أسوأ تشكيلة في مونديال كأس العالم قطر 2022

- Advertisement -

وطن- تصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عاماً، قائمة أسوأ تشكيلة في مونديال كأس العالم لدور المجموعات، وفق تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، “رونالدو اختير ضمن أسوأ تشكيلة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بالإضافة إلى 4 لاعبين في منتخب قطر ولاعب من المنتخب السعودي“.

كما واعتمدت الاختيارات للاعبين، ضمن التشكيلة الأسوأ في منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات، خلال لعبهم 60% من الدقائق في المباريات الماضية مع منتخبات بلدانهم.

- Advertisement -

وأحرز صاورخ ماديرا رونالدو الهدفَ الوحيد في منافسات كأس العالم 2022، كان من ركلة جزاء تحصّل عليها خلال مباراة غانا والبرتغال، كما وفشل في صناعة أيّ هدف لزملائه، إلى جانب تسبّبه في هدف التعادل أمام كوريا الجنوبية مع ختام منافسات دور المجموعات.

وحصل البرتغالي رونالدو على تقييم قُدّر بـ6.37، خلال المباريات الثلاثة الماضية في دور مجموعات كأس العالم 2022 الماضية.

- Advertisement -

كما وجاءت تشكيلة أسوأ فريق في مونديال كأس العالم 2022 لدور المجموعات، وفق الإحصائيات والأرقام على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر).

دفاع التشكيلة: همام أحمد (قطر)، أوسكار دوراتي (كوستاريكا). فرانشيسكو كالفو (كوستاريكا).

Stats reveal the WORST XI of the World Cup group stages 👎

Look who's up front 👀 pic.twitter.com/lLErYxnDoE

— MailOnline Sport (@MailSport) December 3, 2022