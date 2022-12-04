الأحد, ديسمبر 4, 2022
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سعوديون يستعينون بسورية تسب جورج قرداحي بعد ظهوره الأخير (شاهد)

أزمة قرداحي وتصريحاته عن السعودية

كتب فهمي الورغمي
تصريحات جورج قرداحي عن السعودية watanserb.com
سورية تسيء للإعلامي اللبناني جورج قرداحي بعد ظهوره الأخير وحديثه عن أزمته مع السعودية
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وطن – أعاد ناشطون بتويتر تداول مقطع فيديو بثته امرأة سورية قبل أشهر، تهاجم فيه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بعد تصريحاته التي تسببت بإقالته وقتها من منصبه كوزير للإعلام وقال فيها إن السعودية والخليج لم يقدموا شيئا لـ لبنان.

ووصفت السيدة السورية قرداحي بأنه “إذا شبع نهق” في سب صريح له وتشبيهه بالحمار، كما ذكرته بأرقام بمليارات قدمتها السعودية والخليج للبنان، وسط اختلاف ردود الأفعال على هذا المقطع.

سورية تُهاجم جورج قرداحي

كلام المرأة السورية كان قبل أشهر بعد مقابلة أجراها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، وردة فعله على عرض المقابلة التي أدلى فيها بتصريحات أشعلت أزمة مع المملكة وانتهت بإقالته، ولم يعرف على وجه التحديد سبب إعادة تداول هذا المقطع مجددا الآن.

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ولكن يبدو أنه جاء كرد فعل من السعوديين، على ظهوره الأخير قبل يومين على شاشة “القاهرة والناس” الفضائية المصرية، وحديثه عن أزمته مع السعودية مجددا.

تقول السورية خلال الفيديو:” في مثل عربي بيقول إذا شبع الحمار نهق، وهذا ما حصل مع جورج قرداحي”.

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وتضيف :” الفقير أخلاقيا وفكريا، عمره ما راح يصير غني، لأنه عنده فقر للأخلاق بداخله”.

وتواصل :” المملكة العربية السعودية، حتى 2015 قدمت للبنان 72 مليار دولار، وفي عام 2006 قدمت 570 مليون دولار، وهناك 10 مليارات دولار، قدمت على هيئة استثمارات في لبنان من قبل رجال أعمال سعوديين”.

وتابعت : ” تخيلوا ملايين ملايين الدولارات قدمت مساعدات للجيش اللبناني، ومازالت إلى اليوم”.

كما قالت : “الهلال الأحمر الإماراتي قدم ما لا يمكن إحصائه للشعب اللبناني”.

واختتمت حديثها بالقول: “بيطلع علينا جورج قرداحي يقول ما قدموا لنا شيء ، الجاحد الناكر، أتمنى من الشعب اللبناني يرد على هذا الكائن الإمعة”.

جورج قرداحي يثير غضب السعوديين

أشعل حديث المرأة السورية تفاعل رواد مواقع التواصل، وعلق أحد المغردين: “قالت مالم يقوله الرجال اعترفت بجزء بسيط مما قدمته المملكة.”

واستطرد:”ماذا لو كان المجال في الافصاح عن كل ماكان من مملكتنا الحبيبة الخير يثمر في بعض النفوس والكرم لا يزيد البعص الا لؤما وخبثا كجورج.”

وأثار حديث القرداحي في المقابلة التي أجراها على قناة القاهرة والناس، الجمعة، ردًا على سؤال إن كان يحب الذهاب إلى السعودي؟ موجة من الغضب عبر مواقع التواصل في السعودية.

تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

وفيها قال : “والله نفسي دائمًا أروح السعودية، السعودية كنت أعتبرها زي بلدي بتعرفي انا اشتغلت في “إم بي سي” وأنا جزء من الـ “إم بي سي” “.

وأضاف أن “إم بي سي محطة سعودية، و كان لها فضل كبير عليّ وأنا كان لي فضل برضه على نفسي طبعًا وعليها هي الي أعطتني هذا المنبر حتى أطل من خلاله على كل العالم العربي..”.

وتابع قائلا: “أنا لا أتنكر، وحاج بقى أصحاب الألسنة المغرضة الي بقولوا متنكر وشرب من البير ورمى فيه حجر، بلاش هذا الكلام لأن هذا ليس صحيحًا.”

وتابع أن “هذا من ضمن الحملة الخبيثة المدبرة التي كانت مفبركة عشاني أنا، عشان يمسوا بشخصي، وبموقعي الإعلامي والمهني،، وغيره.”

وواصل جورج قرداحي حديثه: “السعودية تعني لي جدًا، لأنه في السعودية عندي أصدقاء كثر، إخوة أنا داخل بيوتهم، لا أنسى، ومش ممكن أغلط معاهم يعني، ولا غلطت معاهم.”

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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