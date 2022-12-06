الشيخ تميم يقود سيارة رفقة محمد بن زايد.. كيف علق الخليجيون؟

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وطن – انتشرت صورة تُظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وهو يقود سيارة برفقة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي زار الدوحة يوم الاثنين.

وأظهرت الصورة، الزعيمين وهما منخرطان في حوار معمق بينهما، شوهد فيه أمير قطر وهو يشرح للشيخ محمد بن زايد تفاصيل عن قضية ما.

سمو الامير مع سمو رئيس دولة الامارات الشقيقة . pic.twitter.com/85WN8CkYky — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 5, 2022

تفاعل واسع

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حظيت هذه الصورة التي نشرها حساب قطري يدعى حمد لحدان المهندي، على تفاعل واسع من قبل النشطاء سواء من الإمارات أو السعودية أو قطر على موقع تويتر.

فقالت ناشطة إماراتية: “اخوان وعيال عم.. الله يحفظهم يارب ويديم علينا الامن والامان.. اللهم احفظ خليجنا من كل شر يارب”.

🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇶🇦🇶🇦❤️❤️ اخوان وعيال عم الله يحفظهم يارب ويديم علينا الامن وامان ❤️❤️🇦🇪🇦🇪🇶🇦 اللهم احفظ خليجنا من كل شر يارب ❤️🇶🇦🇦🇪 pic.twitter.com/u7BgjkTnXF — بنــت بوظبي💜🇦🇪🚫 (@memeuae1233) December 5, 2022

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وكتب ناشط إماراتي: “اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام”.

اللهم احفظهم بعينك التي لاتنام🤍 pic.twitter.com/AiXqa2TfhP — 37 🏆| Ahmed (@AhmedAl80366953) December 5, 2022

وكتب خليفة (حساب إماراتي): “شكرا حمد على مشاعرك الطيبة تغريداتك طيبة بدون استنقاص او إساءة وان شاء الله هالزيارة تكون فاتحة خير وتنهي كل الخلافات بين المغردين من الطرفين”.

شكرا حمد على مشاعرك الطيبة تغريداتك طيبة بدون استنقاص او إساءة

وان شاء الله هالزيارة تكون فاتحة خير وتنهي كل الخلافات بين المغردين من الطرفين — خليفة 🇦🇪 (@Khaloof_K) December 5, 2022

وقال ناشط سعودي يُدعى محمد: “حفظ الله قادة وحكام دول الخليج”.

حفظ الله قادة وحكام دول الخليج — محمد الحمالي (@alhimali_m) December 5, 2022

وكتب ناشط قطري يدعى السبيعي: “الله يحفظ اميرنا”.

الله يحفظ اميرنا — 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦السبيعي علي (@Alsbaei2233) December 5, 2022

وغرد السعودي ابن شعلان: “اللهم لك الحمد والشكر ، اللهم اجمعنا على الخير والبركه وابعد عن دول الخليج الاشرار والمنافقين من الناس”.

اللهم لك الحمد والشكر ، اللهم اجمعنا على الخير والبركه وابعد عن دول الخليج الاشرار والمنافقين من الناس — 💙🇸🇦bin sha3lan ابن شعلان 💙🇸🇦 (@mrmmmm4ms) December 5, 2022

زيارة ابن زايد للدوحة

وأجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة لقطر يوم الاثنين إلى قطر، هي الأولى منذ أنهت الرياض وحلفاؤها حصار الدوحة قبل نحو عامين.

وقال مكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى الدوحة .

وأنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا لقطر استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة ولكن العلاقات بين أبو ظبي والدوحة لم تتحسن بنفس وتيرة الرياض والقاهرة اللتين استعادتا العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وحضر ولي العهد السعودي ورئيس مصر افتتاح كأس العالم لكرة القدم في الدوحة يوم 20 نوفمبر الماضي، بينما أرسلت الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد، وهو أيضا نائب رئيس الدولة الخليجية، بغياب الرئيس الإماراتي نفسه.

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قد زار الدوحة مرتين في إطار مساعي أبوظبي لمعالجة الخلافات الإقليمية.