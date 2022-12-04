نقل عمر البشير للمستشفى بشكل عاجل وتفاصيل وضعه الصحي

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وطن – أفادت قناة “طيبة” السودانية، الأحد، بنقل الرئيس المعزول “عمر البشير” إلى مستشفى “علياء” العسكري من أجل خضوعه لفحوصات طبية عاجلة، وذلك بعد إصدار المحكمة المعنية في قضية البشير قرارها في الغرض.

عمر البشير في المستشفى

ونُقل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من سجن كوبر إلى المستشفى لاستكمال العلاج وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة، بموجب قرار قضائي.

وقالت القناة عبر حسابها على “تويتر” إن نقل الرئيس السابق للمستشفى جاء بقرار من المحكمة في الخرطوم.

#عاجل | بقرار من المحكمة نقل الرئيس السابق عمر البشير إلى مستشفى علياء العسكري وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة#طيبة #السودان pic.twitter.com/HZkNq97kEq — قناة طيبة الفضائية (@TaybaSD) December 4, 2022

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وكانت السلطات الأمنية قد أعادت، الشهر الماضي، البشير ونائبه بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب قيادات المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي وآخرين إلى سجن كوبر، مُجدّدا، بعد 9 أشهر في مستشفى علياء العسكري حيث تمتعوا بمعاملة صحية خاصة بطلب من المحكمة.

ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، و33 من أعوانه، للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي.

محاكمة عمر البشير

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وتأتي عودة البشير إلى مستشفى علياء العسكري بعد فترة قصيرة من عودته إلى سجن كوبر.

حتى أن هيئات الدفاع عن المتهمين في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989- ومنهم البشير- دعوا بتاريخ 15 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، المحكمة في الخرطوم، بالتحقيق حول الجهة التي أمرت بإعادة سبعة من موكليهم إلى السجن “رغم حاجتهم للرعاية الطبية في المستشفى”.

وشهدت الخرطوم مع ذلك التاريخ، ترحيل الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه، إلى سجن كوبر بعد أشهر من الاستشفاء بمستشفى علياء التابع للجيش.

وخلال مرافعات هيئة الدفاع عن البشير ومعاونيه في القضية المذكورة، قال المحامي “عبد الباسط سبدرات”، في جلسة المحاكمة بدار العلوم القضائية بالخرطوم، إن المتهم الثالث في القضية، عمر البشير، “يعاني من مشكلة تذبذب في قياسات ضغط الدم ما يجعله عرضة لخطر حقيقي (حد وصفه).

وأضاف: البشير يعاني كذلك من داء السكر بصورة تمنعه من الوقوف، ومن التهاب الكُلى المفضي إلى تورم قدميه.

وتابع: “المتهم بكري حسن صالح، لا تقل أوضاعه خطورة عن البشير، كونه يعاني من ضغط الدم والسكري .

وطالب سبدرات المحكمة بالتحقيق حول الجهة التي سلبت موكليه حقهم، وأصدرت قراراً بإعادتهم للمستشفى، وتعريض حيواتهم إلى الخطر.

يُذكر أنه في 11 أبريل 2019، أطاح الجيش السوداني، بعد احتجاجات شعبية عارمة بدأت ديمسبر كانون الأول 2018، بالبشير واعتقله عقب ثلاثة عقود من وصوله إلى سدة الحكم إثر انقلاب عام 1989.