مؤثر.. والدة الشهيد عمر مناع تحمل جثمان ابنها على كتفيها خلال تشييعه

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وطن – في وداع مؤثر ، حملت والدة الشهيد “عمر مناع” 22 عاماً جثمان نجلها الشهيد خلال تشييع جثمانه الى مثواه الاخير بمشاركة جماهير غفيرة .

الشهيد مناع ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

والدة الشهيد عمر مناع تحمل جثمان نجلها على كتفها خلال تشييعه في مخيم الدهيشة pic.twitter.com/W85lsW2B1S — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 5, 2022

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وأظهر الفيديو، الشهيد في اللحظات الأولى لنقله في المستشفى وهو غارق في دمائه، بينما بدت على والدته علامات التأثر الشديد، بينما شوهدت وهي تخاطبه بانهيار شديد: “يا روحي”.

والدة الشهيد عمر مناع تودع نجلها الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم pic.twitter.com/EYF8Mv6cqv — بدون رقابة (@bedounraqabah) December 5, 2022

وارتقى الشهيد عمر مناع برصاص حي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الدهيشة في بيت لحم، كما اعتقلت شقيق الشهيد، خلال اقتحام المخيم فجر اليوم.

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واقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم الدهيشة وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال من المخيم ثلاثة مواطنين، أحدهم شقيق الشهيد، يزن يوسف حسن فرارجة (24 عاما)، والمعتقلان الآخران هما الشقيقان عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

جثمان الشهيد عمر مناع في مخيم الدهيشة للمرة الأخيرة

وانتشر مقطع فيديو يُوثق لحظة نقل جثمان الشهيد عمر مناع إلى مخيم الدهيشة، وسط هتافات “الموت ولا المذلة”.

"الموت ولا المذلة".. هتافات الشبان خلال نقل جثمان الشهيد عمر مناع إلى مخيم الدهيشة pic.twitter.com/vJxZF3mZxc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 5, 2022

كما تم تداول صورة تُظهر ما قاله الشهيد مناع قبل أسابيع، عن الكيفية التي يستعيد بها الفلسطيني بيته، وذلك عبر الكفاح المسلح وإقصاء من لا يؤمن به.

تشييع جثمان الشهيد مناع

وشيعت جماهير غفيرة، ظهر الاثنين، جثمان الشهيد عمر مناع، حيث انطلق موكب التشييع من مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة، في ساحة مدرسة ذكور الدهيشة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بقرية “ارطاس” المجاورة لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وردّد المشيعون هتافات وطنية وأخرى منددة بجرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وسط حضور شعبي وفصائلي حاشد.

حماس تزف شهيد فلسطين

وزفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهيد فلسطين، الأسير المحرر عمر مناع، بعد ارتقائه برصاص قوات الاحتلال.

الحركة قالت في بيان لها: “شعبنا الحرّ وشبابنا الثائر سيواجه عدوان الاحتلال بمزيد من المقاومة، وإنّ محاولات الاحتلال المستميتة لوقف المقاومة ستفشل بسواعد الأبطال الذين ينتفضون في كل أرجاء الوطن”.

ووجهت حماس التحية لأهلنا وثوار الشعب الفلسطيني في بيت لحم الذين تصدوا لعدوان الاحتلال على مخيم الدهيشة، والعزاء لذوي الشهيد ومحبيه، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، والحرية للأسرى ومن بينهم يزن مناع شقيق الشهيد عمر.

والشهيد مناع هو الشهيد الرابع منذ بداية الشهر الجاري، في حين استشهد 20 مواطنًا في نوفمبر الماضي، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام إلى 216 شهيدًا.