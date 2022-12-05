ما وراء زيارة محمد بن زايد لقطر.. بداية صفحة جديدة أم ماذا؟

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وطن- بعد سنوات من القطيعة، زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الدوحة بدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أولاه استقبالا رسميا بمطار حمد الدولي صباح اليوم، الاثنين، في زيارة رصدت “وطن” صداها وردود الأفعال حولها لدى النشطاء القطريين.

محمد بن زايد في قطر

واستقبل الشيخ تميم، ابن زايد بعد أن وجه له دعوة رسمية، شأن أغلب الزعماء العرب، الذين حضروا إلى قطر لمشاركة الدوحة احتفاليتها باستضافة كاس العالم.

سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي. #قطر #الإمارات https://t.co/s0v6CENgEJ pic.twitter.com/m7kTV6y9Lp — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 5, 2022

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وفي تغريدة على تويتر، هنّأ محمد بن زايد، قطر بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، وقال إنه بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم .. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.. وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. pic.twitter.com/ZJoiKESGBo — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 5, 2022

ومن جانبه رحب أمير قطر في المقابل بالزيارة، وقال في تغريدة على تويتر، إنه جرى تبادل لوجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

أرحب بأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدوحة الذي اتاحت لنا زيارته التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/Lvifh22ojv — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 5, 2022

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انقسام حول زيارة محمد بن زايد لقطر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مع زيارة محمد بن زايد، بين من رأى فيها بداية لفصل جديد من العلاقات.

وبين من أشار إلى أنها ليست إلا مناورة سياسية جديدة من ابن زايد الذي أصبحت قطر بالنسبة له “عقدة شخصية” خاصة بعد محاولتين فاشلتين من الامارات لحصار كانت الأولى في 1996 والثانية في 2017.

وفي السياق، يقول الناشط “أبو عبيد الحميد” عبر تويتر إن “نجاح الشيخ تميم في الصمود بوجه ما وصفه بـ”العدوان السعواماراتي” وانقلاب نظام الحكم في قطر “الذي كان يخططان له أبالسة الخليج وكذلك نجاح مونديال كأس العالم والأهم من ذلك أزمة الغاز العالمية واحتياج الإمارات للغاز القطري دفع ابن زايد الى زيارة قطر وترقيع وتحسين علاقته وملفه الأسود” حسب وصفه.

نجاح الشيخ تميم في الصمود بوجه العدوان السعواماراتي وانقلاب نظام الحكم في قطر الذي كان يخططان له ابالسة الخليج وكذالك وكذالك نجاح منديال كاس ألعالم والاهم من ذالك ازمة الغاز العالميه واحتياج الامارات للغاز القطر دفع الماسوني بن زايد الى زيارة قطر وترقيع وتحسين علاقته وملفه الاسود — ابو عبد الحميد (@Mohamme98623682) December 5, 2022

وبالمثل كتب حساب آخر يقول: “قبل بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم بأسبوعين، كتب حمد التميمي المقرب من محمد بن زايد تغريده في حسابه بتويتر جاء فيها: ستبدأ الفوضى بعد اسبوعين.”

وتابع محذرا من غدر ابن زايد:”انا لا اثق بتاتًا في سياسة أبوظبي هم صهاينة متطرفين وسعداء بفوز نيتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف وتشكيل حكومة يمين متطرفة” حسب وصفه.

قبل بداية بطولة كاس ألعالم لكرة القدم بأسبوعين كتب حمد التميمي المقرب من محمد بن زايد تغريده في حسابه بتويتر ستبدأ الفوضى بعد اسبوعين انا لا اثق بتاتًا في سياسة أبوظبي هم صهاينة متطرفين وسعداء بفوز نيتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف وتشكيل حكومة يمين متطرفة — AHA (@AHA15606160) December 5, 2022

وفي المقابل، غرد حساب باسم “نور الدين” يقول: “زيارة في الوقت المناسب جدا؛من شأنها أن تغلق أبواب أمام المرجفين؛الذين يكثرون من القيل والقال حول حال العلاقات بين الشقيقين.”

وأكمل:”ولا شك أن هذا اللقاء الأخوي سيسعد الشعبين ويطمأنهما على طيبوبة العلاقات بين الأشقاء؛وخاصة أن قطر تعيش حاليا أجواء فرح وسرور؛وتريد أن يعم هذا الفرح كل الأمة”.

زيارة في الوقت المناسب جدا؛من شأنها أن تغلق أبواب أمام المرجفين؛الذين يكثرون من القيل والقال حول حال العلاقات بين الشقيقين؛ولا شك أن هذا اللقاء الأخوي سيسعد الشعبين ويطمأنهما على طيبوبة العلاقات بين الأشقاء؛وخاصة أن قطر تعيش حاليا أجواء فرح وسرور؛وتريد أن يعم هذا الفرح كل الأمة — نورالدين (@Nouredd71709938) December 5, 2022

وتأتي زيارة محمد بن زايد إلى قطر وسط اتهامات إعلامية لدولة الإمارات بقيادة حملة عربية بالتزامن مع التي تشنها وسائل الإعلام الغربية، من أجل تشويه والحط من صورة قطر لدى الرأي العربي وأيضا لدى الأوساط الحقوقية الغربية.