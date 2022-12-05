سعر الدولار في السودان الثلاثاء 6 ديسمبر.. انخفاضات كبيرة لليورو والإسترليني

- Advertisement -

وطن – شهد سعر الدولار في السودان، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، حالة من الاستقرار المشوب بالحذر في حين شهد سعر الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي تراجعا واضحا، وذلك وَفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 578 جنيهاً للشراء، و582.33 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، في السودان في البنوك، 606.37 جنيهاً للشراء، و610.92 جنيهاً للبيع.

- Advertisement -

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 704.92 جنيهاً للشراء، و710.21 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

- Advertisement -

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.009 جنيهاً للشراء، و159.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

السوق السوداء تتوسع وتستشري

ضربت الفوضى أسواق العملات في السودان، وسط غياب الدور الحكومي في ضبط المعاملات بسبب شحّ الدولار، الأمر الذي أدى إلى عودة السوق السوداء مجدّداً وتوسّعها، بعد اختفائها لفترة محدودة عقب توحيد سعر الصرف، وتطبيق سياسات ضخّ البنك المركزي العملة الأميركية في البنوك التجارية.

وزادت في وسط العاصمة السودانية الخرطوم عمليات تجارة العملات بجميع الطرق، خلال الفترة الأخيرة، دون أي مساءلة قانونية أو رقابة من الجهات المختصة، في ظلّ انشغال السلطة بالصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية.

وفي الوقت الذي حافظت فيه أسعار الدولار على ثباتها أمام العملة المحلية رسمياً في الصرافات عند نحو 570 جنيهاً، وفي البنوك ما بين 576 و578 جنيهاً، مع عدم توفيره بسبب قلة المعروض، ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء إلى أكثر من 580 جنيهاً.

ويقول تجار ومتعاملون في السوق السوداء، إنّ ندرة العملة الصعبة أدت إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها يومياً، الأمر الذي جعل السوق تخضع للعرض والطلب وفقاً لما يهوى كبار التجار.