- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية اليوم بث مباشر، الجمعة، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وستلتقي البرتغال وكوريا الجنوبية، على ملعب ( استاد المدينة التعليمية)، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة)، والسعودية.

توقيت مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الرابعة عصراً، كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- Advertisement -

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان فستكون عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة لمنتخب كوريا الجنوبية الذي يريد العبور إلى الدور ال16.

مشاهدة مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية اليوم بث مباشر يلا شوت

وستنقل مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، كالعادة عبر شبكة قنوات (بين سبورت)، وقنوات (الكأس)، الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم قطر 2022.

- Advertisement -

كما وسنتعرض بين يديكم، روابط مشاهدة مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية اليوم بث مباشر يلا شوت، على النحو الآتي:

معلق مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية اليوم

وسيعلق على مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية، المعلق العماني عامر الخوذيري.

كما ومن المتوقع أن يعلق على ذات المباراة، على قنوات (الكأس) الرياضية، المعلق السعودي سمير المعيرفي أو العماني خليل البلوشي.

وكان منتخب البرتغال قد حجز بطاقة العبور إلى الدور ال16، من منافسات الجولة الثانية الماضية، بعد تحقيق الفوز على الأوروغواي بهدفين نظيفين دون رد.

فيما ينتظر أحد المنتخبات المتواجدة في المجموعة الثامنة وهي غانا وكوريا الجنوبية والأوروغواي، حسم بطاقة التأهل لأحدهم إلى الدور القادم.

ترتيب منتخب البرتغال في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022

ويعتلي منتخب البرتغال (الملاحون)، صدارة المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 6 نقاط.

كما ويحل المنتخب المنافس كوريا الجنوبية، في ثالث جدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة حتى الآن.