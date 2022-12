أول تعليق من المدرب لويس إنريكي بعد خروج إسبانيا من كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- علق المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على خروج بلاده أمام المغرب، من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، بركلات الترجيح.

وقال المدرب إنريكي، بعد نهاية أحداث مباراة إسبانيا والمغرب، في تصريح صحفي أدلى به عبر وسائل الإعلام المختلفة، ” لقد سيطرنا تماماً على المباراة، كما من المخجل أن الأمور سارت بهذا الشكل”.

وأردف المدرب إنريكي، ” اللعب أمام فريق مثل المغرب، لاعبوه يبذلون الجهد الكبير هو أصعب شيء، دفعنا الثمن في ركلات الترجيح”

كما وأضاف إنريكي، ” لكنني فخور للغاية بما قدمه الفريق وبكل اللاعبين، وأشعر بالأسف حول النتيجة. لكنني في ذات الوقت أهنئ المغرب”.

وتابع الإسباني إنريكي حديثه، ” أتحمل المسؤولية لأنني أنا من اخترت أول 3 لاعبين، من أجل تنفيذهم ركلات الترجيح. ياسين بونو حارس رائع في ركلات الترجيح واليوم كان رائعاً”.

كما وغرد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، لقد حاولنا ولكنه لم يكن كافياً. نحن آسفون لأننا لم نمنحكم الفرح، هذه كرة القدم والحياة .. انهض”.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8

— LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022