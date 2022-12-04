الأحد, ديسمبر 4, 2022
الرئيسيةحياتناتصوير مؤخرة ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول وتصريح رجل أعمال قطري
حياتنا

تصوير مؤخرة ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول وتصريح رجل أعمال قطري

إيفانا تلفت الأنظار بملابسها الجريئة

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
- Advertisement -

وطن- زعم رجل أعمال قطري، أنّ المشجعين القطريين المبتسمين الذين تمّ رصدهم وهم يلتقطون صور ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، أرادوا فقط الإبلاغ عن ملابسها الجريئة.

مليون متابع

العارضة البالغة من العمر 30 عامًا، والتي أُطلق عليها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة”، جذبت بعض الرجال خلال مباراة كرواتيا مع المغرب، حيث ظهرت في زي مثير آخر، بلوزة بيكيني حمراء وتنورة.

تم الإمساك بالرجلين وهما يلتقطان صورا لإيفانا

نشرت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، على إنستغرام بعد المباراة، صورةً لرجلين قطريين وهما يتأملان بها ويلتقطان الصور. وعلقت: “مليون متابع ، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم. أحبكم جميعًا!”.

أرادوا الإبلاغ عنها

- Advertisement -

وبينما وصف متابعوها تصرّف الرجال في الصور بالوقاحة، ادّعى رجل أعمال قطري أنّ الرجال كانوا في الواقع يصوّرون ملابس إيفانا للإبلاغ عنها.

وقال القطري محمد حسن الجفيري على تويتر، ردّاً على الصورة: “لمعلوماتك فقط يلتقطون صورة ليس لأنهم يحبونها. ولكن لأنهم لا يحبون الطريقة التي أساء بها لباسها فيما يتعلق بثقافتنا”.

وتابع، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن”: “يمكنك التأكد من ذلك مع أي قطري محلي ربما يبلغ عنها”.

ملكة جمال كرواتيا
شجعت إيفانا كرواتيا خلال المباراة مع المغرب
- Advertisement -

لكنّ تفسيرَه لم يقنع مستخدمي تويتر، الذين سخروا وأكدوا أن النظرات وحدَها تفضح.

تبرير مضحك

كتب أحدهم: “بدون إهانة يا سيدي ، لكن تبريرك مضحك”.

وعقب آخر: “تعابير وجههم ولغة جسدهم وطريقة حملهم للهاتف تكشف عن نواياهم بوضوح”.

وجاء في تعليق ثالث: “عليك أن تعترف بأن الرجال القطريين ليسوا معصومين عن الخطأ”.

لا خوفَ من الاعتقال

تمّ تصوير العارضة والمصممة الألمانية المولد إيفانا وهي تهتف لكرواتيا، وهي ترتدي مجموعة من الأزياء الكاشفة.

على الرغم من قوانين الحشمة الصارمة في قطر ، تقول إيفانا إنها ليست قلقة بشأن الاعتقال.

ملكة جمال كرواتيا
تتصدر إيفانا عناوين الصحف حول خيارات ملابسها

قالت: “لم أخاف أبدًا من أن أعتقل على ما أنا عليه ، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أؤذي شخصًا يرتدي البكيني. واذا كان هذا يستحق الاعتقال فاعتقلوني”.

تم قبولي

على الرغم من أنها تلقّت إساءة عبر الإنترنت من متصيدين يحذّرونها من احترام القانون الثقافي لدولة قطر، إلا أنها مصمّمة على الاستمرار في ارتداء ملابسها المفعمة بالحيوية، وتقول إن السكان المحليين يحبونها بالفعل.

وقالت: “في البداية كنت أفكر فيما إذا كانت كأس العالم ستقام هناك (قطر) ، بالتأكيد سيسمحون لنا بكل شيء لجعلها مريحة لجميع المشجعين دون أي قيود”.

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مفاتنها بإطلالة مثيرة للغاية في قطر! (شاهد)

ملكة جمال كرواتيا
تقول العارضة إنها ليست قلقة بشأن إلقاء القبض عليها

وأضافت: “السكان المحليون أكدوا لي أنني أستطيع ارتداء ما أريد. لكنني لم أكن أعلم أن مقطع الفيديو الخاص بي في البيكيني والمشي بجانب البحر سيكون مشكلة كبيرة”.

وختمت: “البلد كله يتحدث عن ذلك. الجميع يعرفني هنا ، ورأيت أنه تم قبولي”.

المصدرذا صن- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

أغرب احتفال للمغاربة بعد التأهل التاريخي لثمن نهائي كأس العالم (لن تصدق)

الهدهد

رئيس مذيعي الأخبار بتلفزيون الأردن يسيء لقطر ويهاجم أبو تريكة والجزيرة

تقارير

رويترز: قطر عقدت العزم على استضافة أولمبياد 2036

حياتنا

فعالية طريفة بين “الكبسة” و”الطعمية” في سوق واقف في قطر (شاهد)

الهدهد

ردة فعل مثيرة للشيخ أحمد فهد الصباح بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال(شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تحرج رجلين قطريين التقطا خلسةً صوراً لمؤخرتها.. ماذا قالت؟ (شاهد)

اقتصاد

قطر تبني أكبر أسطول سفن ليبرزها كقوة غاز عالمية

الهدهد

رئيس رابطة المشجعين الألمان يُحرج التلفزيون الألماني ويشيد بتنظيم قطر للمونديال (شاهد)

الهدهد

لماذا لم يحضر ملك البحرين افتتاح مونديال قطر؟.. “بلومبيرغ” تجيب

الهدهد

وزير الثقافة القطري يصلي في مكتبه لافتاً الأنظار على هامش المونديال (شاهد)

حياتنا

بعد صورها الفاضحة.. ملكة جمال كرواتيا تتحدى: سأستمر ولا يهمني أن يعتقلني القطريين! (شاهد)

الهدهد

مسافر عبر الزمن يتوقع الفائز بكأس العالم ويكشف سيناريو قاتلا لموقعة النهائي (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شركة متخصصة في القرصنة الأخلاقية تبحث عن عقود حكومية في السعودية

3 لاعبين في منتخب تونس يُعلنون اعتزالهم الدولي بعد خطوة وهبي الخزري

أغرب احتفال للمغاربة بعد التأهل التاريخي لثمن نهائي كأس العالم (لن تصدق)

ميادة الحناوي.. طبيب تجميل يكشف مفاجأة حول ملامحها العشرينية! (شاهد)

المشي أو الجري: أيهما أكثر فعالية لفقدان الوزن؟

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان في منافسات كأس العالم 2022

توابل تقي من نزلات البرد في الشتاء!

آخر رسائل لـ “جورج الراسي” قبل وفاته بـ20 دقيقة.. طلب هذه الأكلة الشعبية ليتناولها فور وصوله!

تواضع أمير قطر في مدرجات المونديال يلفت الأنظار.. حمل الكرسي بنفسه لسبب إنساني (فيديو)

تغييرات جديدة على برامج الهواتف المحمولة.. كلنا ننتظرها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC