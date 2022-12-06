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مونديال قطر 2022

أول تعليق من المدرب لويس إنريكي بعد خروج إسبانيا من كأس العالم 2022

إنريكي : من المُخجل بأن الأمور سارت بهذا الشكل ولكنني فخور بكل اللاعبين

كتب فارس أبو شيحة
أول تعليق من المدرب لويس إنريكي على خروج إسبانيا من كأس العالم 2022 watanserb.com
مدرب إسبانيا لويس إنريكي
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وطن- علق المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على خروج بلاده أمام المغرب، من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، بركلات الترجيح.

وقال المدرب إنريكي، بعد نهاية أحداث مباراة إسبانيا والمغرب، في تصريح صحفي أدلى به عبر وسائل الإعلام المختلفة، ” لقد سيطرنا تماماً على المباراة، كما من المخجل أن الأمور سارت بهذا الشكل”.

تعليق لويس إنريكي على خروج إسبانيا

وأردف المدرب إنريكي، ” اللعب أمام فريق مثل المغرب، لاعبوه يبذلون الجهد الكبير هو أصعب شيء، دفعنا الثمن في ركلات الترجيح”

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كما وأضاف إنريكي، ” لكنني فخور للغاية بما قدمه الفريق وبكل اللاعبين، وأشعر بالأسف حول النتيجة. لكنني في ذات الوقت أهنئ المغرب”.

ركلات الترجيح

وتابع الإسباني إنريكي حديثه، ” أتحمل المسؤولية لأنني أنا من اخترت أول 3 لاعبين، من أجل تنفيذهم ركلات الترجيح. ياسين بونو حارس رائع في ركلات الترجيح واليوم كان رائعاً”.

كما وغرد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، لقد حاولنا ولكنه لم يكن كافياً. نحن آسفون لأننا لم نمنحكم الفرح، هذه كرة القدم والحياة .. انهض”.

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فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح

وتمكن المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، من صناعة التاريخ على مستوى العرب وقارة أفريقيا السمراء، بعد نجاحه في إقصاء منتخب إسبانيا (لاروخا). والتأهل إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بركلات الترجيح 3-0.

كما وتمكن الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، من التصدي لركلتي جزاء وإهدار أخرى من جانب لاعبي إسبانيا (لاروخا)، ليصبح أول حارس عربي يفعل ذلك في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

ومن الجدير بالذكر، بأن المنتخب المغربي، يضرب موعداً نارياً. أمام منافسه البرتغال، السبت، في منافسات دور 8 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد الثمامة).

المصدروطن + صفحة لويس إنريكي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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