الأرجنتين إلى الدور ال8 لملاقاة هولندا بعد فوزها الشاق على أستراليا (شاهد)

وطن- تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الثمن النهائي (ال8)، بعد فوزه الشاق على أستراليا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على ملعب ( استاد أحمد بن علي).
وسجل جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي الهدف الأول في الدقيقة ال35، سددها اللاعب ببراعة على يمين شباك مرمى أستراليا.
أهداف الأرجنتين وأستراليا في دور ال16 كأس العالم 2022
كما ويصل البرغوث الأرجنتيني ميسي إلى الهدف رقم 50، خلال مشاركاته الدولية مع راقصو التانغو في كافة البطولات المختلفة، فيما وصل إلى المباراة رقم 1000 في مشواره الكروي في عالم المستطيل الأخضر.
هدف الأرجنتين "57": #الأرجنتين 2-0 #أستراليا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس @Socceroos #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa #TodosJuntos #Argentina pic.twitter.com/NKuDZ7J6iq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2022
وأحرز جوليان ألفاريز هدف التقدم الثاني في شباك فريق الخصم أستراليا، جاءت عند الدقيقة ال57.
هدف الأرجنتين "35": #الأرجنتين 1-0 #أستراليا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس @Socceroos #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa #TodosJuntos #Argentina pic.twitter.com/mDf7Pe1jcM
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2022
كما وعاد منتخب أستراليا في الدقيقة ال77 ليسجل هدف تقليص الفارق في شباك الأرجنتين، من توقيع اللاعب كريغ غودوين.
تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا
ودخل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المباراة أمام منافسه أستراليا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، جاءت كما يلي:
حراسة المرمى: داميان مارتينيز.
دفاع التشكيلة: ماركوس أكونيا، أوتامندي، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.
فرحة جنونية بهدف ميسي تغمر مدرجات الجمهور الأرجنتيني باستاد أحمد بن علي@Argentina @afa#الأرجنتين_أستراليا#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/mEjR7ekjF4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2022
خط وسط راقصو التانغو: أليكسيس ماك اليستير، رودريغو دي بول، اينزو فرنانديز.
مركز الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، أليخاندرو غوميز.
هدف أستراليا "77": الأرجنتين 2-1 أستراليا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس @Socceroos #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa #TodosJuntos #Argentina pic.twitter.com/iJUAWrVC4B
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2022
مباراة الأرجنتين وهولندا في الدور ال8
ويعد الانتصار الأرجنتين هو الثالث على التوالي في بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد الخسارة التاريخية أمام المنتخب السعودي في مستهل مشواره بالبطولة العالمية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.
وسيواجه الأجنتين (راقصو التانغو)، المباراة القوية أمام طواحين هولندا، في دور ال8، الجمعة، ال9 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
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— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 3, 2022