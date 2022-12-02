كيف تجد وظيفة تحبها؟ إليك خطوات فعالة

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وطن– إن معرفة كيفية العثور على وظيفة أمر صعب بما فيه الكفاية، ناهيك عن كيفية العثور على وظيفة تحبها.

ومن أهم الأسئلة التي يجب عليك طرحها على نفسك عند البحث عن عمل: “ما هو شغفك؟”، “ما هي المهارات التي تجيدها؟”، “مع من تريد العمل؟“، “ما الفوائد التي تبحث عنها؟”، “ما هي المهارات التي يمكنك تطبيقها؟”، “من أين تبدأ في البحث عن الوظائف؟”.



إذا كنت تواجه صعوبة في الإجابة عن هذه الأسئلة وتشعر بالإرهاق نتيجة البحث عن وظيفة، فلا داعي للقلق، في هذا التقرير الذي نشره موقع “theforage“، نقدم لك بعض الاستراتيجيات التي قد تساعدك في العثور على وظيفة تحبها.

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اعرف اهتماماتك

“ماذا كنت تريد أن تصبح عندما كنت صغيرا؟”

تقول سوبر جولي براون، مستشارة مهنية ومديرة تنفيذية لشركة Super Purposes: “عند البحث عن وظيفة تحبها، يمكنك أن تسأل نفسك بعض الأسئلة لمساعدتك أكثر في معرفة ما الذي تحبه حقا وبماذا أنت مهتم.”

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أسئلة يمكنك أن تطرحها على نفسك:

“ما هي الموضوعات التي أهتم بها عادة؟” يمكن أن يشمل ذلك المواد الدراسية الأساسية مثل الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو حتى الموضة.

“ما الذي أنا متحمس بشأنه؟” قد تكون مهتمًا بمساعدة الأشخاص، أو قد ترغب في تسهيل استخدام التكنولوجيا على أجدادك. ربما تكون شغوفًا حتى بإتباع وسائل التواصل الاجتماعي أو التلفزيون. مهما كان الشيء صغيرا أو كبيرا، يمكن أن يساعدك شغفك في العثور على عمل تعتقد أنه مفيد.



“لحساب من سأعمل؟” يمكن أن ترغب في العمل لدى شركة تقنية كبيرة، أو ربما تفضل شركة صغيرة ناشئة.

“مع من أريد العمل؟” يساعدك هذا على التفكير في ديناميكية الفريق التي تبحث عنها. “هل أنت انطوائي أم منفتح، خجول أم إجتماعي؟، هل تحب العمل بمفردك أو في فريق؟.

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اعرف مهاراتك



بمجرد معرفة اهتماماتك، حان الوقت لاكتشاف ما يمكنك تقديمه عندما يتم تعيينك.

حتى إذا لم تكن لديك خبرة، فلا يزال لديك مهارات قيّمة تقدمها. ضع في اعتبارك ما تعلمته من خلال الفصول الدراسية والتدريب الداخلي والتدريب الخارجي وفرص التطوع والأنشطة اللامنهجية.

ضع قائمة بمهاراتك الصعبة، مثل البرمجة أو اللغة الأجنبية أو التصميم الجرافيكي.

ثم فكر في مهاراتك الشخصية واكتب نقاطًا قصيرة توضح كيفية استخدامها. على سبيل المثال، ربما تكون قد استخدمت مهارات التعاون لقيادة مشروع بحث جماعي مع طلاب من خلفيات أكاديمية مختلفة.

أو ربما استخدمت مهارات التحدث أمام الجمهور لتقديم عرض تقديمي ساعد في دفع التبرعات إلى مؤسسة خيرية في المدرسة. ستكون هذه الأوصاف مفيدة أيضًا عندما تكتب سيرتك الذاتية.

كيف تعثر على وظيفة تحبها؟

بعد أن استكشفت مهاراتك واهتماماتك، حان الوقت لمعرفة كيفية العثور على وظيفة تحبها.

لا تعتمد على إعلانات الوظائف فحسب

وفقًا لقناة CNBC، لا يتم نشر ما يصل إلى 70٪ من جميع الوظائف في لوحات العمل عبر الإنترنت. هذا يعني أن هناك وظائف مفتوحة قد لا تعرف حتى أنها متاحة.

قد يعتبر البحث عن وظيفة أمرًا شاقًا ومرهقًا للأعصاب عبر الإنترنت، ولكن يمكن أن تساعدك هذه الطريقة في التعرف على الفرص.

فتواصل مع الناس لمعرفة المزيد عن مهنتهم ورحلتهم المهنية، يمكن أن يكون هذا الشخص مرشدًا أو فردًا من العائلة أو صديقًا أو حتى شخصًا ربما لم تقابله من قبل يشتغل في مهنة أنت مهتم بها.

في الواقع، يمكننا أن نتعلم الكثير من التحدث إلى أشخاص آخرين.



لا تقبل إلا إذا..



قبل أن تقبل، ضع في اعتبارك ما إذا كانت هذه الوظيفة هي ما تريده حقًا.

إذا كنت قد تخرجت من الجامعة وبصدد الدخول في سوق العمل، أول وظيفة ستأتيك ستشتغلها، أليس كذلك؟.

هذا أمر عادي تمامََا، خاصة إذا كنت تبحث عن وظيفة لظرف مؤقت.

أما إذا كنت تبحث عن وظيفة على المدى الطويل، فمن الأفضل أن تنتظر وأن تبحث حقََا عن ما تحب.



لا تستسلم

إن العثور على وظيفة تحبها أمرا صعبََا نوعََا ما خاصة إذا تم رفضك.

وقد يكون من الصعب التعامل مع الرفض، لكن يُنصح بإعتبار الرفض كوسيلة للتحفيز أكثر والحصول على فرصة أفضل.