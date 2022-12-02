الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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جندي اسرائيلي يعدم فلسطينياً من نقطة صفر جنوب نابلس!(فيديو صادم)

الاحتلال زعم اعتقال أحمد الخراز القيادي في عرين الأسود

كتب سالم حنفي
اعدام شاب في حوارة جنوب نابلس watanserb.com
اعدام شاب في حوارة جنوب نابلس
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وطن– وثق مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إقدام جندي إسرائيلي بإعدام شاب فلسطيني بدم بارد عند مدخل بلدة حوارة التابعة لمحافظة نابس، شمال الضفة الغربية.

ووفقا للفيديو، فإن شجارا نشب بين الشاب الفلسطيني والجندي الإسرائيلي احتجاجا على الإمساك به دون أن يفعل شيئا، حيث قام الأخير بسحب مسدسه وأطلق النار على الشاب بعدة رصاصات.

وأظهر مقطع فيديو آخر، أن الشاب الفلسطيني لا يزال على قيد الحياة، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال قامت باختطافه عقب تعرضه للإصابة بعدة رصاصات.

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الاحتلال يمنع المواطنين وسيارات الإسعاف من الوصول للشاب

وكانت قوات الاحتلال قد منعت المواطنين ومركبات الاسعاف من نقل الشاب المصاب للعلاج، في حين أفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في المكان وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

اقتحام مدينة نابلس

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، عدة مناطق في مدينة نابلس، وسط اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، أسفرت عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة.

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وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة شاب بالرصاص الحي بالرأس والصدر بوضع خطر في حي رأس العين بنابلس، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا.

اعتقال أحمد الخراز

وكانت وسائل اعلام عبرية، قد زعمت صباح الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أحد مطاردي مجموعة عرين الأسود في مدينة نابلس.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن قوات الجيش اعتقلت المطارد أحمد الخراز بعد محاصرة منزله واندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين بالقرب من مدرسة ظافر المصري في حي رأس العين المجاور للبلدة القديمة بمدينة نابلس.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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