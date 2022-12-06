الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
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الشيخ تميم يقود سيارة رفقة محمد بن زايد.. كيف علق الخليجيون؟

رئيس الإمارات أجرى أول زيارة رسمية للدوحة منذ إنهاء الحصار

كتب خالد السعدي
محمد بن زايد في قطر watanserb.com
تميم بن حمد ومحمد بن زايد في سيارة يقودها أمير قطر
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وطن – انتشرت صورة تُظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وهو يقود سيارة برفقة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي زار الدوحة يوم الاثنين.

وأظهرت الصورة، الزعيمين وهما منخرطان في حوار معمق بينهما، شوهد فيه أمير قطر وهو يشرح للشيخ محمد بن زايد تفاصيل عن قضية ما.

تفاعل واسع

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حظيت هذه الصورة التي نشرها حساب قطري يدعى حمد لحدان المهندي، على تفاعل واسع من قبل النشطاء سواء من الإمارات أو السعودية أو قطر على موقع تويتر.

فقالت ناشطة إماراتية: “اخوان وعيال عم.. الله يحفظهم يارب ويديم علينا الامن والامان.. اللهم احفظ خليجنا من كل شر يارب”.

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وكتب ناشط إماراتي: “اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام”.

وكتب خليفة (حساب إماراتي): “شكرا حمد على مشاعرك الطيبة تغريداتك طيبة بدون استنقاص او إساءة وان شاء الله هالزيارة تكون فاتحة خير وتنهي كل الخلافات بين المغردين من الطرفين”.

وقال ناشط سعودي يُدعى محمد: “حفظ الله قادة وحكام دول الخليج”.

وكتب ناشط قطري يدعى السبيعي: “الله يحفظ اميرنا”.

وغرد السعودي ابن شعلان: “اللهم لك الحمد والشكر ، اللهم اجمعنا على الخير والبركه وابعد عن دول الخليج الاشرار والمنافقين من الناس”.

زيارة ابن زايد للدوحة

وأجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة لقطر يوم الاثنين إلى قطر، هي الأولى منذ أنهت الرياض وحلفاؤها حصار الدوحة قبل نحو عامين.

وقال مكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى الدوحة .

وأنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا لقطر استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة ولكن العلاقات بين أبو ظبي والدوحة لم تتحسن بنفس وتيرة الرياض والقاهرة اللتين استعادتا العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وحضر ولي العهد السعودي ورئيس مصر افتتاح كأس العالم لكرة القدم في الدوحة يوم 20 نوفمبر الماضي، بينما أرسلت الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد، وهو أيضا نائب رئيس الدولة الخليجية، بغياب الرئيس الإماراتي نفسه.

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قد زار الدوحة مرتين في إطار مساعي أبوظبي لمعالجة الخلافات الإقليمية.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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