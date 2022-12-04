حامل اللقب فرنسا يضرب بولندا بثلاثية ولا أروع ويتأهل إلى الدور ال8 (شاهد)

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وطن- تأهل حامل اللقب فرنسا إلى دور ال8 من منافسات كأس العالم 2022، على حساب منافسه بولندا، عقب الفوز عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين في منافسات دور ال16 على ملعب (استاد الثمامة).

مباراة فرنسا ضد بولندا

وسجل هداف فرنسا التاريخي أوليفيه جيرو، أولى أهداف المباراة في شباك منافسه بولندا، عند الدقيقة ال44، بعد تمريرة عرضية ساحرة من زميله كيليان مبابي.

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كما وعزز تقدم ديوك فرنسا بهدف ثاني من توقيع الفتي الذهبي كيليان مبابي، في الدقيقة ال74، سددها ببراعة عالية في زاوية صعبة داخل شباك مرمى الخصم بولندا. ليعود ذات اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال91.

وعادت بولندا من بعيد لتسجل هدف تقليص الفارق مع نهاية أحداث المباراة. أمام ديوك فرنسا، من توقيع روبرت ليفاندوفسكي عند الدقيقة ال101 من ركلة جزاء.

رجل المباراة كيليان مبابي

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كما وفك أوليفيه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا حتى الآن، مع الأسطورة تيري هنري. برصيد 52 هدفاً في كافة المشاركات الدولية المختلفة مع الديوك.

ورفع النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي رجل المباراة أمام بولندا، رصيد أهدافه في بطولة كأس العالم 2022، إلى 5 أهداف مع منتخب فرنسا حتى يومنا هذا.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا

ولعب المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، المباراة القوية أمام نظيره بولندا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: رافائيل فاران، جول كوندي، تيو هرنانديز، دايوت أوباميكانو.

روسيا 2018 = 4⃣ أهداف قطر 2022 = 4⃣ أهداف هذا هو كيليان مبابي وتلك هي عاداته 🇫🇷🤷‍♂️#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 4, 2022

خط الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان.

مركز الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي.

وسيلتقي ديوك فرنسا أمام الفائز في المباراة القادمة بين إنجلترا والسنغال، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.