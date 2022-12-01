كويتي يطلب الزواج بأربع مغربيات بعد عبور المغرب لدور الـ16.. فيديو

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وطن – أشعل تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ 16، بعد فوزه على نظيره الكندي مساء اليوم، شوراع قطر حماسا، حتى أن أحد المشجعين الكويتين، وفي غمرة الاحتفال مع باقي الجماهير العربية، أعلنها صراحة ودون خجل أمام الكاميرا: “قررت أن أتزوج أربع نساء مغربيات.. رغم أنني متزوج”.

مشجع كويتي يقول أنه سيتزوج أربع مغربيات

وتوجه المشجع الكويتي، بينما كان يتوسط جموع المشجعين الذين كانوا يرددون هتافات النصر والفوز المُستحق المنتخب المغربي، إلى عدسة الكاميرا التي كانت بجانبه متوجها برسالة طريفة قال فيها: “رغم أنني متزوج.. سأتزوج أربعة نساء.. فالشرع على كل حال حلل أربع”.

كويتي يشجع المنتخب المغربي قائلًا بهذي المناسبة بتزوج 4 مغربيات وأطلق الكويتية😂😂#كندا_المغرب pic.twitter.com/uGYmXTZDNO — محمد (@j3ymlwl) December 1, 2022

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وأضاف: “سوف أتزوج أربع مغربيات.. وسوف أطلق زوجتي”، ثم انطلق في الضحك بطريقة هستيرية، وسط تفاعل الحضور معه.

وعبر عن سعادته الغامرة شأن باقي المشجعين بالفوز التاريخي لأسود الأطلس وعبورهم لدور الـ16.

وأثار هذا المقطع تفاعل الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الردود متباينة بين من أخذ الأمر بسخرية واستكمل المزاح، وبين من انتقد حديث المواطن الكويتي ولام عليه ما وصفه بـ”انتقاصه لزوجته وكذلك للمغربيات”.

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وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء: “المفروض زوجتك بعد هذا الفيديو هي الي تخلعك وهذا استنقاص من المغربيات.”

وتابع: “ليش متوقع انو راح تكدر تزوج اربعة بصراحة هاي نظرة فيها نوع من انواع الرجعية والتخلف.. ليش متوقع انو المغربيات ميتين على الزواج منكم مع الاسف على هيج تعليق كل الحب للمغرب”.

المفروض زوجتك بعد هذا الفيديو هي الي تخلعك وهذا استنقاص من المغربيات ليش متوقع انو راح تكدر تزوج اربعة بصراحة هاي نظرة فيها نوع من انواع الرجعية والتخلف ليش متوقع انو المغربيات ميتين على الزواج منكم مع الاسف على هيج تعليق كل الحب للمغرب ❤️🇮🇶 — Hussam Alani 🇮🇶 (@hussamalani1) December 1, 2022

وكتبت ناشطة مغربية ساخرة منه: “والله يحسب حالو براد بيت عشان يلاقي اربع مغربيات يقبلون فيه.”

أما “عبدالله” فغرد:”والنعم في كل بنات العرب من دون تفضيلٍ لأحد، استنقاصك من بنت بلدك ليس من الرجولة في شيء!”

واستطرد موضحا:”في العلن تقول: سأطلق زوجتي، وسأتزوج عليها أربع من بلدٍ معين! هذه قمة الدناءة والاستحقار، وأعتقد لا يوجد ساذجة تقبل بك بعد هذا الكلام؛ لأن كرامتها فوق أي اعتبار!”

أسود الأطلس في دور الـ 16

واحتفى المشجعون العرب مع أشقائهم المغاربة بعد تأهل أسود الأطلس إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، الذي تحتضنه قطر كأول دولة عربية شرق أوسطية وإسلامية.

وأوجد فوز المنتخب المغربي شعورا رائعا بالنصر، عبر مواقع التواصل وفي شوارع قطر، عبر خلاله آلاف المشجعين من مختلف دول المنطقة العربية عن دعمهم وسعادتهم بالمنجز المغربي.

يذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في دولة قطر، عقب فوزه المستحق على كندا بنتيجة 2-1 على ملعب الثمامة، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة السادسة.

ورفع منتخب “أسود الأطلس” بذلك، رصيده إلى 7 نقاط تصدر بها المجموعة، مقابل 5 نقاط لكرواتيا التي حلّت في المركز الثاني، ثم بلجيكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أما كندا فتذيّل ترتيب فرق هذه المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وفي أول تعليق لأسود الأطلس بعد الفوز التاريخي والمستحق، أكد أشرف حكيمي أنه وزملاؤه سيعملون على الفوز أيضاً في المقابلة القادمة التي لم يُعرف بعد من المنتخب الذي سيكون طرفها الثاني.