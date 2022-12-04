الأحد, ديسمبر 4, 2022
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حياتنا

محمد رمضان يثير الجدل برقص جنسي ورموز الشياطين في مهرجان ميدل بيست! (فيديو)

دخل رمضان إلى المسرح عاري الصدر بقناع هيكل عظمي

كتب رفيف عبدالله
محمد رمضان يثير الجدل برقص جنسي ورموز الشياطين في مهرجان ميدل بيست! (فيديو) watanserb.com
محمد رمضان
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وطن– أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً بحركاته وأزياءه في في حفل ميدل بيست بالرياض.

رقص مايكل جاكسون

ودخل محمد رمضان إلى المسرح عاري الصدر، يرتدي قناع هيكل عظمي.

وبدأ رمضان بأداء حركات راقصة بمؤخرته، وخصره على أنغام أغنيته “مافيا”، في محاولة لاقتباس حركات مايكل جاكسون.

نمبر وان خلال حفله في ميدل بيست
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وتعرض رمضان لهجوم وسخرية لاذعين بسبب حركاته الجريئة التي لا تليق برجل.

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تغذية سيئة

وجاء في التعليقات: “معليش يعني بغض النظر عن الغربنه و القطعنه ذي. بس وش الفايده ادفع انا عشان اشوف سيء تغذيه يرقص قدامي”.

وكتبت ناشطة: “لا موهبه ولا فايده بس فالح في التفصخ”.

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وسخر آخر مما آلت إليه المملكة وقال” تذكرون لما كانوا يقولون الصحوة والمطاوعة حرمونا الحياة للاسف يقصدددون هذه”.

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رموز الشياطين

وعلق مغرد: “والله لو يعطوني فلوس علشان احضر ما احضر”.

سخر آخر أيضاً من جسد محمد رمضان قائلا: “اذا اجتمعت سوء التغذية مع سوء التربية”.

وأكد أكثر من ناشط أن رمضان يمارس ما يسمى بالرقص الجنسي وحركات وملابس عبدة الشياطين، متسائلين: ” أرموز الشياطين بأرض الحرمين ؟!”.

ويبدو أن الجرأة والتعري والرقص المثير، شروط لإحياء حفلات ميدل بيست.

ميريام فارس بحمالة صدر فقط

فقد ظهرت ميريام فارس بملابس مثيرة، حيث ظهرت مرتدية قميصا شفافا يكشف حمالة صدرها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، لحظة التقاط الفنانة اللبنانية مقطع فيديو صغير “سيلفي” مع الجمهور، لتوجه ظهرها نحوه، وتنحني للأمام لالتقاط الفيديو القصير، مما أظهرها في وضع مثير.

كما أظهر مقطع آخر لحظة تفاعل ميريام فارس مع الجمهور على أنغام أغنية “قومي قومي” مؤدية عرضا راقصا، أقل ما يمكن وصفه بأنه “مثير”.

وكانت ميريام فارس قد صعدت المسرح مرتدية بدلة بجاكيت طويل، قبل أن تقوم بخلع الجاكيت لتظهر بما بدت عليه.

نانسي عجرم أيضاً

كذلك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي رقصت بشكل حماسي وبدت وهي تقفز متفاعلة مع أنغام أغانيها.

وظهرت نانسي بفستان قصير أسود لامع يتميز بريش عند منطقة اليدين.

 

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وتعرضت نانسي عجرم لانتقادات بسبب طريقة رقصها على المسرح واتهمها الجمهور بأنها تحاول أن تظهر ما ترتديه تحت الفستان.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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