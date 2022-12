إشارات بذيئة من جمهور ألمانيا تجاه صورة أوزيل بعد مباراة كوستاريكا (شاهد)

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق حالة غضب وجنون انتابت الجمهور الألماني بعد رؤيتهم صورة النجم المسلم مسعود أوزيل، على لافتة يحملها مشجعون عرب في مدرجات مباراة ألمانيا وكوستاريكا التي لم يشفع الفوز فيها لمنتخب الماكينات للتأهل لثمن نهائي المونديال.

وكان الجمهور العربي يحتفي بصورة أوزيل في إشارة غضب من منتخب ألمانيا، الذي أظهر دعما لظاهرة الشذوذ الجنسي خلال المونديال، واعترض على عدم ارتداء شارة المثلية خلال المباريات.

وعند خروج جمهور المنتخب الألماني من المدرجات، شاهدوا صور أوزيل مع الجمهور العربي، فوجه بعضهم إشارات بذيئة وحاولوا تمزيق صورة أوزيل.

وتحول الألماني أوزيل إلى أيقونة بفعل مواقفه الداعمة للإسلام، وقد غرد نجم الكرة السابق عن حفاوة الاستقبال في قطر، متجاهلا هزيمة منتخب بلاده قائلا: “من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم .. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي – يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر للبطولة المتبقية – إن شاء الله نراكم قريباً مرة أخرى”.

Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm

— Mesut Özil (@M10) December 1, 2022