب يصنع التاريخ #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/IGVVuc44MY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022
حارس المغرب ياسين بونو
كما ويعد حارس المنتخب المغربي ياسين بونو رجل المباراة. لاعب نادي إشبيلية الإسباني، أول حارس عربي يتمكن ل3 ركلات ترجيح أمام نظيره منتخب إسبانيا (لاروخا).
أسد الأطلس ياسين بونو حارس #المغرب وتصديه لركلات ترجيح منتخب #إسبانيا#كأس_العالم #قطر2022 #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022@SEFutbol @EnMaroc#Qatar2022 #FIFAWorldCup#VamosEspana #أسود_الأطلس pic.twitter.com/BGNNkp6Bif
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022
وسيلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، السبت، على أرض ملعب (استاد الثمامة).
احصائية عن ياسين بونو: أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/a4Bcn2GXyB
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022