الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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محلل رياضي إماراتي: لولا الإمارات ما فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين!(شاهد)

منتخب السعودية حقق أكبر مفاجآت مونديال قطر بفوزه على الأرجنتين

كتب سالم حنفي
محلل رياضي إماراتي watanserb.com
المحلل الرياضي الإماراتي محمد تقي
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لمحلل رياضي إماراتي زعم فيها أن الإمارات كانت سببا في فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الأول.

وقال المحلل الإماراتي في لقاء تلفزيون: “نحن قدمنا هدية للمنتخب السعودي”، مضيفا أن منتخب الإمارات حينما لعب مع منتخب الأرجنتين وخسر المنتخب الإماراتي بفارق 5 أهداف، جعل المنتخب الأرجنتيني يضع ذلك في الحسبان، معتقدا ان مستوى المنتخب السعودي متقارب مع نظيره الإماراتي، وهو ما لم يكن في الحسبان، على حد قول الكاتب الإماراتي.

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وزعم أن هذا الامر أحدث حالة صدمة لدى منتخب الأرجنتين، مما جعل مدرب الأرجنتين لا يعرف ماذا يفعل طوال فترة المباراة.

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سخرية واسعة من حديث المحلل الرياضي الإماراتي

الفيديو أثار موجة سخرية ممزوجة بالاستنكار من قبل المغردين، الذين أشاروا إلى لجوء الإمارات لمثل هذه الأساليب بهدف تحقيق إنجازات على حساب الغير.

وفي هذا السياق، قال مغرد مستنكرا اتباع مثل تلك الأساليب:” حاشرين نفسهم بكل شي !”.

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فيما سخر المغرد علي الحميدي من حديث الكاتب الإماراتي بالقول:” 5-0 ويقولك الاداء بينهم تقريبا كان متوازن !!! ياخي صاحي هذا ولا مجنون !!!”.

وسخر مغرد آخر بالقول:” يعني ايثار وتضحيه منهم”.

أما المغرد “خالد النعيمي” فعلق بالقول:” دوله عندها عقدة النقص ينسبون كل انجاز عربي لهم وان لهم الفضل في اي انجاز عربي”.

وسخر مغرد آخر من حديثه الإماراتي:” هههههه السعودية ٥ مرات بكاس العالم وهي بطلة المجموعة على اليابان لي هزمت المانيا واسبانيا واستراليا ، ولذلك ذلف وخلك مع ام علايه و خرابيطكم والاحمارستات وضواحيها احسن لكم”.

وقال المغرد “جاسم”:”وهذا ذكرني بواحد اماراتي قال لولا الجسر الجوي بين قطر ودبي كان ما قامت بطوله كاس العالم ..في كل شي لهم الفضل فيه ناس يعانون من نقص غير طبيعي”.

المنتخب السعودي حقق أكبر مفاجآت المونديال

وكان منتخب السعودية قد حقق أكبر مفاجآت مونديال قطر بفوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وافتتح “ميسي” التسجيل للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ثم ألغى حكم اللقاء ثلاثة أهداف للاعبي الأرجنتين بداعي التسلل.

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وفي الشوط الثاني انتفض المنتخب السعودي وسجل هدفين متتالين في الدقيقتين 48 و54 من توقيع صالح الشهري وسالم الدوسري.

وأصبح المنتخب السعودي أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز على الأرجنتين في كأس العالم منذ الكاميرون 1990، كما أصبح أول منتخب آسيوي يفوز على الأرجنتين في تاريخ المونديال.

وتعد هذه الخسارة الأولى للأرجنتين منذ يوليو/تموز 2019 عندما خسرت أمام البرازيل بهدفين دون رد، بعد سلسلة استمرت لـ 36 مباراة بدون خسارة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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