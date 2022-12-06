آمبر هيرد تفاجئ جوني ديب بتحرك رسمي يخص قضيتهما

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وطن- بعد أشهر من فوز الممثل الأمريكي “جوني ديب” بالدعوة القضائية التي رفعها ضد طليقته “آمبر هيرد” استأنفت “هيرد” رسمياً القرار في قضية التشهير التي رفعها ضدها “ديب”.

حيث أشار محاموها إلى ما يعتقدون أنه “أخطاء كثيرة ارتكبت في المحاكمة”، بما في ذلك السماح بالاستماع إلى القضية في فرجينيا، ورفض السماح بقبول الاتصالات بين هيرد وبعض الأطباء كدليل، بحسب ما أوردت مصادر إعلامية.

هيرد تستأنف في قضية التشهير المرفوعة ضدها

حيث أشارت الـ “بي بي سي“، أن محامي آمبر هيرد (36 عاما) استأنفوا بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لدى محكمة الاستئناف في فرجينيا، في قضية التشهير التي رفعها ضدها طليقها جوني ديب (59 عاما).

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وفي تصريحات إعلامية، أشار محاموها إلى ما يعتقدون أنه “أخطاء كثيرة ارتكبت في المحاكمة”، بما في ذلك السماح بالاستماع إلى القضية في فرجينيا ورفض السماح بقبول الاتصالات بين هيرد وبعض الأطباء كدليل.

هذا ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد هيرد مطالباً بتعويضات قيمتها 50 مليون دولار في مارس آذار 2019، زاعماً أن مقالاً نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، التي توجد خوادمها في فرجينيا، وصفه بأنه مرتكب “عنف جنسي” مما كلفه عشرات الملايين من الدولارات من العمل المفقود.

وبعد مسار تقاضٍ طويل، تمكن نجم سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي”، في يونيو/حزيران الماضي، من الحصول على 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار إضافية، كتعويضات عقابية بعد فوزه في الدعوى القضائية التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد.

آمبر هيرد تعلن إفلاسها

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لكن، تم تخفيض مبلغ التعويضات العقابية، إلى 350 ألف دولار بما يتماشى مع قانون فرجينيا، بعد أن تبين أن هيرد مسؤولة عن التشهير به في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.

لكن وفي المقابل، حصلت هيرد، التي رفعت دعوى مضادة، على 2 مليون دولار في نفس الوقت بعد أن وجدت هيئة المُحلفين أن جوني ديب مسؤول عن تعليق أدلى به محاميه خلال أحد جلسات الدعوى القضائيةـ “آدم والدمان” عن هيرد، بحسب ما أوردت الـ بي بي سي.

يذكر أن هيرد، وبعد كثير من الجدل والإشاعات، تقدمت قبل شهرين بطلب لإشهار إفلاسها بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن دفع التعويض المادي الذي حكمت به المحكمة لمصلحة زوجها السابق جوني ديب في يونيو/حزيران الماضي، والذي جاء بقيمة 10 ملايين دولار تعويضا عن الضرر و5 ملايين تعويضات عقابية.