عند المغادرة..أشياء مسموح لك بأخذها من الطائرة وأخرى لا!

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وطن– يعد السفر بالطائرة من أروع وأفضل التجارب بالنسبة لأغلب الركاب.

وحسب صحيفة “ريدرز دايجست“، هناك بعض الأغراض التي يحق للمسافرين أخذها معهم أثناء مغادرتهم الرحلة دون أي مشاكل، في حين توجد أيضاً بعض الأشياء التي لا يمكن أخذها، لدرجة قد تؤدي بك إلى الكثير من المشاكل.

وإليك ما هو مسموح وغير مسموح بأخذه معك خلال الوصول إلى وجهتك:

أقنعة العين

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يمكن أن تساعد أقنعة العين في جعل النوم على متن طائرة أسهل نسبياً. كما أنها أحد العناصر الشخصية التي يمكنك اصطحابها معك عند مغادرة الطائرة.

الجوارب

تعتبر الجوارب الداخلية عنصر آخر لا يمكن إعادة استخدامه من قبل شركة الطيران، لذلك لا بأس أن تأخذها معك أيضاً.

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فبعد كل شيء، من يريد ارتداء الجوارب التي كان يرتديها من قبل عدد غير محدد من الناس، حتى لو تم غسلها؟.

سدادات الأذن

سدادات الأذن مفيدة للغاية خاصة إذا إنتهى بك الأمر في طائرة صاخبة وترغب فقط في الحصول على قسط من النوم.

لا يمكن لشركة الطيران إعادة استخدامها. لذلك إذا وجدت نفسك لا تستخدم سدادات الأذن الخاصة بك على متن طائرة، فارميها في حقيبتك.

المجلات

إذا كان هناك مقال لم تنهه في المجلة على متن الطائرة قبل انتهاء رحلتك، فلا تقلق. لا بأس أن تأخذها معك عندما تغادر الطائرة.

بقايا الطعام والمشروبات

يمكنك أخذ بقايا الأطعمة أو المشروبات المعبأة، التي قدمت لك خلال الرحلة، تأكد فقط من أنها مغلفة باحكام وآمنة.



لباس النوم

قد يتلقى بعض المسافرين من الدرجة الأولى على شركات الطيران الفاخرة مجموعة من البيجامات لارتدائها أثناء رحلتهم. نظراً لأن شركات الطيران لا يمكنها إعادة استخدام هذه البيجامات، فهذه البيجامات هي ملكك للحفاظ عليها بعد الرحلة.

النعال

إذا كنت في رحلة طويلة، ستمنحك مضيفات الطيران نعالاً في حالة رغبتك في خلع حذائك للحصول على راحة أكبر. لا تتردد في اخذه معك عندما تغادر الطائرة.

البطانيات

توفر معظم الرحلات في الدرجة الأولى عناصر الراحة مثل البطانيات. يجب تركها على متن الطائرة عندما تغادر الطائرة حيث يمكن إعادة استخدامها.

الوسائد

تمامًا كما هو الحال مع البطانيات، إذا عُرضت عليك مضيفات الطيران وسادة أثناء رحلتك، فعليك تركها في مكانها عند المغادرة.



سترات النجاة

ينصح بعدم أخذ سترات النجاة دون إذن، لذا من الأفضل عدم تعريض سلامة أي شخص للخطر.

بطاقات السلامة

قد يُسمح لك بأخذ مجلة الطيران معك، لكن بطاقات السلامة أمر مختلف تمامََا. تعتبر بطاقات السلامة الموجودة أمام مقعدك أيضاً من عناصر الأمان.

سماعات الرأس

يمكن لشركات الطيران إعادة استخدام سماعات الأذن.

لكن إذا أردت أن تأخذها معك، يمكنك أن تستسمح المضيفات حول امكانية أخذها أم لا.