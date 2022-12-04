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التابوت رفض الدخول.. أمر غريب حدث أثناء دفن مفيد فوزي (فيديو)

المذيع المصري توفي عن 89 عاما عقب صراع مع المرض

كتب باسل النجار
وفاة مفيد فوزي watanserb.com
تابوت الإعلامي المصري مفيد فوزي يرفض الدخول إلى القبر المعد له
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وطن – دفن الإعلامي والمذيع المصري الراحل مفيد فوزي في مقابر عائلته، مساء الأحد، بعد أن تم الإعلان عن وفاته صباحا عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما، ليطوي صفحة كبيرة ملأها طيلة عقود بحوارات وبرامج كانت محل جدل دائم.

مقبرة مفيد فوزي ولحظة دفنه

وخرج جثمان مفيد فوزي بعد أداء صلاة الجنازة عليه من كنيسة “المرعشلي”، واتجه إلى مقابر العائلة ليدفن في مثواه الأخير.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والسينما والشخصيات العامة، لتشييع المذيع الشهير الراحل وحضور جنازته ومواساة أهله.

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إلا أن أمرا غريبا حدث أثناء دفن مفيد فوزي، أثار قلقا وفوضى في صفوف المشيعيين.

حيث رفض تابوت الإعلامي الراحل الدخول إلى المقبرة، بسبب ضيق فتحتها المعدة لإدخال التابوت.

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وهو ما دفع القائمين على الدفن، إلى تكسير جزء من جوانب المقبرة حتى تتسع الفتحة لإدخال تابوت مفيد فوزي.

ووثق مقطع فيديو متداول للحظة الدفن قيام عمال المقبرة بإحضار أدوات تكسير، وهدم أجزاء من باب المقبرة في حضور أسرة الراحل مع تسبب بقلق وبعض الفوضى أثناء عملية الدفن.

جنازة مفيد فوزي

وكان عدد من الشخصيات العامة حرصوا على التوافد إلى كنيسة المرعشلي في حي الزمالك، للمشاركة في جنازة الإعلامي الراحل مفيد فوزي، لتقديم واجب العزاء لابنته حنان.

وصباح، الأحد 4 ديسمبر 2022، رحل عن الدنيا الكاتب ومقدم البرامج المصري الشهير مفيد فوزى بعد صراع طويل مع المرض، داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

ونعى “فوزي” كتاب وإعلاميين ووزراء بارزين عبر منصاتهم على مواقع التواصل.

وكانت ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، قد أعلنت خبر وفاته صباح اليوم، عبر خاصية “الاستوري” على موقع إنستجرام قائلة : “بابا راح السما.”

وأوضحت أن صلاة الجنازة عليه ستكون في كنيسة المرعشلى، والعزاء أيضا في نفس الكنيسة.

سبب وفاة مفيد فوزي

وكانت صحة مقدم البرامج الذي حاز شهرة واسعة لعدة عقود في مصر، قد تدهورت مؤخرا ونقل إلى مستشفى خاص، حيث خضع لعملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

غير أن حالة مفيد فوزي تدهورت أكثر، وعانى من آلام قاسية.

وكشف الكاتب المصري مصطفى بكري، جزء من معاناة “فوزي” في أيامه الأخيرة.

وكتب في تغريدة نعي له: “تم نقل جثمان الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من غرفته التي قضي فيها مايقارب الشهر ، الجو موحش داخل مستشفي الصفا بالمهندسين.”

وتابع: “رحل الذي كانت تسميه زوجته الراحله إبنة الأقصر والإعلامية القديرة آمال العمدة بالمحاور الشجاع ، ومن الغريب أن زوجته الراحل توفيت في ذات المستشفى.”

وقبل وفاته كان بكري قد ناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة للعلاج، بسبب التدهور الكبير بوضعه الصحي.

جدير بالذكر أن مفيد فوزي، قد بأزمة نفسية كبيرة في الفترة الأخيرة بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري، والكاتب الصحافي صلاح منتصر.

من هو مفيد فوزي؟

ومفيد فوزي إعلامي مصري شهير جابت شهرته أرجاء والوطن العربي، ولد عام 1933 في محافظة بني سويف.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة بعدها، ثم انتقل منها للعمل التلفزيوني.

تزوج مفيد فوزي من الإذاعية الراحلة الشهيرة آمال العمدة، وأنجب منها ابنته الصحافية حنان مفيد فوزي.

وحاور الإعلامي الراحل طيلة حياته المهنية الحافلة العديد من المشاهير في مجالات السياسة والفن والأدب.

ويشار إلى أن أول حوار تلفزيوني يجريه أمام الشاشة، كان مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ.

وشارك مفيد في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحافي ومحاور، هما “حديث المدينة”، و”معالي الوزير” من بطولة الفنان الراحل أحمد زكي.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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