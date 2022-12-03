إحصائيات تثبت أن البرازيل ستتوج بلقب كأس العالم في قطر

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وطن– تتمتع البرازيل التي تعدّ بالفعل أحد المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم، بفرصة جيدة للفوز بنجمتها السادسة.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، ما قالت إنّها إحصائية لأرقام تاريخية تُثبت أنّ البرازيل ستتوج بلقب كأس العالم في قطر.

في كأس العالم بقطر 2022، خسرت المنتخبات الثلاثة التي بدأت بفوزين -البرازيل وفرنسا والبرتغال- مبارياتها الثالثة أمام الكاميرون وتونس وكوريا الجنوبية على التوالي.

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في السويد عام 1958، تأهّل منتخب البرازيل بقيادة بيليه إلى ربع النهائي بفوزين وتعادل، ثم تغلّب على ويلز وفرنسا والمضيفين على التوالي.

مسافر عبر الزمن يتوقع الفائز بكأس العالم ويكشف سيناريو قاتلا لموقعة النهائي#نهائي_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/ZL7H442TCK — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 1, 2022

بعد أربع سنوات في تشيلي، تقدّموا بنفس الرقم القياسي قبل أن يهزموا إنجلترا، صاحب الأرض وتشيكوسلوفاكيا.

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وفي الولايات المتحدة الأمريكية 1994، تعادلت شباكها فقط في مجموعتها ضد السويد، ثم تغلّبت على منافس تلو الآخر قبل أن تهزم إيطاليا في النهائي بركلات الترجيح.

“ليس كل شيء في مصلحتهم”

لإضافة نقطة مقابلة، يشير التاريخ أيضًا إلى أنّ البرازيل لم تفز باللقب أبدًا عندما خسرت مباراة في دور المجموعات.

في كأس العالم هذا، بعد الفوز في أول مباراتين، هُزمت أمام الكاميرون 1-0.