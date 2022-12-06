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مونديال قطر 2022

توماس مولر يُصارح الجماهير بعد خروج ألمانيا من مونديال قطر 2022

رسالة مؤثرة من الألماني مولر إلى الجماهير بعد خروج ألمانيا من المونديال

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
اعتزال توماس مولر دولياً watanserb.com
توماس مولر لاعب منتخب ألمانيا

وطن- صارح نجم منتخب ألمانيا توماس مولر 33 عاماً، مهاجم نادي بايرن ميونخ، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج بلاده من مونديال قطر 2022 من دور منافسات دور المجموعات.

وقال الألماني مولر، في تغريده نشرها عب حسابه على موقع (الانستغرام)، ” اللدغة عميقة بوحشية، أعمق من المعتاد، هذا المونديال كان عاطفياً جداً. الطموح والسياسة والرفض والبداية”.

توماس مولر يصارح جماهير ألمانيا

وتابع توماس مولر حديثه، ” الهزيمة الأولى والأمل بعد المباراة الثانية. كما ومن ثم تحقيقنا فوزنا الأول في البطولة، للأسف لم نتمكن من التأهل. كما وحديث الكارثة. وخرجنا بصورة مبكرة من هذا المونديال”.

كما وأضاف، ” ما حدث أكثر غموضاً من المعتاد، وهناك المزيد من التناقضات، ومن الصعب نسيان ما مررت به في كأس العالم وتفسيره بشكل صحيح. كيث تم تقييم الأداء والنتائج ؟!”.

اعتزال توماس مولر

واستكمل نجم بايرن ميونخ، ” على الرغم من كل خبرة النجاحات الكبيرة والهزائم الساحقة، لكن هذه المرة سأحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب وترتيب كل شيء”.

وختم حديثه، ” شكراً لكل من دعمنا كفريق ودعمني أنا شخصياً في الأسابيع الماضية، حتى اللحظات الأخيرة الصعبة .. أراكم قريباً”.

خروج منتخب ألمانيا من مونديال قطر 2022

واستهل مكاكين ألمانيا المعطلة مع بداية المونديال، بالخسارة أمام اليابان في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وتعادل في مباراة القمة الأوروبية أمام إسبانيا بهدف لكليهما، ورغم فوز على كوستاريكا في ختام منافسات دور المجموعة برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. إلا أنه لم ينجح من العبور إلى دور ال16، بفارق هدف مع اليابان.

وتعد المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها منتخب ألمانيا (المكاكين)، في حجز بطاقة التأهل إلى منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + صفحة توماس مولر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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