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مونديال قطر 2022

بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم 2022

إنجلترا أمام السنغال في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال watanserb.com
بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال
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وطن- مشاهدة بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم، التي ينتظرها عشاق ومحبي الكرة المستديرة في أرجاء العالم، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستُذاع كالعادة مباراة إنجلترا والسنغال، وكافة مباريات مونديال كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت)، و (الكأس)، الناقلتين لأحداث البطولة على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا.

معلق مباراة إنجلترا والسنغال اليوم

وسيعلق على مجريات مباراة إنجلترا والسنغال، الأحد، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، على قنوات (بين سبورت)، المعلق العماني عامر الخوذيري.

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بينما سيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

توقيت مشاهدة مباراة إنجلترا والسنغال

وستنطلق صافرة بداية المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين، على ملعب (استاد البيت)، جنوب العاصمة القطرية (الدوحة)، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الدولة المستضيف قطر والسعودية.

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كما وبتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، لنقل أحداث اللقاء المرتقب لعشاق كرة القدم في منافسات كأس العالم دور ال16، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم

ونرفق لكم متابعو (وطن)، روابط مشاهدة بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

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وكان منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، قد تأهل إلى منافسات كأس العالم دور ال16 على حساب الإكوادور، بعد الفوز الثمين عليه بنتيجة 2-1، في ختام منافسات دور المجموعات.

وحقق المنتخب المنافس إنجلترا ( الأسود الثلاثة)، الفوز النظيف على ويلز في الجولة المباراة الماضية، بثلاثية دون رد.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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