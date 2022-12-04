توابل تقي من نزلات البرد في الشتاء!

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وطن– يأتى فصل الشتاء وتأتى معه التقلبات الجوية، وتكثر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن. وفي هذا السياق، قدّم موقع “ndtv“، توابل تقي من نزلات البرد في فصل الشتاء.

العسل

العسل هو علاج طبيعي للسعال. كما تعمل خصائصه المضادة للبكتيريا على تهدئة الحلق وتخفيف تهيج وجفاف الحلق.

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يمكنك إضافة العسل إلى كوب من الشاي، أو يمكنك إضافته إلى الماء الدافئ.

الكركم

لعلاج التهاب الحلق، يُنصح دائما بشرب كوبًا من الحليب مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مرتين في اليوم.



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يحتوي الكركم على نسبة عالية من الكركمين، وهو مركب مضاد للفيروسات وللالتهابات وله خصائص مضادة للبكتيريا.

الزنجبيل

يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي قد يكون له خصائص مضادة للميكروبات.

كما أنه يقلل من شدة أعراض البرد وقد يساعدك حتى في تجنب الإصابة بالبرد في المقام الأول.

الفلفل الاسود

يحتوي الفلفل الأسود على عناصر غذائية مثل مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

وتساعد كل هذه المكونات في تخفيف احتقان الصدر في فصل الشتاء.

