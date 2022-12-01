مسافر عبر الزمن يتوقع الفائز بكأس العالم ويكشف سيناريو قاتلا لموقعة النهائي (شاهد)

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وطن- حدد حساب “مسافر عبر الزمن” على موقع “تيك توك“، هوية المنتخين اللذان سيخوضان نهائي بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر وتوقع الفائز منهما.

حساب مسافر عبر الزمن، توقع أن تجمع المباراة النهائية بين منتخبي البرازيل وفرنسا، وأنّ راقصي السامبا سيجرّدون الديوك من لقبهم العالمي.

لم يكتفِ الحساب بذلك، لكنه أعطى توقعا أكثر دقة، بقوله إن البرازيلي ماركينيوس سيفتتح باب التسجيل قبل أن يعادل لفرنسا المهاجم جريزمان قبل نهاية الشوط الأول، فيما يخطف هدف التتويج ريتشاليسون في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

توقعات سابقة مذهلة

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ما يجذب الأنظار إلى توقعات هذا الحساب هو ماضيه المليء بتوقعات ثبتت صحتها، فسبق أن توقع فوز منتخب إنجلترا برباعية نظيفة على أوكرانيا في يورو 2020 وهو ما تحقق بالفعل.

كما سبق أن توقع أن يجمع نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا قبل شهر كامل من إقامته، كما توقع أيضا أن يحقق منتخب إيطاليا الفوز ويحرز اللقب، وهو ما جرى أيضا.

تأهل منتخب فرنسا

وكان منتخب فرنسا قد نجح في التأهل لدور الستة عشر من كأس العالم 2022 في قطر، بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الرابعة للبطولة، رغم خسارته في المباراة الأخيرة أمام منتخب تونس بهدف.

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وبعد تأهل فرنسا لدور الستة عشر، سيواجه ثاني المجموعة الثالثة منتخب بولندا، وذلك عصر يوم الأحد المقبل على ستاد الثمامة.

وفي دور الثمانية وفي حال تأهل بطل العالم، سيلعب منتخب فرنسا مع المنتخب المتأهل من مباراة انجلترا ضد السنغال.

مباراة البرازيل والكاميرون

في حين يخوض منتخب البرازيل مباراة مرتقبة أمام منتخب الكاميرون، علما بأن منتخب راقصي السامبا ضمن التأهل للدور الثاني.

ويسعى منتخب البرازيل لتحقيق الفوز على منتخب الأسود غير المروَّضة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بجميع لقاءاته في دور المجموعات بالمونديال.

وكان منتخب البرازيل قد حسم رسميا بطاقة التأهل لدور الـ 16 في المونديال، عن المجموعة السابعة، بعد أن حقق انتصاره الثاني على حساب نظيره السويسري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974، وسجل هدف البرازيل الوحيد كاسيميرو في الدقيقة 89.

في المقابل، يدخل منتخب الكاميرون المواجهة الأخيرة له في دور المجموعات، وهو يأمل في تحقيق المفاجأة، وانتزاع الثلاث نقاط، على أمل خطف بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة السابعة.

وخسر منتخب الكاميرون أولى مبارياته بهدف دون رد ضد سويسرا، قبل أن ينتزع تعادلا صعباً أمام صربيا بنتيجة 3-3.