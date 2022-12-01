الخميس, ديسمبر 1, 2022
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ظهور ذئب مرعب في منطقة سياحية بالكويت وتصرف غريب عند تصويره (شاهد)

تحذيرات للأهالي من خطر الاقتراب من هذه المنطقة

كتب خالد السعدي
ظهور ذئب في الكويت watanserb.com
ظهور ذئب في الكويت
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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة ظهور ذئاب مرعبة في منطقة الصبية البرية في دولة الكويت، وسط تحذيرات للأهالي هناك.

وبيَّن الفيديو، الذي تم التقاطه بالكاميرا من سيارة متحركة، أحد الذئاب وهو يتحرك بسرعة في منطقة مظلمة.

وبدا من الفيديو، أن الذئب وكأنه يعلم أنه يتم تصويره، حيث أخذ يوجه عينيه تجاه الكاميرا.

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والذئب يمكن أن يهاجم الإنسان بشراسة، خصوصاً إذا تمت مضايقته في منطقته الخاصة.

والذئاب حيوانات مفترسة وخطيرة، وعادة ما تهاجم في مجموعات، وبشكل عام الذئاب حيوانات ذكية لا تقترب من البشر أو تهاجمه ما لم تحدث ظروف محددة للغاية.

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مميزات منطقة الصبية

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ومنطقة الصبية البرية السياحية تُطلّ على بحر الخليج من جهة وتواجه جبال المطلاع من جهة، وتتمتع بمناظر خلابة تتوجه إليها كثير من العائلات لقضاء أوقات ممتعة.

كما تتهيأ السلطات لإطلاق مشروع منطقة الصبية للعربات المتنقلة، علماً بأن الصندوق الوطني انتهى من إعداد المشروع بتصوره الكامل.

ويضمّ المشروع الذي سيقام في نهاية جسر جابر على مساحة مليون متر مربع تضم 400 مشروع، وبداخله مناطق استثمارية، ومواقف السيارات، ومضمار للمشي والدراجات الهوائية.

كما يشمل المشروع، منطقة العربات الترفيهية، وأخرى للفعاليات، كما ستكون هناك منطقتان للعربات الغذائية ومبيعات التجزئة، فضلاً عن مساحة إيجارية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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