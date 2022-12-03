- Advertisement -

وطن– مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا مباشر في دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، التي ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، السبت، على ملعب (استاد أحمد بن علي).

وستبث وقائع أحداث مباراة الأرجنتين وأستراليا، مع انطلاق منافسات دور ال16 في مونديال كأس العالم 2022، على مجموعة قنوات (بين سبورت ماكس)، و قنوات (الكأس) التي تملك حقوق بث مباريات المونديال.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا مباشر

ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

معلق مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم

- Advertisement -

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث المباراة المثيرة والقوية بين الأرجنتين وأستراليا، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي رؤوف خليف.

توقيت مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا

وستنطلق صافرة بداية المباراة المنتظرة بين الأرجنتين وأستراليا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

- Advertisement -

كما وستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن عند الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت القدس الشريف ومصر.

وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين في منافسات دور ال16 (الإقصائية).

وكان منتخب الأجنتين قد تأهل إلى منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، متصدراً بعد تحقيق الفوز على بولندا والمكسيك والتعثر بالخسارة في مستهل مشواره أمام المنتخب السعودي.

بينما تأهل المنتخب المنافس أستراليا، بعد الفوز على الدنمارك. بهدف نظيف دون رد، سبقها الفوز على نسور قرطاج التونسي بذات النتيجة.