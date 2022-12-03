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مونديال قطر 2022

إحصائيات تثبت أن البرازيل ستتوج بلقب كأس العالم في قطر

هناك فرصة جيدة للفوز بنجمتها السادسة

كتب أنس السالم
البرازيل وكأس العالم watanserb.com
لاعبو منتخب البرازيل
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وطن– تتمتع البرازيل التي تعدّ بالفعل أحد المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم، بفرصة جيدة للفوز بنجمتها السادسة.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، ما قالت إنّها إحصائية لأرقام تاريخية تُثبت أنّ البرازيل ستتوج بلقب كأس العالم في قطر.

هدف كاسيميرو يقود البرازيل أمام سويسرا إلى الدور ال16 watanserb.com
كاسيميرو لاعب البرازيل

في كأس العالم بقطر 2022، خسرت المنتخبات الثلاثة التي بدأت بفوزين -البرازيل وفرنسا والبرتغال- مبارياتها الثالثة أمام الكاميرون وتونس وكوريا الجنوبية على التوالي.

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في السويد عام 1958، تأهّل منتخب البرازيل بقيادة بيليه إلى ربع النهائي بفوزين وتعادل، ثم تغلّب على ويلز وفرنسا والمضيفين على التوالي.

بعد أربع سنوات في تشيلي، تقدّموا بنفس الرقم القياسي قبل أن يهزموا إنجلترا، صاحب الأرض وتشيكوسلوفاكيا.

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وفي الولايات المتحدة الأمريكية 1994، تعادلت شباكها فقط في مجموعتها ضد السويد، ثم تغلّبت على منافس تلو الآخر قبل أن تهزم إيطاليا في النهائي بركلات الترجيح.

“ليس كل شيء في مصلحتهم”

لإضافة نقطة مقابلة، يشير التاريخ أيضًا إلى أنّ البرازيل لم تفز باللقب أبدًا عندما خسرت مباراة في دور المجموعات.

في كأس العالم هذا، بعد الفوز في أول مباراتين، هُزمت أمام الكاميرون 1-0.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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