شواذ في ميدل بيست الرياض.. شاب يحتض آخر عارٍ من الخلف ويثير غضباً واسعاً(شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يوثق احتضان شاب لآخر في إحدى حفلات ميدل بيست الرياض للموسيقى.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد الشبان بشكل غير طبيعي، مرتديا زيا عاريا كاشفا ظهره بالكامل، مع إضافة مجموعة من السلاسل على ظهره.

وأظهر مقطع الفيديو شابا آخر يقوم باحتضانه من الخلف وملاصق له بشكل كبير، في حين آخذ الإثنان بالتمايل على أنغام الموسيقى.

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كما أظهر الفيديو صدمة العديد من الشبان الحاضرين للحفل، حيث بدا البعض غير مصدقا لما يحدث أمامه.

شاب يحتضن آخر في #مدل_بيست

يحدث هذا على أرض الحرمين وبرعاية حكومية تحت مسمى الترفيه! pic.twitter.com/jwZ3g6XEVf — بلادنا على وين؟ (@wain2030) December 2, 2022

استياء وغضب على مواقع التواصل

الفيديو أثار استياء وغضب العديد من المغردين الذين استنكروا ظهور مثل هذه الظواهر وانكشافها إلى السطح بفعل الحفلات التي ترعاها الحكومة بشكل رسمي.

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وفي هذا السياق، تساءل أحد المغردين مستنكرا حديث البعض وإشادتهم بالفعاليات في المهرجان، قائلا:” وين اللي يقول مكان جميل”.

وين اللي يقول مكان جميل — …. (@Bxp7Ii) December 2, 2022

من جانبه، عبر المغرد “إدريس المغاربي” عن حزنه لرؤية مثل هذه المشاهد، قائلا:” من الاحسن عدم نشر مثل هذه الصور والفيديوهات فهذا يحزننا جميعا على مقدساتنا وأهلنا في بلاد الحرمين”.

من الاحسن عدم نشر مثل هذه الصور والفيديوهات فهذا يحزننا جميعا على مقدساتنا وأهلنا في بلاد ااحرمين — إدريس المغاربي (@aziriss005) December 2, 2022

وقال المغرد “محمد رضوان” مستنكرا ما رأى:” حبيبي هاد مو ترفيه هاد اسمه اتيان الذكور و عقوبتها الالهية تفجير الارض من تحتهم و قلبها فوق تحت”.

حبيبي هاد مو ترفيه

هاد اسمه اتيان الذكور

و عقوبتها الالهية تفجير الارض من تحتهم و قلبها فوق تحت — mahmut ridvan (@mahmut_ridvan) December 2, 2022

واعتبر مغرد آخر، ان ما يحدث حاليا هو إرادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي شهد حكمه الانفتاح الكبير الخارج عن قيم وعادات المجتمع السعودي بغالبيته.