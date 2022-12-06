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مونديال قطر 2022

(شاهد) .. احتفال وليد الركراكي الهستيري بعد قيادة أسود الأطلس إلى دور ال8

المغرب أول منتخب عربي يعبر إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
احتفال وليد الركراكي الهستيري بعد تأهل المغرب إلى دور ال16 watanserb.com
احتفال وليد الركراكي الهستيري بعد تأهل المغرب إلى دور ال16
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وطن- احتفل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، بشكل هستري بعد قيادة بلاده لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب، إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

ونشر قنوات (الكأس) القطرية، مقطع فيديو لفرحة المدرب المغربي الركراكي، الهسترية، بعد تأهل أسود الأطلس المغربي، إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

احتفال وليد الركراكي الهستري

ويعد المنتخب المغربي، أول منتخب عربي يعبر إلى دور ال8 من منافسات كأس العالم 2022 قطر، في تاريخ مسيرته التاريخية.

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وانتهت المباراة بين المغرب وإسبانيا، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف بالوقتي الأصلي والإضافي، لينجح المنتخب المغربي حسم بطاقة التأهل بعد التغلب على إسبانيا (لاروخا) بركلات الترجيح.

كما واحتفل لاعبو المنتخب المغربي بالسجود، بعد تأهلهم إلى دور ال8 على حساب إسبانيا (لاروخا)، داخل أرضية ملعب (استاد المدينة التعليمية).

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وكان أسود الأطلس المغربي، قد صعد إلى دور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، متصدراً لمجموعته السادسة. بعد تعادل أمام الوصيف كراوتيا، كما وتحقيق الفوز على بلجيكا وكندا في دور المجموعات.

حارس المغرب ياسين بونو

كما ويعد حارس المنتخب المغربي ياسين بونو رجل المباراة. لاعب نادي إشبيلية الإسباني، أول حارس عربي يتمكن ل3 ركلات ترجيح أمام نظيره منتخب إسبانيا (لاروخا).

وسيلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، السبت، على أرض ملعب (استاد الثمامة).

المصدروطن + قنوات الكأس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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