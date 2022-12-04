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توابل تقي من نزلات البرد في الشتاء!

يحتوي القرنفل على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في علاج السعال والبرد

كتب ايمان الباجي
توابل تقي من نزلات البرد watanserb.com
توابل تقي من نزلات البرد
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وطنيأتى فصل الشتاء وتأتى معه التقلبات الجوية، وتكثر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن. وفي هذا السياق، قدّم موقع “ndtv“، توابل تقي من نزلات البرد في فصل الشتاء.

العسل

العسل هو علاج طبيعي للسعال. كما تعمل خصائصه المضادة للبكتيريا على تهدئة الحلق وتخفيف تهيج وجفاف الحلق.

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يمكنك إضافة العسل إلى كوب من الشاي، أو يمكنك إضافته إلى الماء الدافئ.

الكركم

لعلاج التهاب الحلق، يُنصح دائما بشرب كوبًا من الحليب مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مرتين في اليوم.

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يحتوي الكركم على نسبة عالية من الكركمين، وهو مركب مضاد للفيروسات وللالتهابات وله خصائص مضادة للبكتيريا.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل واحدًا من أفضل توابل تقي من نزلات البرد
والعلاجات المنزلية المصنوعة من الزنجبيل تعمل كعلاجات مضادة للبكتيريا تخفف من الشعور بحكة الحلق وانسداد الأنف.

القرفة

من أهم الفوائد الصحية للقرفة أنها تخفف نزلات البرد.
تتميز القرفة أيضََا بخصائص مضادة للجراثيم وللفيروسات. ويمكن أن يساعد طحن بعض أعواد القرفة وإضافة بعض الماء في تخفيف انسداد الأنف.

القرنفل

يحتوي القرنفل على مركبات مضادة للالتهابات من شأنها أن تساعد في علاج السعال والبرد.

 

إنه علاج منزلي آخر يمكن مضغه نيئًا أو خلطه بالماء الساخن للتخلص من الالتهابات والمشكلات التي قد تصيب الصدر، وعلى رأسها نزلات البرد والأنفلونزا.

الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي قد يكون له خصائص مضادة للميكروبات.

كما أنه يقلل من شدة أعراض البرد وقد يساعدك حتى في تجنب الإصابة بالبرد في المقام الأول.

الفلفل الاسود

يحتوي الفلفل الأسود على عناصر غذائية مثل مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

وتساعد كل هذه المكونات في تخفيف احتقان الصدر في فصل الشتاء.

 

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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