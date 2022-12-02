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مونديال قطر 2022

مشادة بين لاعبي سويسرا وصربيا في مونديال كأس العالم قطر 2022 (شاهد)

سويسرا تتأهل على حساب الكاميرون وصربيا إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
مشادة بين لاعبي سويسرا وصربيا watanserb.com
مباراة سويسرا وصربيا في مونديال كأس العالم قطر 2022
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وطن- شهدت مباراة سويسرا وصربيا مع ختام منافسات دور مجموعات مونديال كأس العالم قطر 2022، المشادة بين لاعبي سويسرا وصربيا داخل أرضية ملعب ( استاد 974) المونديالي بدولة قطر.

ورصدت عدسات الكاميرا، مشادة بين لاعبي سويسرا وصربيا، مع نهاية أحداث المباراة، في ختام منافسات دور المجموعات في البطولة العالمية بنسختها ال22.

مشادة بين لاعبي سويسرا وصربيا

وتعد المشادة الأولى التي تشهدها نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022، في مباراة سويسرا وصربيا، لكنها لم تتطور إلى الاعتداء بالضرب بين اللاعبين، عقب تدخل اللاعبين من كلا المنتخبين لإنهاء الشجار على الفور.

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وكان منتخب وسويسرا (الساعات)، قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور ال16، على حساب صربيا والكاميرون، استعداداً لمواجهة البرتغال (الملاحون) هذا الأسبوع في الأدوار الإقصائية.

مباراة سويسرا وصربيا في كأس العالم قطر 2022

وحقق منتخب سويسرا الفوز المثير على نظيره صربيا، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

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كما وسجل أهداف صربيا كلاً من اللاعبين، شيردان شاكيري في الدقيقة ال20، وبريل إيمبولو في الدقيقة ال44. وريمو فريلير في الدقيقة ال48.

بينما أحرز المنتخب المنافس صربيا، الذي ودع البطولة من دور المجموعات، ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة ال26. ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة ال35.

وكان منتخب سويسرا الأكثر تسديداً خلال المباراة أمام نظيره صربيا، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 14 تسديدة. كما وصلت عدد تسديدات الأخير إلى 12 تسديدة.

فيما تفوق منتخب صربيا في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. بنسبة 54%، فيما وصل استحواذ سويسرا نسبة 46%.

وتأهل منتخب سويسرا وصيف المجموعة السابقة برفقة البرازيل الذي تعرض للخسارة أمام الكاميرون بهدف نظيف من توقيع المخضرم فينسينت أبو بكر في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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