مباراة إسبانيا واليابان مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم 2022

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وطن- مباراة إسبانيا واليابان مباشر يلا شوت، التي ينتظرها عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبدأ صافراة لقاء إسبانيا واليابان، بقرار من حكم مباراة على أرض ملعب (استاد خليفة) المونديالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان مباشر يلا شوت

وستذاع أحداث المباراة المرتقبة بين إسبانيا واليابان، على مجموعة قنوات (بين سبورت)، وكذلك قنوات (الكأس)، الناقلتين لبث مباريات كأس العالم 2022 قطر، في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

👨🏻‍🏫 ¡¡Repasamos los últimos detalles!! Los jugadores de la @SEFutbol acuden a la charla técnica en la residencia del equipo nacional en Doha. 🎌 ¡¡Todo listo para el duelo ante Japón!! #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/c9VroONatY — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 1, 2022

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كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، روابط مباراة إسبانيا واليابان مباشر يلا شوت اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

وتعادل منتخب إسبانيا (لاروخا)، إيجابياً بهدف لكليهما، أمام ألمانيا (المكاكين)، كما وتعثر اليابان بالخسارة بهدف نظيف دون رد أمام كوستاريكا، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

📸 Venga, vamos a poner alguna fotillo más del entrenamiento de hoy. 🫣 (Es más, me voy a guardar un par más para después que son… )#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/JQrSMUvi00 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 30, 2022

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معلق مباراة إسبانيا واليابان

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة إسبانيا واليابان، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

💪🏻 ¡¡Última sesión preparatoria antes del partido de mañana!! La @SEFutbol se ejercita en las instalaciones de la @QatarUniversity a poco más de 24 horas de enfrentarse a Japón en el último duelo de la Fase de Grupos. 🔋 ¡¡Se ve a los chicos a tope!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/aWhFZ7tsLk — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 30, 2022

ترتيب منتخب إسبانيا واليابان في كأس العالم 2022 قطر

ويتصدر منتخب إسبانيا، صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر. برصيد 4 نقاط ، بعد فوز وتعادل في الجولاتين الماضيتين.

كما ويتساوى اليابان (الساموراي الأزرق) وكوستاريكا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل مكاكين ألمانيا في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة حتى هذه الساعة.