الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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شواذ في ميدل بيست الرياض.. شاب يحتض آخر عارٍ من الخلف ويثير غضباً واسعاً(شاهد)

المهرجان يقام برعاية حكومية

كتب سالم حنفي
شواذ في ميدل بيست watanserb.com
شاب يحتض آخر عارٍ من الخلف
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يوثق احتضان شاب لآخر في إحدى حفلات ميدل بيست الرياض للموسيقى.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد الشبان بشكل غير طبيعي، مرتديا زيا عاريا كاشفا ظهره بالكامل، مع إضافة مجموعة من السلاسل على ظهره.

وأظهر مقطع الفيديو شابا آخر يقوم باحتضانه من الخلف وملاصق له بشكل كبير، في حين آخذ الإثنان بالتمايل على أنغام الموسيقى.

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كما أظهر الفيديو صدمة العديد من الشبان الحاضرين للحفل، حيث بدا البعض غير مصدقا لما يحدث أمامه.

استياء وغضب على مواقع التواصل

الفيديو أثار استياء وغضب العديد من المغردين الذين استنكروا ظهور مثل هذه الظواهر وانكشافها إلى السطح بفعل الحفلات التي ترعاها الحكومة بشكل رسمي.

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وفي هذا السياق، تساءل أحد المغردين مستنكرا حديث البعض وإشادتهم بالفعاليات في المهرجان، قائلا:” وين اللي يقول مكان جميل”.

من جانبه، عبر المغرد “إدريس المغاربي” عن حزنه لرؤية مثل هذه المشاهد، قائلا:” من الاحسن عدم نشر مثل هذه الصور والفيديوهات فهذا يحزننا جميعا على مقدساتنا وأهلنا في بلاد الحرمين”.

وقال المغرد “محمد رضوان” مستنكرا ما رأى:” حبيبي هاد مو ترفيه هاد اسمه اتيان الذكور و عقوبتها الالهية تفجير الارض من تحتهم و قلبها فوق تحت”.

واعتبر مغرد آخر، ان ما يحدث حاليا هو إرادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي شهد حكمه الانفتاح الكبير الخارج عن قيم وعادات المجتمع السعودي بغالبيته.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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