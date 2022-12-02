الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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إشارات بذيئة من جمهور ألمانيا تجاه صورة أوزيل بعد مباراة كوستاريكا (شاهد)

رفع صورة النجم المسلم أثارت جنون جمهور المنتخب المهزوم

كتب خالد السعدي
غضب الألمان من مسعود أوزيل watanserb.com
غضب وجنون المنتخب الألماني بعد رفع صورة مسعود أوزيل في مدرجات ملاعب قطر عقب خروجهم من كأس العالم
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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق حالة غضب وجنون انتابت الجمهور الألماني بعد رؤيتهم صورة النجم المسلم مسعود أوزيل، على لافتة يحملها مشجعون عرب في مدرجات مباراة ألمانيا وكوستاريكا التي لم يشفع الفوز فيها لمنتخب الماكينات للتأهل لثمن نهائي المونديال.

وكان الجمهور العربي يحتفي بصورة أوزيل في إشارة غضب من منتخب ألمانيا، الذي أظهر دعما لظاهرة الشذوذ الجنسي خلال المونديال، واعترض على عدم ارتداء شارة المثلية خلال المباريات.

وعند خروج جمهور المنتخب الألماني من المدرجات، شاهدوا صور أوزيل مع الجمهور العربي، فوجه بعضهم إشارات بذيئة وحاولوا تمزيق صورة أوزيل.

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وتحول الألماني أوزيل إلى أيقونة بفعل مواقفه الداعمة للإسلام، وقد غرد نجم الكرة السابق عن حفاوة الاستقبال في قطر، متجاهلا هزيمة منتخب بلاده قائلا: “من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم .. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي – يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر للبطولة المتبقية – إن شاء الله نراكم قريباً مرة أخرى”.

خروج مذل لمنتخب ألمانيا

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وطُرد منتخب ألمانيا، من مونديال قطر من الدور الأول، على الرغم من ختام دور المجموعات بالفوز على كوستاريكا بأربعة هدفين لهدفين.

مصير المنتخب الألماني كان مرتبطاً بنتيجة منتخب إسبانيا الذي سقط بالهزيمة 1 / 2 أمام مفاجأة البطولة منتخب اليابان، علما بأن تعادل إسبانيا كان سيمنح ألمانيا بطاقة التأهل بدلا من اليابان.

واستهل المنتخب الألماني البطولة بسقوط مدوٍ أمام اليابان بنتيجة هدف لهدفين، قبل أن يتعادل مع إسبانيا، وبالتالي كان مصيره ليس بيديه في المباراة الثالثة والأخيرة.

كلينسمان يتحدث عن خيبة أمل هائلة

الخروج من الدور الأول الذي يتكرر للبطولة الثانية على التوالي أمرٌ وصفه الأسطورة الألمانية يورجن كلينسمان، بأنه بخيبة أمل هائلة.

وقال كلينسمان إن الاتحاد الألماني لكرة القدم سيبدأ الآن تقييمه والاستقصاء عن كل شيء، مؤكدا أن إعصارا يسود حاليا في وسائل الإعلام الألمانية، وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة ستكون قاسية وصعبة للغاية.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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