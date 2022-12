بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- مشاهدة بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم، التي ينتظرها عشاق ومحبي الكرة المستديرة في أرجاء العالم، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستُذاع كالعادة مباراة إنجلترا والسنغال، وكافة مباريات مونديال كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت)، و (الكأس)، الناقلتين لأحداث البطولة على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وسيعلق على مجريات مباراة إنجلترا والسنغال، الأحد، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، على قنوات (بين سبورت)، المعلق العماني عامر الخوذيري.

بينما سيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين، على ملعب (استاد البيت)، جنوب العاصمة القطرية (الدوحة)، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الدولة المستضيف قطر والسعودية.

كما وبتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، لنقل أحداث اللقاء المرتقب لعشاق كرة القدم في منافسات كأس العالم دور ال16، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

The knockouts begin for the #ThreeLions!

🆚 Senegal

🏆 @FIFAWorldCup Round of 16

🏟 Al Bayt Stadium

🕖 7pm GMT

📺 @ITV pic.twitter.com/7Dn4v9x1tV

— England (@England) December 4, 2022