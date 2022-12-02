جندي اسرائيلي يعدم فلسطينياً من نقطة صفر جنوب نابلس!(فيديو صادم)

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وطن– وثق مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إقدام جندي إسرائيلي بإعدام شاب فلسطيني بدم بارد عند مدخل بلدة حوارة التابعة لمحافظة نابس، شمال الضفة الغربية.

ووفقا للفيديو، فإن شجارا نشب بين الشاب الفلسطيني والجندي الإسرائيلي احتجاجا على الإمساك به دون أن يفعل شيئا، حيث قام الأخير بسحب مسدسه وأطلق النار على الشاب بعدة رصاصات.

وأظهر مقطع فيديو آخر، أن الشاب الفلسطيني لا يزال على قيد الحياة، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال قامت باختطافه عقب تعرضه للإصابة بعدة رصاصات.

قوات الاحتلال تختطف الشاب المصاب في بلدة حوارة /نابلس pic.twitter.com/4agIRRTz07 — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) December 2, 2022

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الاحتلال يمنع المواطنين وسيارات الإسعاف من الوصول للشاب

وكانت قوات الاحتلال قد منعت المواطنين ومركبات الاسعاف من نقل الشاب المصاب للعلاج، في حين أفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في المكان وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

مصادر صحفية: "الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول للشاب المصاب في بلدة حوارة جنوب نابلس". pic.twitter.com/rjL3n2kkwg — فلسطين بوست (@plespost) December 2, 2022

اقتحام مدينة نابلس

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، عدة مناطق في مدينة نابلس، وسط اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، أسفرت عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة شاب بالرصاص الحي بالرأس والصدر بوضع خطر في حي رأس العين بنابلس، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا.

تغطية صحفية: "لحظة اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة كروم عاشور في نابلس واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين". pic.twitter.com/tyWxRXhVCK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 2, 2022

اعتقال أحمد الخراز

وكانت وسائل اعلام عبرية، قد زعمت صباح الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أحد مطاردي مجموعة عرين الأسود في مدينة نابلس.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن قوات الجيش اعتقلت المطارد أحمد الخراز بعد محاصرة منزله واندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين بالقرب من مدرسة ظافر المصري في حي رأس العين المجاور للبلدة القديمة بمدينة نابلس.