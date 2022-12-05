نجمة أفلام إباحية في مدرجات المونديال في قطر!

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وطن– كانت النجمة الإباحية أستريد ويت، بين الجماهير في المباراة بين إنجلترا والسنغال في كأس العالم الليلة الماضية. ولكنها خذلت معجبيها الذين كانوا يأملون الحصول على بعض المحتوى البذيء.

عارية الصدر

اكتسبت نجمة “تيك توك” سمعة سيئة على الإنترنت بعد التقاط صور عارية الصدر خارج ملاعب كرة القدم في المملكة المتحدة أثناء متابعتها لفريقها المفضل تشيلسي. ولكن يبدو أنها قررت أن تكون أكثر تحفظًا في قطر.

وكتبت أستريد على تويتر: “لا توجد صورة لصدري هنا أيها الفتيان”.

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تسببت أستريد في إثارة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية بعد أن شوهدت وسط الحشد أثناء تغطية قناة ITV للمباراة.

اكتسبت النجمة الإباحية المجنونة في تشيلسي سمعة سيئة من خلال لقطات كرة القدم بحسب تقرير صحيفة “ديلي ستار“.

ظهرت بين مشجعي إنجلترا مرتدية ملابس هذا العام وتحمل علم سانت جورج خلف أحد الأهداف.

أحب هذه المباراة

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قام عدد قليل من الأشخاص بنشر صور لها حين شاهدوها على قناة التلفزيون الخاصة بهم ، وكتب أحدهم: “هل هذه أستريد ويت في كأس العالم هاها”.

بدورها علقت أستريد: “أحب هذه المباراة”.

نشرت أستريد أيضًا اللقطات نفسها ، ولاحظت أن أحد الهدافين في إنجلترا بدا وكأنه يشير إليها بين الجمهور.

أثناء تصويرها وهي تحتفل بعد أحد الأهداف ، انتقلت كاميرات ITV إلى وجه المراهق جود بيلينجهام الذي وجه يده إلى الجماهير.

أثناء مشاركة المقطع ، كتبت أستريد: “أشار بيلينجهام إلي – يا جود”.

Bellingham pointed at me 😭 hey Jude 👋🏻 pic.twitter.com/cO4WY9W23T — Astrid Wett (@AstridWett) December 4, 2022

تحذير لأستريد

نجحت النجمة الإباحية في إبقاء متابعيها على اطلاع دائم بأنشطتها في قطر عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام“. وكانت على يقين من الاحتفال بفوز إنجلترا المؤكّد.

وسبق أن تم تحذير النجمة البريطانية من التعري بعد نشرها صورًا جريئة لها في مباريات كأس العالم في دولة قطر المحافظة للغاية.

نشرت ويت، التي غردت أنها ستكون في مباراة إنجلترا ضد السنغال ، صورة لها وهي لا ترتدي شيئًا سوى تنورة دنيم سوداء قصيرة جدًا. وقميص بيكيني أبيض صغير جدًا وقميص أبيض مفتوح.

غرد لها أحد الأشخاص: “أستريد هنا قطر وليست إنجلترا”

وكتب آخر “غطِ نفسك ، واحترمي قواعد وثقافة البلدان الأخرى”.