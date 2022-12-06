توماس مولر يُصارح الجماهير بعد خروج ألمانيا من مونديال قطر 2022

وطن- صارح نجم منتخب ألمانيا توماس مولر 33 عاماً، مهاجم نادي بايرن ميونخ، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج بلاده من مونديال قطر 2022 من دور منافسات دور المجموعات.

وقال الألماني مولر، في تغريده نشرها عب حسابه على موقع (الانستغرام)، ” اللدغة عميقة بوحشية، أعمق من المعتاد، هذا المونديال كان عاطفياً جداً. الطموح والسياسة والرفض والبداية”.

توماس مولر يصارح جماهير ألمانيا

وتابع توماس مولر حديثه، ” الهزيمة الأولى والأمل بعد المباراة الثانية. كما ومن ثم تحقيقنا فوزنا الأول في البطولة، للأسف لم نتمكن من التأهل. كما وحديث الكارثة. وخرجنا بصورة مبكرة من هذا المونديال”.

كما وأضاف، ” ما حدث أكثر غموضاً من المعتاد، وهناك المزيد من التناقضات، ومن الصعب نسيان ما مررت به في كأس العالم وتفسيره بشكل صحيح. كيث تم تقييم الأداء والنتائج ؟!”.

رسمياً: الأسطورة الالمانيه توماس مولر يعلن اعتزاله اللعب دولي.. • بطل كأس العالم 2014

• هداف كاس العالم 2010 وافضل لاعب شاب في البطوله.

• احد هدافي كأس العالم ب10 اهداف ارقام تاريخيه لهذا الدبور وحرام ان اخر ايامك كانت سيئه في الملعب وقدْره خارج الملعب بتوجهات بلدك.. pic.twitter.com/c8Qc0oLNhl — Abdullah.. (@AlcSwango) December 1, 2022

اعتزال توماس مولر

واستكمل نجم بايرن ميونخ، ” على الرغم من كل خبرة النجاحات الكبيرة والهزائم الساحقة، لكن هذه المرة سأحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب وترتيب كل شيء”.

توماس مولر: في هذه النسخة من كأس العالم كان من الصعب تفسير ما مررنا به بشكل صحيح، كيف كان أداءنا وكيف جاءت تلك النتائج، والسؤال الأكبر في الحياة : ما السبب؟. 🗣️ pic.twitter.com/o1MA3WuCpx — Yallakora (@Yallakoranow) December 5, 2022

وختم حديثه، ” شكراً لكل من دعمنا كفريق ودعمني أنا شخصياً في الأسابيع الماضية، حتى اللحظات الأخيرة الصعبة .. أراكم قريباً”.

خروج منتخب ألمانيا من مونديال قطر 2022

واستهل مكاكين ألمانيا المعطلة مع بداية المونديال، بالخسارة أمام اليابان في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

• مسيرة توماس مولر مع المنتخب الألماني : • 121 مباراة

• 44 هدف

• 40 تمريرة حاسمة

• بطل العالم 2014

• الميدالية البرونزية 2010 • شكراً على كل ما قدمته يا أسطورة ♥️🙏🏼 pic.twitter.com/vBA7x10PrY — ★ FAWAZ 🇩🇪 (@FO_1988) December 1, 2022

كما وتعادل في مباراة القمة الأوروبية أمام إسبانيا بهدف لكليهما، ورغم فوز على كوستاريكا في ختام منافسات دور المجموعة برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. إلا أنه لم ينجح من العبور إلى دور ال16، بفارق هدف مع اليابان.

وتعد المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها منتخب ألمانيا (المكاكين)، في حجز بطاقة التأهل إلى منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.