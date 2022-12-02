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ردة فعل مثيرة للشيخ أحمد فهد الصباح بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال(شاهد)

كوريا الجنوبية تأهلت لدور الـ16 بفوزها على البرتغال

كتب سالم حنفي
الشيخ أحمد فهد الصباح watanserb.com
الشيخ أحمد فهد الصباح
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وطن- نشر حساب الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، مقطع فيديو يوثّق ردة فعله ورئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم “تشونغ مونج جيو”، على تأهّل المنتخب الكوري لدور الـ16 في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وأظهر مقطع الفيديو ترقّب “الأحمد” و”جيو” صافرة النهاية للمباراة التي جمعت بين كوريا الجنوبية والبرتغال، والتي انتهت بفوز المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف.

وما إن أطلق الحكم صافرة النهاية، حتى أخذ الشيخ أحمد فهد الصباح بالتعبير عن فرحته رافعاً قبضة يده اليسرى للأعلى، ليقومَ باحتضان “جيو” وتقديم التهاني له بالفوز والتأهل المستحق.

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تأهّل كوريا الجنوبية لدور الـ16

ونجح منتخب كوريا الجنوبية في خطف بطاقة التأهل الثانية إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، عن المجموعة الثامنة، بعدما حقّق فوزاً مثيراً على نظيره البرتغالي بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة، على ملعب “المدينة التعليمية”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، في مرحلة مجموعات البطولة.

وحلّ منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوّقاً بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب أوروجواي الذي تساوى معه بعدد النقاط وفارق الأهداف، ويتصدر البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط.
وفي أحداث المباراة، افتتح منتخب البرتغال التسجيل مبكراً بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية المباراة، عن طريق ريكاردو هورتا، بعد متابعته لعرضية ديوجو دالوت.

هدف التعادل

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وفي الدقيقة الـ27 من عمل المباراة، نجح كيم يونج جونج في تسجيل هدف التعادل لمنتخب كوريا الجنوبية.
واستمر الحال على وقع التعادل بين كوريا الجنوبية والبرتغال، وفي الجانب الآخر بدت الأحوال شبه مطمئنة لأوروغواي التي كان يشير جدول ترتيب المباراة إلى تأهلها كثاني المجموعة بأربع نقاط، إذ توقّف عداد النقاط للغانيين عند ثلاث بينما كوريا الجنوبية نقطتين.

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كوريا الجنوبية تقتنص الفوز في الوقت بدل الضائع

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع وضع هي-تشان هوانغ هدفَ الفوز لكوريا الجنوبية، قبل دقائق من إطلاق صافرة نهاية المباراة، لتصبح كوريا الجنوبية ثانية في ترتيب المجموعة، فيما أصبحت أوروغواي في المركز الثالث، وذلك لأنّ الكوريين سجّلوا في دور المجموعات أربعة أهداف، بينما سجّل السيليستي هدفين.

ويواجه منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة السابعة في دور الـ16، بينما سيلعب البرتغال مع وصيف المجموعة السابعة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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