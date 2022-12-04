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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم بث مباشر يلا شوت

حامل اللقب فرنسا أمام بولندا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر
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وطن- مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم بث مباشر يلا شوت، أمام نظيره بولندا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد الثمامة) بدولة قطر.

وستبث أحداث المباراة بين حامل لقب النسخة الماضية فرنسا وبولندا، كالعادة عبر شبكة قنوات (بين سبورت) و(الكأس)، القطريتين الناقلتين لأحداث مباريات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم بث مباشر

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معلق مباراة فرنسا وبولندا في منافسات دور ال16

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ووفق جدول المعلقين على مباريات كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، سيعلق اليمني حسن العيدروس على أحداث المباراة المثيرة بين كلا المنتخبين.

كما وسيعلق على مجريتها على قنوات (الكأس) القطرية الأخرى، المعلق السعودي مشاري القرني أو العماني خليل البلوشي.

توقيت مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا

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ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

كما وستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة والسعودي، فيما ستكون عمان والإمارات، عند الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت تونس والمغرب والجزائر دول شمال أفريقيا، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وتلقى حامل اللقب فرنسا الخسارة أمام منافسه تونس (نسور قرطاج)، الذي ودع البطولة العالمية، بفوز تاريخي في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بهدف نظيف دون رد، من توقيع هداف العرب بالمونديال وهبي الخزري، متساوياً مع السعوديين سالم الدوسري وسامي جابر.

كما هو الحال بالمنتخب المنافس بولندا الذي تلقى الهزيمة في المباراة الماضية، مع ختام منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، بهدفين نظيفين دون رد أمام الأرجنتين (راقصو التانغو) الأسبوع المنصرم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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