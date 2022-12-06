أول تعليق من المدرب لويس إنريكي بعد خروج إسبانيا من كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- علق المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على خروج بلاده أمام المغرب، من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، بركلات الترجيح.

وقال المدرب إنريكي، بعد نهاية أحداث مباراة إسبانيا والمغرب، في تصريح صحفي أدلى به عبر وسائل الإعلام المختلفة، ” لقد سيطرنا تماماً على المباراة، كما من المخجل أن الأمور سارت بهذا الشكل”.

تعليق لويس إنريكي على خروج إسبانيا

وأردف المدرب إنريكي، ” اللعب أمام فريق مثل المغرب، لاعبوه يبذلون الجهد الكبير هو أصعب شيء، دفعنا الثمن في ركلات الترجيح”

- Advertisement -

كما وأضاف إنريكي، ” لكنني فخور للغاية بما قدمه الفريق وبكل اللاعبين، وأشعر بالأسف حول النتيجة. لكنني في ذات الوقت أهنئ المغرب”.

ركلات الترجيح

وتابع الإسباني إنريكي حديثه، ” أتحمل المسؤولية لأنني أنا من اخترت أول 3 لاعبين، من أجل تنفيذهم ركلات الترجيح. ياسين بونو حارس رائع في ركلات الترجيح واليوم كان رائعاً”.

كما وغرد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، لقد حاولنا ولكنه لم يكن كافياً. نحن آسفون لأننا لم نمنحكم الفرح، هذه كرة القدم والحياة .. انهض”.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022

- Advertisement -

فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح

وتمكن المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، من صناعة التاريخ على مستوى العرب وقارة أفريقيا السمراء، بعد نجاحه في إقصاء منتخب إسبانيا (لاروخا). والتأهل إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بركلات الترجيح 3-0.

🔴🎙 لويس إنريكي : 🗣 أعطيت اللاعبين مهمة قبل الذهاب إلى المونديال وهي تسديد 1000 ركلة جزاء 🗣 ركلات الترجيح ليست حظاً بل هي تكنيك وهي تدريب على تحمل الضغوطات ⬅️ مؤتمر لويس إنريكي الصحفي pic.twitter.com/Ouf9m16oNK — منتخب إسبانيا (@spain_national) December 5, 2022

كما وتمكن الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، من التصدي لركلتي جزاء وإهدار أخرى من جانب لاعبي إسبانيا (لاروخا)، ليصبح أول حارس عربي يفعل ذلك في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

لويس انريكي مدرب اسبانيا يعترف انه تفاجئ من اللاعب رقم 8 في المغرب (عز الدين اوناحي) pic.twitter.com/se63r95Et6 — EPL World (@EPLworld) December 6, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن المنتخب المغربي، يضرب موعداً نارياً. أمام منافسه البرتغال، السبت، في منافسات دور 8 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد الثمامة).