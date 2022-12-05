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ما وراء زيارة محمد بن زايد لقطر.. بداية صفحة جديدة أم ماذا؟

الإمارات حاكت مخطط الحصار ضد الدوحة

كتب فهمي الورغمي
زيارة محمد بن زايد لقطر watanserb.com
محمد بن زايد و أمير قطر
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وطن- بعد سنوات من القطيعة، زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الدوحة بدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أولاه استقبالا رسميا بمطار حمد الدولي صباح اليوم، الاثنين، في زيارة رصدت “وطن” صداها وردود الأفعال حولها لدى النشطاء القطريين.

محمد بن زايد في قطر

واستقبل الشيخ تميم، ابن زايد بعد أن وجه له دعوة رسمية، شأن أغلب الزعماء العرب، الذين حضروا إلى قطر لمشاركة الدوحة احتفاليتها باستضافة كاس العالم.

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وفي تغريدة على تويتر، هنّأ محمد بن زايد، قطر بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، وقال إنه بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

ومن جانبه رحب أمير قطر في المقابل بالزيارة، وقال في تغريدة على تويتر، إنه جرى تبادل لوجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

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انقسام حول زيارة محمد بن زايد لقطر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مع زيارة محمد بن زايد، بين من رأى فيها بداية لفصل جديد من العلاقات.

وبين من أشار إلى أنها ليست إلا مناورة سياسية جديدة من ابن زايد الذي أصبحت قطر بالنسبة له “عقدة شخصية” خاصة بعد محاولتين فاشلتين من الامارات لحصار كانت الأولى في 1996 والثانية في 2017.

وفي السياق، يقول الناشط “أبو عبيد الحميد” عبر تويتر إن “نجاح الشيخ تميم في الصمود بوجه ما وصفه بـ”العدوان السعواماراتي” وانقلاب نظام الحكم في قطر “الذي كان يخططان له أبالسة الخليج وكذلك نجاح مونديال كأس العالم والأهم من ذلك أزمة الغاز العالمية واحتياج الإمارات للغاز القطري دفع ابن زايد الى زيارة قطر وترقيع وتحسين علاقته وملفه الأسود” حسب وصفه.

وبالمثل كتب حساب آخر يقول: “قبل بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم بأسبوعين، كتب حمد التميمي المقرب من محمد بن زايد تغريده في حسابه بتويتر جاء فيها: ستبدأ الفوضى بعد اسبوعين.”

وتابع محذرا من غدر ابن زايد:”انا لا اثق بتاتًا في سياسة أبوظبي هم صهاينة متطرفين وسعداء بفوز نيتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف وتشكيل حكومة يمين متطرفة” حسب وصفه.

وفي المقابل، غرد حساب باسم “نور الدين” يقول: “زيارة في الوقت المناسب جدا؛من شأنها أن تغلق أبواب أمام المرجفين؛الذين يكثرون من القيل والقال حول حال العلاقات بين الشقيقين.”

وأكمل:”ولا شك أن هذا اللقاء الأخوي سيسعد الشعبين ويطمأنهما على طيبوبة العلاقات بين الأشقاء؛وخاصة أن قطر تعيش حاليا أجواء فرح وسرور؛وتريد أن يعم هذا الفرح كل الأمة”.

وتأتي زيارة محمد بن زايد إلى قطر وسط اتهامات إعلامية لدولة الإمارات بقيادة حملة عربية بالتزامن مع التي تشنها وسائل الإعلام الغربية، من أجل تشويه والحط من صورة قطر لدى الرأي العربي وأيضا لدى الأوساط الحقوقية الغربية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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