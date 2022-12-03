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الفيفا يقدم التهنئة للمنتخب المغربي بطريقة مبتكرة وطريفة.. استعان بصعيدي!(شاهد)

المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لدور الـ16 في مونديال قطر

كتب سالم حنفي
الفيفا و المنتخب المغربي watanserb.com
الفيفا و المنتخب المغربي
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وطن- قدم حساب “كأس العالم” التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على موقع التدوين المصغر “تويتر” التهنئة للمنتخب المغربي بالتأهل لدور الـ16 في مونديال قطر2022 بطريقة مبتكرة وطريفة.

ووفق ما رصدته “وطن”، فقد نشر حساب “كأس العالم” على “تويتر” مقطع فيديو لشاب مصري من الصعيد، مُحاطاً بعدد من المشجعين المغاربة والعرب، وقد أهدى أغنية لأسود الأطلس، معلقا عليه بالقول:” هدية من صعيدي للمغرب”.

وبحسب ما ورد في الفيديو، قال الشاب المصري: “ألف مبروك يا المغرب، كنتم في الملعب كيف الأسود”، وسط صيحات وتهليلات المشجعين القريبين منه.

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وأضاف: “ريحتكم كانت أطيب من المسك وأحلى من العود، فزتم على كندا وركنتوها على الكنبة، فزتم على بلجيكا ومسحتوها بأستيكة”.

وبعدها انفجرت أفراح المشجعين المغاربة والعرب، الذين هللوا وصفّقوا ورقصوا مرددين جملة “ديما مغرب” عشرات المرات.

تأهل المنتخب المغربي لدور الـ16

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وكان منتخب المغرب قد تأهل لدور الستة عشر لكأس العالم عن المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم بكرة القدم بقطر.

وحاء ترشح المغرب بعد فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في آخر جولات المجموعة السادسة.

المنتخب المغربي يعيد تاريخ 1986

وسبق لمنتخب المغرب أن تجاوز دور المجموعات بكأس العالم مرة واحدة فقط، وكان ذلك في مونديال 1986 بالمكسيك.

وسجل هدفي المغرب حكيم زياش في الدقيقة الرابعة ويوسف النصيري في الدقيقة 23، في حين سجل هدف كندا الوحيد نايف أكرد في الدقيقة 41.

هكذا احتفل نجوم المنتخب المغربي بعد تأهلهم إلى الدور ال16 (صور)

وكان المغرب بحاجة إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين منتخبي كرواتيا وبلجيكا، التي أقيمت في نفس التوقيت وانتهت بالتعادل السلبي.

أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ16 ي مونديال قطر

وبذلك، أصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

كما أصبح أول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كأس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في عام 1998.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها منتخبان من إفريقيا لدور الستة عشر لكأس العالم بعد نسخة 2014، ومن الممكن أن يرتفع العدد عن ذلك في حال تأهل الكاميرون وغانا اللذين سيلعبان غدا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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