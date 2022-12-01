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مونديال قطر 2022

مباراة إسبانيا واليابان مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم 2022

إسبانيا في مواجهة حاسمة أمام اليابان من أجل التأهل إلى الدور 16 من منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباراة إسبانيا واليابان اليوم watanserb.com
مباراة إسبانيا واليابان اليوم
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وطن- مباراة إسبانيا واليابان مباشر يلا شوت، التي ينتظرها عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبدأ صافراة لقاء إسبانيا واليابان، بقرار من حكم مباراة على أرض ملعب (استاد خليفة) المونديالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان مباشر يلا شوت

وستذاع أحداث المباراة المرتقبة بين إسبانيا واليابان، على مجموعة قنوات (بين سبورت)، وكذلك قنوات (الكأس)، الناقلتين لبث مباريات كأس العالم 2022 قطر، في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

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وتعادل منتخب إسبانيا (لاروخا)، إيجابياً بهدف لكليهما، أمام ألمانيا (المكاكين)، كما وتعثر اليابان بالخسارة بهدف نظيف دون رد أمام كوستاريكا، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

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معلق مباراة إسبانيا واليابان

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة إسبانيا واليابان، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ترتيب منتخب إسبانيا واليابان في كأس العالم 2022 قطر

ويتصدر منتخب إسبانيا، صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر. برصيد 4 نقاط ، بعد فوز وتعادل في الجولاتين الماضيتين.

كما ويتساوى اليابان (الساموراي الأزرق) وكوستاريكا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل مكاكين ألمانيا في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة حتى هذه الساعة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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