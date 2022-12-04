محمد رمضان يثير الجدل برقص جنسي ورموز الشياطين في مهرجان ميدل بيست! (فيديو)

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وطن– أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً بحركاته وأزياءه في في حفل ميدل بيست بالرياض.

رقص مايكل جاكسون

ودخل محمد رمضان إلى المسرح عاري الصدر، يرتدي قناع هيكل عظمي.

وبدأ رمضان بأداء حركات راقصة بمؤخرته، وخصره على أنغام أغنيته “مافيا”، في محاولة لاقتباس حركات مايكل جاكسون.

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وتعرض رمضان لهجوم وسخرية لاذعين بسبب حركاته الجريئة التي لا تليق برجل.

تغذية سيئة

وجاء في التعليقات: “معليش يعني بغض النظر عن الغربنه و القطعنه ذي. بس وش الفايده ادفع انا عشان اشوف سيء تغذيه يرقص قدامي”.

وكتبت ناشطة: “لا موهبه ولا فايده بس فالح في التفصخ”.

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وسخر آخر مما آلت إليه المملكة وقال” تذكرون لما كانوا يقولون الصحوة والمطاوعة حرمونا الحياة للاسف يقصدددون هذه”.

رموز الشياطين

وعلق مغرد: “والله لو يعطوني فلوس علشان احضر ما احضر”.

سخر آخر أيضاً من جسد محمد رمضان قائلا: “اذا اجتمعت سوء التغذية مع سوء التربية”.

وأكد أكثر من ناشط أن رمضان يمارس ما يسمى بالرقص الجنسي وحركات وملابس عبدة الشياطين، متسائلين: ” أرموز الشياطين بأرض الحرمين ؟!”.

ويبدو أن الجرأة والتعري والرقص المثير، شروط لإحياء حفلات ميدل بيست.

ميريام فارس بحمالة صدر فقط

فقد ظهرت ميريام فارس بملابس مثيرة، حيث ظهرت مرتدية قميصا شفافا يكشف حمالة صدرها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، لحظة التقاط الفنانة اللبنانية مقطع فيديو صغير “سيلفي” مع الجمهور، لتوجه ظهرها نحوه، وتنحني للأمام لالتقاط الفيديو القصير، مما أظهرها في وضع مثير.

كما أظهر مقطع آخر لحظة تفاعل ميريام فارس مع الجمهور على أنغام أغنية “قومي قومي” مؤدية عرضا راقصا، أقل ما يمكن وصفه بأنه “مثير”.

ميريام فارس من أدائها في مهرجان مدل بيست الموسيقي 😍🔥 pic.twitter.com/i7U0wmT13B — ترند سناب المشاهير (@lmshhyr) December 2, 2022

وكانت ميريام فارس قد صعدت المسرح مرتدية بدلة بجاكيت طويل، قبل أن تقوم بخلع الجاكيت لتظهر بما بدت عليه.

نانسي عجرم أيضاً

كذلك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي رقصت بشكل حماسي وبدت وهي تقفز متفاعلة مع أنغام أغانيها.

وظهرت نانسي بفستان قصير أسود لامع يتميز بريش عند منطقة اليدين.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)

وتعرضت نانسي عجرم لانتقادات بسبب طريقة رقصها على المسرح واتهمها الجمهور بأنها تحاول أن تظهر ما ترتديه تحت الفستان.