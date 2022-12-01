هكذا احتفل نجوم المنتخب المغربي بعد تأهلهم إلى الدور ال16 (صور)

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وطن – احتفل نجوم المنتخب المغربي بالسجود داخل أرضية ملعب (استاد الثامنة)، بعد تحقيقهم التأهل التاريخي إلى الدور ال16، بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد مع ختام منافسات دور المجموعات.

وليست المرة الوحيدة التي احتفل بها نجوم المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بالسجود شكرا لله عز وجل، عقب فوزهم في المباراة الماضية على بلجيكا بهدفين نظيفين دون رد.

احتفال نجوم المنتخب المغربي

كما وشهدت بعض اللقطات توجه اللاعبين للاحتفال مع أسرهم بهذا التأهل التاريخي، الثاني في تاريخ مونديال كأس العالم منذ نسخة عام 1986، تحت قيادة المدرب المغربي وليد الركراكي.

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واستهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العالم 2022 قطر، بالتعادل السلبي بدون أي من أهداف، كما وحقق بعدها الفوز التاريخي على بلجيكا في منافسات الجولة الثانية بهدفين دون رد، قبل أن يختم منافسات المجموعة بفوز أخر على كندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

المنتخب المغربي هو العربي الوحيد الذي وصل إلى الدور ال16

كما ويعد المنتخب العربي الوحيد من أصل 3 منتخبات عربية، نجح في الوصول إلى منافسات الدور ال16، متصدراً للمجموعة السادسة في منافسات البطولة العالمية.

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ثاني منتخب أفريقي

ويعتبر منتخب المغرب (أسود الأطلس)، هو ثاني المنتخبات الأفريقية التي تمكنت من التأهل إلى دور الثمن النهائي (ال16)، بعد السنغال (أسود التيرانغا).

تولى المهمة منذ ثلاثة أشهر فقط 🥑 ورحب بالتحدي وكان على قدر ثقة الجماهير 💪 وليد الركراكي أول مدرب وطني مغربي يقود أسود الأطلس إلى الدور الثاني في #كأس_العالم_FIFA 🇲🇦 pic.twitter.com/NacVpu50Jq — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2022

وسيلتقي أسود الأطلس المغربي أمام وصيف المجموعة الخامسة، في منافسات دور ال16، التي من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وتصدر منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 7 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف كرواتيا ب4 نقاط.