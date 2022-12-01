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مونديال قطر 2022

هكذا احتفل نجوم المنتخب المغربي بعد تأهلهم إلى الدور ال16 (صور)

المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي نجح في الوصول إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
سجود نجوم المنتخب المغربي بعد تأهلهم إلى الدور ال16 watanserb.com
احتفال نجوم المنتخب المغربي
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وطن – احتفل نجوم المنتخب المغربي بالسجود داخل أرضية ملعب (استاد الثامنة)، بعد تحقيقهم التأهل التاريخي إلى الدور ال16، بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد مع ختام منافسات دور المجموعات.

وليست المرة الوحيدة التي احتفل بها نجوم المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بالسجود شكرا لله عز وجل، عقب فوزهم في المباراة الماضية على بلجيكا بهدفين نظيفين دون رد.

احتفال نجوم المنتخب المغربي

كما وشهدت بعض اللقطات توجه اللاعبين للاحتفال مع أسرهم بهذا التأهل التاريخي، الثاني في تاريخ مونديال كأس العالم منذ نسخة عام 1986، تحت قيادة المدرب المغربي وليد الركراكي.

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واستهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العالم 2022 قطر، بالتعادل السلبي بدون أي من أهداف، كما وحقق بعدها الفوز التاريخي على بلجيكا في منافسات الجولة الثانية بهدفين دون رد، قبل أن يختم منافسات المجموعة بفوز أخر على كندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

المنتخب المغربي هو العربي الوحيد الذي وصل إلى الدور ال16

كما ويعد المنتخب العربي الوحيد من أصل 3 منتخبات عربية، نجح في الوصول إلى منافسات الدور ال16، متصدراً للمجموعة السادسة في منافسات البطولة العالمية.

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ثاني منتخب أفريقي

ويعتبر منتخب المغرب (أسود الأطلس)، هو ثاني المنتخبات الأفريقية التي تمكنت من التأهل إلى دور الثمن النهائي (ال16)، بعد السنغال (أسود التيرانغا).

وسيلتقي أسود الأطلس المغربي أمام وصيف المجموعة الخامسة، في منافسات دور ال16، التي من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وتصدر منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 7 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف كرواتيا ب4 نقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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