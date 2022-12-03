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مونديال قطر 2022

الأرجنتين إلى الدور ال8 لملاقاة هولندا بعد فوزها الشاق على أستراليا (شاهد)

الأرجنتين تتأهل إلى الدور ال8 استعداداً لمواجهة طواحين هولندا في القمة المرتقبة من مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
الأرجنتين إلى الدور ال8 لملاقاة طواحين هولندا في كأس العالم 2022 watanserb.com
الأرجنتين إلى الدور ال8 لملاقاة طواحين هولندا في كأس العالم 2022
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وطن- تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الثمن النهائي (ال8)، بعد فوزه الشاق على أستراليا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على ملعب ( استاد أحمد بن علي).

وسجل جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي الهدف الأول في الدقيقة ال35، سددها اللاعب ببراعة على يمين شباك مرمى أستراليا.

أهداف الأرجنتين وأستراليا في دور ال16 كأس العالم 2022

كما ويصل البرغوث الأرجنتيني ميسي إلى الهدف رقم 50، خلال مشاركاته الدولية مع راقصو التانغو في كافة البطولات المختلفة، فيما وصل إلى المباراة رقم 1000 في مشواره الكروي في عالم المستطيل الأخضر.

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وأحرز جوليان ألفاريز هدف التقدم الثاني في شباك فريق الخصم أستراليا، جاءت عند الدقيقة ال57.

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كما وعاد منتخب أستراليا في الدقيقة ال77 ليسجل هدف تقليص الفارق في شباك الأرجنتين، من توقيع اللاعب كريغ غودوين.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا

ودخل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المباراة أمام منافسه أستراليا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع التشكيلة: ماركوس أكونيا، أوتامندي، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط وسط راقصو التانغو: أليكسيس ماك اليستير، رودريغو دي بول، اينزو فرنانديز.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، أليخاندرو غوميز.

مباراة الأرجنتين وهولندا في الدور ال8

ويعد الانتصار الأرجنتين هو الثالث على التوالي في بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد الخسارة التاريخية أمام المنتخب السعودي في مستهل مشواره بالبطولة العالمية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وسيواجه الأجنتين (راقصو التانغو)، المباراة القوية أمام طواحين هولندا، في دور ال8، الجمعة، ال9 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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