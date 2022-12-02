مونديال المفاجآت .. الكاميرون تُودع البطولة بفوزٍ تاريخي على البرازيل (شاهد)

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وطن- لا مستحيل في عالم الكرة المستديرة، بعد نجاح منتخب الكاميرون من تحقيق الفوز التاريخي أمام البرازيل، بهدف من توقيع النجم الكاميروني المخضرم فينسينت أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

كما أن منتخب البرازيل (السيليساو)، يتلقى أول خسارة في تاريخ منافسات دور المجموعات بالبطولة العالمية، منذ نسخة مونديال عام 1998.

مباراة البرازيل ضد الكاميرون

وقدم أسود الكاميرون الأداء البطولي أمام منتخب البرازيل (السيليساو)، على صعيد الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة طيلة مجريات دقائق المباراة، التي انتهت بتوقيع الهدف التاريخي الوحيد في المباراة عن طريق المتألق فينسينت أبو بكر في الدقيقة ال92.

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ولم يشفع فوز الكاميرون (الأسود الغير المروضة)، التاريخي على الكاميرون، من العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022 قطر، بهدف نظيف دون رد، عقب فوز سويسرا على صربيا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

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كما وشهد احتفال الكاميروني فينسينت أبو بكر بهدفه التاريخي داخل شباك البرازيل، إشهار البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

مباراة سويسرا ضد صربيا

وافتتح منتخب سويسرا المباراة بهدف أول من توقيع اللاعب شيردان شاكيري في الدقيقة ال20، داخل شباك صربيا، ليدرك الأخير هدف التعادل عند الدقيقة ال26 عن طريق ألكساندر ميتروفيتش.

كما وأحرز دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني لصالح صربيا في الدقيقة ال35، ليعود بعدها سويسرا ويحرز هدف التعادل في الدقيقة ال44 عن طريق بريل إيمبولو.

ومع بداية الشوط الثاني، عادت سويسرا لتسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال48 عن طريق اللاعب ريمو فريلير.

ترتيب المجموعة السابعة مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022

كما ونستعرض بين يديكم متابعينا الأعزاء، ترتيب المجموعة السابعة من منافسات دور المجموعات كأس العالم قطر 2022، على النحو الآتي:

(1) البرازيل 6 نقاط.

(2) سويسرا 6 نقاط.

(3) الكاميرون 4 نقاط.

(4) صربيا نقطة واحدة.

وسيلتقي منتخب البرازيل متصدر المجموعة رغم الخسارة التاريخية، أمام كوريا الجنوبية، كما سيواجه الوصيف سويسرا أمام البرتغال في منافسات دور ال16 الأسبوع الجاري.