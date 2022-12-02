بث مباشر البرازيل والكاميرون اليوم في كأس العالم 2022

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وطن- يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في أنحاء العالم، بث مباشر البرازيل والكاميرون، الجمعة، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستذاع مباراة البرازيل والكاميرون، على مجموعة قنوات (بين سبورت)، و(الكأس)، الناقلتين لأحداث مونديال كأس العالم 2022، على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا.

بث مباشر البرازيل والكاميرون اليوم

ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان كالعادة، راوبط بث مباشر البرازيل والكاميرون، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

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وحقق منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، الذي حسم بطاقة العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، بعد الفوز على سويسرا في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع المخضرم كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

على عكس المنتخب المنافس الكاميرون، الذي تعادل في الجولة الماضية أمام صربيا في المباراة المثيرة بين كلا المنتخبين بنتيجة 3-3.

معلق مباراة البرازيل والكاميرون

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وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل والكاميرون، عبر قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

كما ومن المتوقع أن يعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي أو السعودي مشاري القرني.

وسيغيب عن مباراة البرازيل والكاميرون، النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب الإصابة على مستوى الكاحل في المباراة الأولى في البطولة العالمية أمام صربيا، التي انتهت بفوز راقصو السامبا بهدفين نظيفين دون رد.

ترتيب البرازيل والكاميرون في دور مجموعات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، جدول ترتيب المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 6 نقاط.

Dia de Brasa! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 Às 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta Camarões, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. A Canarinho busca garantir a primeira colocação no Grupo G. Vamos com tudo! Juntos sempre! 💛 Bora, Brasil! 💪🙏 pic.twitter.com/hz7QocN3AA — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 2, 2022

كما وآتى منتخب الكاميرون (الأسود الغير المروضة)، في ثالث الترتيب بنقطة واحدة حتى هذه الساعة.