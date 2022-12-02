رئيس رابطة المشجعين الألمان يُحرج التلفزيون الألماني ويشيد بتنظيم قطر للمونديال (شاهد)

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وطن– بعد الإنسحاب المهين للمنتخب الألماني من فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، وعودة اللاعبين إلى بلادهم، واصل التلفزيون الرسمي الألماني انتقاد ومهاجمة قطر، حيث قاموا في أحد البرامج التلفزيونية، بدعوة رئيس رابطة المشجعين الألمان للإدلاء برأيه في التنظيم القطري للمونديال، لكن إجابته كانت بمثابة الصدمة للمشاهدين.

مشجع ألماني يشيد بقطر

بدأ مراسل القناة الألمانية الأولى، بتوجيه السراب لـ رئيس رابطة المشجعين الألمان في قطر ” بصفتك رئيسا لرابطة المشجعين الألمان..ماهي الحقوق والواجبات التي تقع عليك كقائد للمشجعين ؟

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لتكون إجابته صدمة للمراسل الألماني “هناك في قطر لدينا فقط حقوق و ليس علينا واجبات”

وتابع “كنا نتحرك بحرية كأننا في أي بلد آخر، قلت لأصدقائي نحن ضيوف في هذا البلد ولابد أن نحترمه و بتلك الطريقة سارت الأمور على أحسن ما يرام”.

وأضاف “كان هناك لطف و ترحيب في كل مكان… ذهبت إلى السوق مع ثلاثة من أصدقائي ثم جاء بعض العرب و دعونا لتناول المرطبات و إحتساء القهوة.. وعندما عرفوا أننا من ألمانيا أخبرونا أننا أصدقاء وأن لقاءنا معهم كان رائعا”.

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وقال أنه “من الأمور الرائعة كذلك تنظيم المونديال في مدينة واحدة فتمكنا من التعرف على الناس من 32 دولة”.

عاد المراسل للتحدث مجددا عن حقوق الإنسان في قطر مخاطبا ضيفه “أنت لم تأت لقطر للمرة الأولى، لقد كنت هنا رفقة بايرن ميونخ و لقد سمعت طبعا عن حقوق الإنسان هنا…هل كان الموضوع مهما بالنسبة لك ؟ هل ترددت في القدوم إلى قطر؟

ومرة أخرى يصر رئيس رابطة المشجعين الألمان على موقفه الداعم لقطر ضد التشويه الإعلامي.

فقال “لا أبدأ، لقد أردنا المجيء إلى قطر و اتخذنا هذا القرار منذ أشهر و قد طُلب مني المجيء و تم تنظيم كل شيء بطريقة جيدة مع المشجعين ممثلي المنتخبات الأخرى وهذه المرة أيضاً طُلب مني ترتيب الأمور.. فقلت سأفعل ذلك فأنا أعرف الكثير من الناس هنا”.

وأضاف “أنا أعرف كيف يعيش الناس في قطر و أعرف كيف أحترم الناس و هم يعرفون كيف يحترمونني”

وتابع “لم أجد أي مشكل في القدوم إلى قطر.. وقد كنا نتحرك هناك بكل حرية و استمتعنا بالوقت هنا في قطر”

الإعلام الرسمي الألماني يهاجم قطر

أشار مراسل القناة الألمانية الأولى إلى موضوع حقوق الإنسان مرة أخرى في تأكيد واضح على رغبته في “انتزاع” أي اجابة تخدم الحملة الإعلامية ضد قطر” لقد أخبرتنا أنك تحدثت معهم في موضوع حقوق الإنسان .. كيف كان الأمر ؟”

لكن المشجع الألماني، أكد مرة أخرى على ذكر ماكان شاهدا عليه في قطر.

وقال “طبعا في زيارتنا الأولى مع المشجعين ممثلي المنتخبات طرحنا هذه المواضيع و تحدثنا حول كل شيء ..أخبرنا القطريون أن كل عامل مات هو خسارة لقطر.. لكن حتى في ألمانيا مات 6000 عامل في آخر عشرة سنوات”.

وأضاف “تحدثنا كذلك عن ظروف العمل… فالأمر طبيعي عندما يرسل العامل 80% من راتبه لبلده يتبقى له هنا 20% فقط وهذا قليل من أجل العيش الجيد في هذا البلد”.

وواصل حديثه “لقد تحدثنا حقا في كل الأمور و لم يتم منعنا من أي موضوع.. لقد سألنا بحرية و تم إجابتنا بحرية…ثم تأتي وسائل الإعلام وتصوّر حياة العملة هنا و تقول أن ما يحصل ليس جيداً”.

وتابع أنها ” كانت زيارة جميلة و ذكريات ستبقى خالدة في الذاكرة”.

“يعني بالرغم من كل شيء تعتبر زيارتك لقطر زيارة ناجحة؟

“نعم لقد كانت زيارة جميلة و ذكريات ستبقى خالدة في الذاكرة لقد تمنيت كذلك أن يواصل المنتخب الألماني مشواره في البطولة و أن نواصل في تشجـيعه”.