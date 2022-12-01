الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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تونس: حيوان غريب يظهر في مدرسة إعدادية ويثير فزعا

تساؤلات حول كيفية وصوله للمدرسة

كتب خالد السعدي
حيوان غريب في مدرسة بمدينة باردو watanserb.com
حيوان غريب يظهر في مدرسة بتونس
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وطن – وثّق مقطع فيديو متداول على مقطع تويتر، حالة من الرعب والفزع انتابت مدرسين وطلاب بعد ظهور حيوان غريب في مدرسة إعدادية بمدينة باردو التونسية.

الحيوان الذي بدى ضخما، تم تصويره من داخل أحد الفصول، وأثيرت حالة من الفزع بسببه.

ورجح الكثيرون أن هذا الحيوان هو عبارة عن نمس ضخم، لكن لم يتسنَ التعرف على كيفية وصوله إلى تلك النقطة.

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تفاعل واسع وسخرية من ظهور الحيوان

مقطع الفيديو أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، حيث انهالت العديد من التعليقات.

فقالت سيدة: “ههههه مسكين ملا وحلة وحلها غريب هذا في الاصل في حديقة الحيوان اش جابو لباردو اكيد مش في النقل”.

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وسخر مسعود: “هذا نسيوه في مجلس النواب تعشعش في فترة السبات وخرج يعمل في دورة”.

وكتب ناشط: “نمس نمس موجود بالغابات وعادي موجود بكثرة في تونس”.

وغرد آخر: “ماهو المعاهد ولات معبة بالخرد تكثر فيها الفيران اش خلاه يغامر ويدخل لا اكثر ولا اقل. حيوان مسالم ويخاف من الانسان مثل الثعلب والقط والكلب بري والضبع وووو..”.

ماذا تعرف عن النمس؟

والنمس حيوان ثدي من فصيلة السنوريات رتبة آكلات اللحوم، طويل الجسم يستطيع مقاتلة الأفاعي وأكلها.

وتبلغ فترة حياة النمس من 7 الى 12سنة وتلد أنثاه من 3 الى 4 صغار، وهناك أكثر من 11 جنسا من النموس تضم أكثر من 400 نوعا تعيش في العالم القديم أشهرها النمس الهندى الرمادي اللون .

النمس حيوان ثدي من فصيلة السنوريات رتبة آكلات اللحوم

ويشتهر النمس ببراعته ومهارته في القضاء على الأفاعي السامة، ويرجع السبب في ذلك الى سرعته الفائقة ورشاقته

يغرس النمس أسنانه الحادة التي تشبه رؤوس الإبر في عنق الأفعى بعد مراوغات معها ينتصب خلالها شعر الجسم والذيل جميعه ويبدو النمس ضعف حجمه.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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