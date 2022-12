جمجمة “مرصعة بالجواهر” تعود لزعيم عربي للبيع في مزاد علني

- Advertisement -

وطن- أوقفت دار المزادات “درو وفاندر كندير”، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها، بيع 3 جماجم إفريقية بعد توجيه انتقادات شديدة لها بشأن بيع رفات بشري، كان بينها جمجمة “مرصعة بالجواهر” تعود لزعيم عربي.

وعرضت دار “درو وفاندر كيندير”، بحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، تلك الجماجم التي تعود للحقبة الاستعمارية البلجيكية في الكونغو بسعر يتراوح بين 750 و1000 يورو.

يشار إلى أنه وبحسب الصحيفة البريطانية، كانت منظمة “ذاكرة الاستعمار ومكافحة التمييز” غير الربحية، قد تقدمت بشكوى إلى السلطات البلجيكية لوقف ذلك المزاد.

حيث أكدت منسقة المنظمة “جينيفيف كانيندا” في تصريحات صحفية أن “ما حدث (تقصد المزاد) يجعل أولئك الضحايا وكأنهم يقتلون مرتين.. العنف الاستعماري يعيد نفسه باستمرار”.

وفي محاولة لتبرير موقفها، بعد موجة الانتقادات التي واجهتها، قالت دار المزادات بعد سحب تلك الجماجم من المزاد: “نحن لا ندعم بأي شكل من الأشكال المعاناة والإذلال اللذين تعرض له الناس خلال فترة الاستعمار”.

وأضافت في بيانها الذي نقلته التايمز: “نحن نعتذر لأي شخص يشعر بالأذى بسبب ما حدث”.

The three skulls of the victims of the colonial period auctioned by @Drouot and the Belgian auction house Vanderkindere are a lack of respect, an insult towards the victims of the colonial period and the African continent. 2/2 pic.twitter.com/xEr33L4WhI

— Mohamed DIAKITÉ (@TheModiak) December 1, 2022