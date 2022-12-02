محلل رياضي إماراتي: لولا الإمارات ما فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين!(شاهد)

- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لمحلل رياضي إماراتي زعم فيها أن الإمارات كانت سببا في فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الأول.

وقال المحلل الإماراتي في لقاء تلفزيون: “نحن قدمنا هدية للمنتخب السعودي”، مضيفا أن منتخب الإمارات حينما لعب مع منتخب الأرجنتين وخسر المنتخب الإماراتي بفارق 5 أهداف، جعل المنتخب الأرجنتيني يضع ذلك في الحسبان، معتقدا ان مستوى المنتخب السعودي متقارب مع نظيره الإماراتي، وهو ما لم يكن في الحسبان، على حد قول الكاتب الإماراتي.

وزعم أن هذا الامر أحدث حالة صدمة لدى منتخب الأرجنتين، مما جعل مدرب الأرجنتين لا يعرف ماذا يفعل طوال فترة المباراة.

#كأس_العالم_قطر_2022

خلصنا من عنترة اصله اماراتي والكابتشينو وسالفة ان الامارات تصدر اللولو للفراعنة قبل 7000 سنة

اخذوا الجديد

سبب فوز منتخب #السعودية على منتخب #الارجنتين هو #الامارات pic.twitter.com/3iXSDQECmc — الجنرال مبارك الخيارين (@GenAlkhayareen) December 2, 2022

- Advertisement -

سخرية واسعة من حديث المحلل الرياضي الإماراتي

الفيديو أثار موجة سخرية ممزوجة بالاستنكار من قبل المغردين، الذين أشاروا إلى لجوء الإمارات لمثل هذه الأساليب بهدف تحقيق إنجازات على حساب الغير.

وفي هذا السياق، قال مغرد مستنكرا اتباع مثل تلك الأساليب:” حاشرين نفسهم بكل شي !”.

حاشرين نفسهم بكل شي ! 😂 — 🤍🇶🇦 (@MEEM___92) December 2, 2022

- Advertisement -

فيما سخر المغرد علي الحميدي من حديث الكاتب الإماراتي بالقول:” 5-0 ويقولك الاداء بينهم تقريبا كان متوازن !!! ياخي صاحي هذا ولا مجنون !!!”.

5-0 ويقولك الاداء بينهم تقريبا كان متوازن !!!

ياخي صاحي هذا ولا مجنون !!! — A-Alemadi (@AAlemadi8) December 2, 2022

وسخر مغرد آخر بالقول:” يعني ايثار وتضحيه منهم”.

يعني ايثار وتضحيه منهم 🤣🤣 — O.AlAbdulla (@OAlAbdulla) December 2, 2022

أما المغرد “خالد النعيمي” فعلق بالقول:” دوله عندها عقدة النقص ينسبون كل انجاز عربي لهم وان لهم الفضل في اي انجاز عربي”.

دوله عندها عقدة النقص ينسبون كل انجاز عربي لهم وان لهم الفضل في اي انجاز عربي — khalid Al Naimi (@khalidA75141078) December 2, 2022

وسخر مغرد آخر من حديثه الإماراتي:” هههههه السعودية ٥ مرات بكاس العالم وهي بطلة المجموعة على اليابان لي هزمت المانيا واسبانيا واستراليا ، ولذلك ذلف وخلك مع ام علايه و خرابيطكم والاحمارستات وضواحيها احسن لكم”.

هههههه 🤣 🤣🤣🤣

السعودية ٥ مرات بكاس العالم وهي بطلة المجموعة على اليابان لي هزمت المانيا واسبانيا واستراليا ، ولذلك ذلف وخلك مع ام علايه و خرابيطكم والاحمارستات وضواحيها احسن لكم 😅😅😅😅😅 — الحقيقة (@qatarfact5) December 2, 2022

وقال المغرد “جاسم”:”وهذا ذكرني بواحد اماراتي قال لولا الجسر الجوي بين قطر ودبي كان ما قامت بطوله كاس العالم ..في كل شي لهم الفضل فيه ناس يعانون من نقص غير طبيعي”.

وهذا ذكرني بواحد اماراتي قال لولا الجسر الجوي بين قطر ودبي كان ما قامت بطوله كاس العالم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂 في كل شي لهم الفضل فيه ناس يعانون من نقص غير طبيعي — Jassim (@Jassim53658419) December 2, 2022

المنتخب السعودي حقق أكبر مفاجآت المونديال

وكان منتخب السعودية قد حقق أكبر مفاجآت مونديال قطر بفوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وافتتح “ميسي” التسجيل للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ثم ألغى حكم اللقاء ثلاثة أهداف للاعبي الأرجنتين بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني انتفض المنتخب السعودي وسجل هدفين متتالين في الدقيقتين 48 و54 من توقيع صالح الشهري وسالم الدوسري.

وأصبح المنتخب السعودي أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز على الأرجنتين في كأس العالم منذ الكاميرون 1990، كما أصبح أول منتخب آسيوي يفوز على الأرجنتين في تاريخ المونديال.

وتعد هذه الخسارة الأولى للأرجنتين منذ يوليو/تموز 2019 عندما خسرت أمام البرازيل بهدفين دون رد، بعد سلسلة استمرت لـ 36 مباراة بدون خسارة.