وطن- مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم بث مباشر يلا شوت، أمام نظيره بولندا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد الثمامة) بدولة قطر.

وستبث أحداث المباراة بين حامل لقب النسخة الماضية فرنسا وبولندا، كالعادة عبر شبكة قنوات (بين سبورت) و(الكأس)، القطريتين الناقلتين لأحداث مباريات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم بث مباشر

ونعرض بين يديكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم بث مباشر، بجودة عالية، كما يلي:

معلق مباراة فرنسا وبولندا في منافسات دور ال16

ووفق جدول المعلقين على مباريات كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، سيعلق اليمني حسن العيدروس على أحداث المباراة المثيرة بين كلا المنتخبين.

Les Bleus will face 𝗣𝗢𝗟𝗔𝗡𝗗 🇵🇱 in the 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝟭𝟲 👊 Cancel your Sunday afternoon plans 😉#FiersdetreBleus pic.twitter.com/u6gFUEFJLL — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 30, 2022

كما وسيعلق على مجريتها على قنوات (الكأس) القطرية الأخرى، المعلق السعودي مشاري القرني أو العماني خليل البلوشي.

توقيت مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

𝐀 𝐧𝐞𝐰 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 👊 🏆 World Cup 2022

🏟️ Last 16

🆚 Poland 🇵🇱

🕓 16:00

#FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/kAtmZmxdan — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 4, 2022

كما وستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة والسعودي، فيما ستكون عمان والإمارات، عند الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت تونس والمغرب والجزائر دول شمال أفريقيا، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً.

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗔𝗠𝗘! 🤯

Who do you think won, 𝗯𝗹𝘂𝗲𝘀 or 𝘆𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀? ⚔️

Find out at the end of the video! 😄#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xYZVMhevbs — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 2, 2022

وتلقى حامل اللقب فرنسا الخسارة أمام منافسه تونس (نسور قرطاج)، الذي ودع البطولة العالمية، بفوز تاريخي في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بهدف نظيف دون رد، من توقيع هداف العرب بالمونديال وهبي الخزري، متساوياً مع السعوديين سالم الدوسري وسامي جابر.

Steve Mandanda became the oldest player to wear the France shirt this week, at 37 years et 247 days 💙 "Il Fenomeno" still going strong 💪 pic.twitter.com/45385U2zVc — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 2, 2022

كما هو الحال بالمنتخب المنافس بولندا الذي تلقى الهزيمة في المباراة الماضية، مع ختام منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، بهدفين نظيفين دون رد أمام الأرجنتين (راقصو التانغو) الأسبوع المنصرم.