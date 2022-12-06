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مونديال قطر 2022

سجل يا تاريخ .. المنتخب المغربي إلى دور ال8 بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح (شاهد)

المغرب أول منتخب عربي يصل إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
المنتخب المغربي يتأهل إلى دور ال8 بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح watanserb.com
المنتخب المغربي يتأهل إلى دور ال8 بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح
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وطن- نجح فخر العرب المنتخب المغربي، في العبور إلى دور ال8 على حساب إسبانيا، بعد الفوز على الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين بدون أي من الأهداف.

وتألق رجل المباراة الحارس المغربي ياسين بونو، في التصدي لركلات الترجيح أمام نجوم منتخب إسبانيا، حيث أحد من الفريق الأخير من تسجيل أي هدف في شباك أسود الأطلس المغربي.

المنتخب المغربي يتأهل إلى دور ال8 

كما وتعد المرة الأولى التي ينجح فيها المنتخب المغربي على مستوى العرب، في الوصول إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، في تاريخ مسيرته الكروية.

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وسيلتقي المغرب (أسود الأطلس)، أمام الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، في منافسات دور ال8، المقرر إقامتها الأسبوع القادم.

تشكيلة منتخب المغرب ضد إسبانيا

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ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة القوية أمام نظيره إسبانيا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع أسود الأطلس: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد، أشرف حكيمي.

مركز الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي، سليم أملاح.

خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد المغرب

ودخل المدرب الإسباني لويس إنريكي المباراة أمام منافسه المغرب، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع لاروخا: يورينتي، كاسكانتي، لابورتي، جوردي ألبا.

خط الوسط: جافي، بيدري، بوسكيتيس.

كما وفي مركز الهجوم: فيران توريس، ماركو أسينسيو، داني أولمو.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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