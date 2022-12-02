إشارات بذيئة من جمهور ألمانيا تجاه صورة أوزيل بعد مباراة كوستاريكا (شاهد)

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق حالة غضب وجنون انتابت الجمهور الألماني بعد رؤيتهم صورة النجم المسلم مسعود أوزيل، على لافتة يحملها مشجعون عرب في مدرجات مباراة ألمانيا وكوستاريكا التي لم يشفع الفوز فيها لمنتخب الماكينات للتأهل لثمن نهائي المونديال.

وكان الجمهور العربي يحتفي بصورة أوزيل في إشارة غضب من منتخب ألمانيا، الذي أظهر دعما لظاهرة الشذوذ الجنسي خلال المونديال، واعترض على عدم ارتداء شارة المثلية خلال المباريات.

وعند خروج جمهور المنتخب الألماني من المدرجات، شاهدوا صور أوزيل مع الجمهور العربي، فوجه بعضهم إشارات بذيئة وحاولوا تمزيق صورة أوزيل.

البرازيلي لوكاس سترابكو يوثق غضب جماهير المانيا من صورة اللاعب المسلم اوزيل وومحاولات تمزيقها و الاشتباك مع الجماهير بعد نهاية المباراه . pic.twitter.com/JzRvJxtUJl — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) December 1, 2022

- Advertisement -

وتحول الألماني أوزيل إلى أيقونة بفعل مواقفه الداعمة للإسلام، وقد غرد نجم الكرة السابق عن حفاوة الاستقبال في قطر، متجاهلا هزيمة منتخب بلاده قائلا: “من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم .. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي – يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر للبطولة المتبقية – إن شاء الله نراكم قريباً مرة أخرى”.

Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm — Mesut Özil (@M10) December 1, 2022

خروج مذل لمنتخب ألمانيا

- Advertisement -

وطُرد منتخب ألمانيا، من مونديال قطر من الدور الأول، على الرغم من ختام دور المجموعات بالفوز على كوستاريكا بأربعة هدفين لهدفين.

مصير المنتخب الألماني كان مرتبطاً بنتيجة منتخب إسبانيا الذي سقط بالهزيمة 1 / 2 أمام مفاجأة البطولة منتخب اليابان، علما بأن تعادل إسبانيا كان سيمنح ألمانيا بطاقة التأهل بدلا من اليابان.

واستهل المنتخب الألماني البطولة بسقوط مدوٍ أمام اليابان بنتيجة هدف لهدفين، قبل أن يتعادل مع إسبانيا، وبالتالي كان مصيره ليس بيديه في المباراة الثالثة والأخيرة.

كلينسمان يتحدث عن خيبة أمل هائلة

الخروج من الدور الأول الذي يتكرر للبطولة الثانية على التوالي أمرٌ وصفه الأسطورة الألمانية يورجن كلينسمان، بأنه بخيبة أمل هائلة.

وقال كلينسمان إن الاتحاد الألماني لكرة القدم سيبدأ الآن تقييمه والاستقصاء عن كل شيء، مؤكدا أن إعصارا يسود حاليا في وسائل الإعلام الألمانية، وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة ستكون قاسية وصعبة للغاية.