وطن- مشاهدة مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية اليوم بث مباشر، الجمعة، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.
وستلتقي البرتغال وكوريا الجنوبية، على ملعب ( استاد المدينة التعليمية)، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة)، والسعودية.
توقيت مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية
فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الرابعة عصراً، كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان فستكون عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة لمنتخب كوريا الجنوبية الذي يريد العبور إلى الدور ال16.
Tudo afinado para o jogo de amanhã! 🦾 #VesteABandeira pic.twitter.com/d6aqpMchzE
— Portugal (@selecaoportugal) December 1, 2022
مشاهدة مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية اليوم بث مباشر يلا شوت
وستنقل مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، كالعادة عبر شبكة قنوات (بين سبورت)، وقنوات (الكأس)، الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم قطر 2022.
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معلق مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية اليوم
وسيعلق على مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية، المعلق العماني عامر الخوذيري.
كما ومن المتوقع أن يعلق على ذات المباراة، على قنوات (الكأس) الرياضية، المعلق السعودي سمير المعيرفي أو العماني خليل البلوشي.
𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦. 🫂🇵🇹 #VesteABandeira
𝗔𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀 𝗧𝗢𝗚𝗘𝗧𝗛𝗘𝗥. 🫂🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/bDG8xAGk2e
— Portugal (@selecaoportugal) November 30, 2022
وكان منتخب البرتغال قد حجز بطاقة العبور إلى الدور ال16، من منافسات الجولة الثانية الماضية، بعد تحقيق الفوز على الأوروغواي بهدفين نظيفين دون رد.
فيما ينتظر أحد المنتخبات المتواجدة في المجموعة الثامنة وهي غانا وكوريا الجنوبية والأوروغواي، حسم بطاقة التأهل لأحدهم إلى الدور القادم.
De 👀 postos no próximo jogo 🇰🇷✖🇵🇹! 💪 #VesteABandeira
All 👀 on 🇰🇷✖🇵🇹! 💪 #WearTheFlag pic.twitter.com/Gm6bkNQ7sh
— Portugal (@selecaoportugal) November 29, 2022
ترتيب منتخب البرتغال في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022
ويعتلي منتخب البرتغال (الملاحون)، صدارة المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 6 نقاط.
— No Context Korea Football (@K_Footy_Wave) November 28, 2022
كما ويحل المنتخب المنافس كوريا الجنوبية، في ثالث جدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة حتى الآن.