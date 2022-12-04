سعوديون يستعينون بسورية تسب جورج قرداحي بعد ظهوره الأخير (شاهد)

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وطن – أعاد ناشطون بتويتر تداول مقطع فيديو بثته امرأة سورية قبل أشهر، تهاجم فيه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بعد تصريحاته التي تسببت بإقالته وقتها من منصبه كوزير للإعلام وقال فيها إن السعودية والخليج لم يقدموا شيئا لـ لبنان.

ووصفت السيدة السورية قرداحي بأنه “إذا شبع نهق” في سب صريح له وتشبيهه بالحمار، كما ذكرته بأرقام بمليارات قدمتها السعودية والخليج للبنان، وسط اختلاف ردود الأفعال على هذا المقطع.

سورية تُهاجم جورج قرداحي

كلام المرأة السورية كان قبل أشهر بعد مقابلة أجراها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، وردة فعله على عرض المقابلة التي أدلى فيها بتصريحات أشعلت أزمة مع المملكة وانتهت بإقالته، ولم يعرف على وجه التحديد سبب إعادة تداول هذا المقطع مجددا الآن.

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ولكن يبدو أنه جاء كرد فعل من السعوديين، على ظهوره الأخير قبل يومين على شاشة “القاهرة والناس” الفضائية المصرية، وحديثه عن أزمته مع السعودية مجددا.

تقول السورية خلال الفيديو:” في مثل عربي بيقول إذا شبع الحمار نهق، وهذا ما حصل مع جورج قرداحي”.

امرأه سوريه شريفه تجلد جورج قرداحي

وتصفه بمن اذا شبع نهق

وتعدد مليارات السعوديه والخليج للبنان

بعد تصريحات جورج قرداحي ان السعوديه والخليج لم يقدموا شيء للبنان #جورج_قرداحي#رواف_السعين#كلنا_رواف_السعين

السؤال كم جورج لازال بيننا pic.twitter.com/bvz0VSq2Jd — نجد العذيه🇸🇦🇦🇪🇧🇭 (@KSA_1351S) June 12, 2022

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وتضيف :” الفقير أخلاقيا وفكريا، عمره ما راح يصير غني، لأنه عنده فقر للأخلاق بداخله”.

وتواصل :” المملكة العربية السعودية، حتى 2015 قدمت للبنان 72 مليار دولار، وفي عام 2006 قدمت 570 مليون دولار، وهناك 10 مليارات دولار، قدمت على هيئة استثمارات في لبنان من قبل رجال أعمال سعوديين”.

وتابعت : ” تخيلوا ملايين ملايين الدولارات قدمت مساعدات للجيش اللبناني، ومازالت إلى اليوم”.

كما قالت : “الهلال الأحمر الإماراتي قدم ما لا يمكن إحصائه للشعب اللبناني”.

واختتمت حديثها بالقول: “بيطلع علينا جورج قرداحي يقول ما قدموا لنا شيء ، الجاحد الناكر، أتمنى من الشعب اللبناني يرد على هذا الكائن الإمعة”.

جورج قرداحي يثير غضب السعوديين

أشعل حديث المرأة السورية تفاعل رواد مواقع التواصل، وعلق أحد المغردين: “قالت مالم يقوله الرجال اعترفت بجزء بسيط مما قدمته المملكة.”

واستطرد:”ماذا لو كان المجال في الافصاح عن كل ماكان من مملكتنا الحبيبة الخير يثمر في بعض النفوس والكرم لا يزيد البعص الا لؤما وخبثا كجورج.”

قالت مالم يقوله الرجال اعترفت بجزء بسيط مماقدمته المملكة ماذا لو كان المجال في الافصاح عن كل ماكان من مملكتنا الحبيبة الخير يثمر في بعض النفوس والكرم لا يزيد البعص الا لؤما وخبثا كجورج — أمل أميرة الخواطر /بوحي في الاعجابات (@__AmlA) June 13, 2022

وأثار حديث القرداحي في المقابلة التي أجراها على قناة القاهرة والناس، الجمعة، ردًا على سؤال إن كان يحب الذهاب إلى السعودي؟ موجة من الغضب عبر مواقع التواصل في السعودية.

تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

وفيها قال : “والله نفسي دائمًا أروح السعودية، السعودية كنت أعتبرها زي بلدي بتعرفي انا اشتغلت في “إم بي سي” وأنا جزء من الـ “إم بي سي” “.

وأضاف أن “إم بي سي محطة سعودية، و كان لها فضل كبير عليّ وأنا كان لي فضل برضه على نفسي طبعًا وعليها هي الي أعطتني هذا المنبر حتى أطل من خلاله على كل العالم العربي..”.

#جورج_قرداحي – السعودية لا تدعوني للمهرجانات الفنية الحالية

– قناة الـMBC السعودية لها كل الفضل علي لأنها

أعطتني منبر إعلامي لم يحصل لو لا الـ mbc

– أتمنى أن أذهب لـ السعودية لأنها تعنيني pic.twitter.com/0wFvBViHtU — الـ ؏َ ــ ـو جـ ـا 🇸🇦 (@ALAwja_) December 3, 2022

وتابع قائلا: “أنا لا أتنكر، وحاج بقى أصحاب الألسنة المغرضة الي بقولوا متنكر وشرب من البير ورمى فيه حجر، بلاش هذا الكلام لأن هذا ليس صحيحًا.”

وتابع أن “هذا من ضمن الحملة الخبيثة المدبرة التي كانت مفبركة عشاني أنا، عشان يمسوا بشخصي، وبموقعي الإعلامي والمهني،، وغيره.”

وواصل جورج قرداحي حديثه: “السعودية تعني لي جدًا، لأنه في السعودية عندي أصدقاء كثر، إخوة أنا داخل بيوتهم، لا أنسى، ومش ممكن أغلط معاهم يعني، ولا غلطت معاهم.”