الأحد, ديسمبر 4, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022حامل اللقب فرنسا يضرب بولندا بثلاثية ولا أروع ويتأهل إلى الدور ال8...
مونديال قطر 2022

حامل اللقب فرنسا يضرب بولندا بثلاثية ولا أروع ويتأهل إلى الدور ال8 (شاهد)

حامل اللقب ثالث المتأهلين إلى الدور ال8 من منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباراة فرنسا وبولندا في دور ال16 كأس العالم 2022 watanserb.com
كيليان مبابي رجل المباراة أمام بولندا
- Advertisement -

وطن- تأهل حامل اللقب فرنسا إلى دور ال8 من منافسات كأس العالم 2022، على حساب منافسه بولندا، عقب الفوز عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين في منافسات دور ال16 على ملعب (استاد الثمامة).

مباراة فرنسا ضد بولندا

وسجل هداف فرنسا التاريخي أوليفيه جيرو، أولى أهداف المباراة في شباك منافسه بولندا، عند الدقيقة ال44، بعد تمريرة عرضية ساحرة من زميله كيليان مبابي.

- Advertisement -

كما وعزز تقدم ديوك فرنسا بهدف ثاني من توقيع الفتي الذهبي كيليان مبابي، في الدقيقة ال74، سددها ببراعة عالية في زاوية صعبة داخل شباك مرمى الخصم بولندا. ليعود ذات اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال91.

وعادت بولندا من بعيد لتسجل هدف تقليص الفارق مع نهاية أحداث المباراة. أمام ديوك فرنسا، من توقيع روبرت ليفاندوفسكي عند الدقيقة ال101 من ركلة جزاء.

رجل المباراة كيليان مبابي 

- Advertisement -

كما وفك أوليفيه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا حتى الآن، مع الأسطورة تيري هنري. برصيد 52 هدفاً في كافة المشاركات الدولية المختلفة مع الديوك.

ورفع النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي رجل المباراة أمام بولندا، رصيد أهدافه في بطولة كأس العالم 2022، إلى 5 أهداف مع منتخب فرنسا حتى يومنا هذا.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا

ولعب المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، المباراة القوية أمام نظيره بولندا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: رافائيل فاران، جول كوندي، تيو هرنانديز، دايوت أوباميكانو.

خط الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان.

مركز الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي.

وسيلتقي ديوك فرنسا أمام الفائز في المباراة القادمة بين إنجلترا والسنغال، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + قنوات الكأس + صفحة كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم بث مباشر يلا شوت

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

أبطال العالم فرنسا يفتتحون المونديال بحفلة رباعية أمام أستراليا (شاهد)

مونديال قطر 2022

ميلان ينجو من فخ التعثر أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي (شاهد)

مونديال قطر 2022

رسميًا: الفرنسي أوليفيه جيرو ينضم إلى الميلان الإيطالي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جورجينا رودريغيز بالبيكيني “الأخضر” في قطر.. رسالة للسعودية أم ماذا؟

تحسس جسدها على الملأ.. قبلة ساخنة بـ”ميدل بيست” تشعل السعودية

مفاجأة بشأن اعتداء ضابط مصري على ممرضات بالكرباج وإجهاض إحداهن

شذوذ جماعي وأفعال جنسية في مهرجان “ميدل بيست” بالسعودية

ما حدث مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول أخرج شيخ قطري عن صمته

إحذفها الآن من هاتفك..غوغل تحظر 3 تطبيقات أندرويد شهيرة

بعضها صحيحة علميًا..تعرف معنا على نظريات ستيفن هوكينغ الغريبة التي ما زالت تربك العلماء

مشجع أرجنتيني يعلن إسلامه في قطر بعد حضوره صلاة الفجر (فيديو)

نبأ يُسعد جماهير المغرب قبيل مواجهة إسبانيا في المونديال

شرطية أردنية تنقذ شابا من الانتحار في اللحظة الأخيرة (فيديو مؤثر)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC