الأحد, ديسمبر 4, 2022
الرئيسيةالهدهدنقل عمر البشير للمستشفى بشكل عاجل وتفاصيل وضعه الصحي
الهدهد

نقل عمر البشير للمستشفى بشكل عاجل وتفاصيل وضعه الصحي

السودان يشهد ربكة كبيرة بالمشهد السياسي

كتب سالم حنفي
نقل عمر البشير إلى المستشفى watanserb.com
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
- Advertisement -

وطن – أفادت قناة “طيبة” السودانية، الأحد، بنقل الرئيس المعزول “عمر البشير” إلى مستشفى “علياء” العسكري من أجل خضوعه لفحوصات طبية عاجلة، وذلك بعد إصدار المحكمة المعنية في قضية البشير قرارها في الغرض.

عمر البشير في المستشفى

ونُقل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من سجن كوبر إلى المستشفى لاستكمال العلاج وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة، بموجب قرار قضائي.

وقالت القناة عبر حسابها على “تويتر” إن نقل الرئيس السابق للمستشفى جاء بقرار من المحكمة في الخرطوم.

- Advertisement -

وكانت السلطات الأمنية قد أعادت، الشهر الماضي، البشير ونائبه بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب قيادات المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي وآخرين إلى سجن كوبر، مُجدّدا، بعد 9 أشهر في مستشفى علياء العسكري حيث تمتعوا بمعاملة صحية خاصة بطلب من المحكمة.

ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، و33 من أعوانه، للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي.

محاكمة عمر البشير

- Advertisement -

وتأتي عودة البشير إلى مستشفى علياء العسكري بعد فترة قصيرة من عودته إلى سجن كوبر.

حتى أن هيئات الدفاع عن المتهمين في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989- ومنهم البشير- دعوا بتاريخ 15 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، المحكمة في الخرطوم، بالتحقيق حول الجهة التي أمرت بإعادة سبعة من موكليهم إلى السجن “رغم حاجتهم للرعاية الطبية في المستشفى”.

وشهدت الخرطوم مع ذلك التاريخ، ترحيل الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه، إلى سجن كوبر بعد أشهر من الاستشفاء بمستشفى علياء التابع للجيش.

وخلال مرافعات هيئة الدفاع عن البشير ومعاونيه في القضية المذكورة، قال المحامي “عبد الباسط سبدرات”، في جلسة المحاكمة بدار العلوم القضائية بالخرطوم، إن المتهم الثالث في القضية، عمر البشير، “يعاني من مشكلة تذبذب في قياسات ضغط الدم ما يجعله عرضة لخطر حقيقي (حد وصفه).

وأضاف: البشير يعاني كذلك من داء السكر بصورة تمنعه من الوقوف، ومن التهاب الكُلى المفضي إلى تورم قدميه.

وتابع: “المتهم بكري حسن صالح، لا تقل أوضاعه خطورة عن البشير، كونه يعاني من ضغط الدم والسكري .

وطالب سبدرات المحكمة بالتحقيق حول الجهة التي سلبت موكليه حقهم، وأصدرت قراراً بإعادتهم للمستشفى، وتعريض حيواتهم إلى الخطر.

يُذكر أنه في 11 أبريل 2019، أطاح الجيش السوداني، بعد احتجاجات شعبية عارمة بدأت ديمسبر كانون الأول 2018، بالبشير واعتقله عقب ثلاثة عقود من وصوله إلى سدة الحكم إثر انقلاب عام 1989.

المصدرقناة طيبة
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر العملات في السودان اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

اقتصاد

السودان.. تراجع كبير للدولار وقفزات صادمة لليورو والإسترليني السبت 3 ديسمبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.. تقلبات صادمة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الخميس 1 ديسمبر.. ارتفاعات كبيرة لليورو والإسترليني!

تقارير

القصة الكاملة لفضيحة حصول حميدتي على أجهزة تجسس إسرائيلية

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

اقتصاد

السودان.. ارتفاع جديد في سعر الدولار الثلاثاء 29 نوفمبر وتقلبات الإسترليني تربك الأسواق

اقتصاد

السودان.. ارتفاع كبير في سعر الدولار الاثنين 28 نوفمبر وتوقعات بمواصلة الصعود!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

اقتصاد

السودان.. ارتفاع سعر الدولار في ختام التعاملات وقفزة كبيرة جداً لـ الإسترليني!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الأربعاء 23 نوفمبر2022.. ارتفاع كبير لليورو!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التابوت رفض الدخول.. أمر غريب حدث أثناء دفن مفيد فوزي (فيديو)

صحيفة تكشف تفاصيل رسالة سرية من السفير الألماني في قطر لحكومته

مفاجأة غير متوقعة عن كواليس حركة المنتخب الألماني الاحتجاجية

إنجلترا تُنهي مغامرة السنغال بالثلاثية وتتأهل إلى دور ال8 لملاقاة بطل العالم (شاهد)

الفيفا يزف بشرى سارة للمغاربة قبل مباراة المغرب وإسبانيا

جدل مفيد فوزي مستمر.. يوم وفاة الشعرواي أسعد أيامه وسر تخفيه خلف اسم امرأة

زوجة ميسي في أحضانه بملابس مثيرة في قطر (شاهد)

“اللايغر” هجين الأسد مع أنثى النمر.. تقرير يكشف عن مأساة وتساؤلات أخلاقية

سعوديون يستعينون بسورية تسب جورج قرداحي بعد ظهوره الأخير (شاهد)

شاهد فرحة الرئيس الإسرائيلي وزوجته بسماع نشيد الاحتلال في البحرين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC