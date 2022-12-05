هل تريد أن تصبح غنيََا في المستقبل؟ إليك 3 كتب عليك قراءتها

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وطن– نشر موقع “goodereader” قائمة تحتوي على مجموعة من الكتب ستغير تفكيرك المالي وستساعدك على أن تصبح ثريََا في المستقبل.



كتاب “The Richest Man In Babylon “

يقدم هذا الكتاب، من تأليف الرجل الأعمال الأمريكي جورج صامويل كلاسون، نصائح مالية لمجموعة من الناس عاشوا في مدينة بابل القديمة وأصبحوا أثرياء باتباع قواعد معينة.



قد يبدو هذا الكتاب بديهيًا لمعظم الناس المعاصرين، ولكن ليس كل شخص مستعدًا لاتباع القواعد البسيطة التي أشار إليها الكاتب.

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النصائح السبع في نهاية الكتاب لها قيمة خاصة. على سبيل المثال، ينصح الكاتب الناس بالتحكم في الإنفاق، وزيادة رأس المال، وتقليل المخاطر المالية.

كما يقدم نصائح قيمة حول كيفية تحويل أي شيء إلى عمل مربح، وكيفية تنظيم استثمارات طويلة الأجل وتحسين طرق كسب المال. وهي بالتالي نصائح ذات قيمة كبيرة لكل من الشباب والكبار.

كتاب ” The Millionaire Fastlane: Crack the Code to Wealth and Live Rich for a Lifetime

في هذا الكتاب، يأتي الكاتب MJ DeMarco، بأفكار خارجة عن المألوف للناس لحل مشاكلهم المالية.



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تستند الفكرة الرئيسية لكتابه على النقص في النهج الكلاسيكي لكسب المال.

كما يقدم نموذجًا للسلوك المالي يسمح لك بالنظر إلى العالم من زاوية مختلفة. بدلاً من الاستثمارات السلبية وخطط التقاعد، يشجع الكاتب الناس على التفكير بمرونة ورؤية الربح في الاستثمارات قصيرة الأجل ذات هوامش عالية.

كما يقدم أيضًا أمثلة بسيطة عن كيفية عمل السوق والفروق الدقيقة التي يجب على أي شركة ناشئة مراعاتها لتجنب خسارة المال.

كتاب ” Your Money or Your Life”

يقدم هذا الكتاب الذي من تأليف فيكي روبين وجو دومينغيز مفهومًا عالميًا للرفاهية المالية.



أولاً، شكلت الكاتبة فيكي روبين قائمة بالأسئلة الرئيسية التي يجب على كل قارئ تحليلها، كما ابتكرت العديد من المفاهيم البسيطة التي تسمح بتجنب تراكم الديون.



كما وجدت أيضًا تفسيرًا بسيطًا للمصطلحات المالية المعقدة بحيث يمكن لأي شخص إعادة التفكير في أسلوبه في إنفاق الأموال.