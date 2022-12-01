شريف منير جعل السيسي ينفجر في الضحك على الهواء (فيديو)

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وطن – لفتت الأنظار اليوم، الخميس، فقرة التقديم للفنان المصري شريف منير، بحفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شريف منير يضحك السيسي

وافتتح “السيسي” اليوم بحسب الإعلام المصري، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما تفقد قرية “الحصص” بمركز “شربين” إحدى قرى مبادرة “حياة كريمة”.

وخلال كلمته في افتتاح المدينة الجديدة، تطرق شريف منير إلى مسقط رأسه “المنصورة” التي تم تجديدها وتفتتح اليوم، وكشف جانبا من تاريخ حياته هناك قبل الانتقال للقاهرة.

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وتابع موجها حديثه للسيسي في كلمات وصفها نشطاء بأنها خرجت منه لتملق الرئيس: “يا ريس أنا بنام وأصحى بلاقي الدنيا متغيرة، أنت عملت حاجات في لمح البصر.. اللي يعجبه يعجبه واللي مش يعجبه إحنا مكملين والقطر ماشي”.

وبعدها استذكر شريف منير، بعض أسماء النجوم المصريين الذين خرجوا من أرض المنصورة، وذكر منهم فاتن حمامة ورشدي أباظة، والكاتب الكبير أنيس منصور.

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وبعدها وفي دعابة ذكر اسمه ضمن هؤلاء النجوم بالقول: “والفنان العظيم شريف منير”، وهو ما جعل السيسي ينفجر في الضحك.

افتتاح المنصورة الجديدة

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وأضاف أنها تعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة على ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا.

السيسي يعترف الفشل

وخلال كلمته بالافتتاح اليوم قال السيسي صراحة “محدش كان هيقدر يقدم لمصر أكتر من اللي احنا بنعمله”، معترفا في الوقت ذاته بوصول الأوضاع الاقتصادية في مصر لوضع كارثي، وطالب المصريين بالتحمل.

وتابع الرئيس المصري أن “البلاد التي تشابه حالتنا تحتاج إلى مسار من ثلاثة مسارات، ويجب أن تسعى لتطوير نفسها.

وأضاف موضحا: “البلد عاوزة حاجة من 3 أمور؛ إما صبر وعمل، صبر وشغل بس، وهذا مسار نرى نتائجه بعد سنين طويلة مش أنا (هذا الجيل)، أو المسار الثاني أن نترك البلد تضيع ومفيش فايدة.”

وأكمل: “لأنه في الآخر الموضوع يعلق بحجم أموال وطاقة دولة، هذه الطاقة إما قد الدولة أو أكبر منها أو أقل منها، لو أقل هيكون الإحساس بالعوز والقلة جوانا، لو قدها الناس هتحس بشيء من الراحة، لو أكتر الناس هتحس بالرضا أكتر”.

وتابع: “بالنمو السكاني على الموارد المتاحة عندنا هل احنا في الأقل ولا العام ولا الفوق.. أقولكم: في الأقل”.

أما المسار الثالث بحسب السيسي: “ربنا يجبلنا موارد مش في الحسبان ومحدش يخطط لبلده كده”.​

كما عاد السيسي لتعليق أخطائه وفشله الكارثي على شماعة “الزيادة السكانية”، واتهمها بالتهام التنمية المزعومة قائلا:”لو استمرت الزيادة السكانية محدش هيقدر يحل حاجة.”

وتعاني مصر أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة في تاريخها، جراء سياسات السيسي التي دمرت البلاد وجعلتها تلجأ للقروض وبيع أصول الدولة.